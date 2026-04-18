Τραμπ: Η Κίνα είναι πολύ ευχαριστημένη με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε το πρωί του Σαββάτου ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ήταν «πολύ ευχαριστημένος» με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και ότι ανυπομονούσε για τη συνάντησή τους στην Κίνα.

«Ο πρόεδρος Σι είναι πολύ ευχαριστημένος που τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά ή/και ανοίγουν γρήγορα», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social. «Η συνάντησή μας στην Κίνα θα είναι ξεχωριστή και, ενδεχομένως, ιστορική. Ανυπομονώ να βρεθώ μαζί με τον Πρόεδρο Σι — θα επιτευχθούν πολλά!», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Επρόκειτο αρχικά να συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ νωρίτερα, στις αρχές Απριλίου, αλλά η επίσκεψη αναβλήθηκε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.