Ποσό περίπου 760 δισ. δολαρίων στοιχημάτισαν οι επενδυτές για την πτώση του πετρελαίου περίπου 20 λεπτά πριν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανακοινώσει την Παρασκευή ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν, όπως μετέδωσε το Reuters.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεγάλες και χρονικά άρτιες συναλλαγές τους τελευταίους μήνες έχουν προκαλέσει ανησυχία σε Αμερικανούς νομοθέτες και νομικούς ειδικούς, καθώς θεωρούν ότι αποφάσεις γύρω από τον πόλεμο και τη διπλωματία μπορεί να δίνουν πλεονέκτημα σε ορισμένους επενδυτές.

Μεταξύ 12:24 και 12:25 GMT, επενδυτές πούλησαν συνολικά 7.990 συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent crude, σύμφωνα με δεδομένα της LSEG, όπως μεταδίδει το Reuters.

Με βάση την τιμή εκείνη τη στιγμή, οι συναλλαγές αυτές είχαν αξία περίπου 760 εκατ. δολάρια.

Στις 12:45 GMT, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανάρτησε στο X ότι η διέλευση για όλα τα εμπορικά πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει κηρυχθεί πλήρως ανοικτή για την υπόλοιπη περίοδο της εκεχειρίας στον Λίβανο.

Η ανακοίνωση προκάλεσε πτώση του πετρελαίου έως και 11% μέσα σε λίγα λεπτά.

Στις 7 Απριλίου έγιναν στοιχήματα αξίας περίπου 950 εκατ. δολαρίων λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση ΗΠΑ–Ιράν για δίμηνη εκεχειρία. Στις 23 Μαρτίου, επενδυτές πούλησαν συμβόλαια πετρελαίου αξίας 500 εκατ. δολαρίων 15 λεπτά πριν από την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ ότι θα καθυστερούσε επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, προκαλώντας πτώση 15% στην τιμή του αργού πετρελαίου.

Η Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης των ΗΠΑ (U.S. Commodity Futures Trading Commission) διερευνά μια σειρά συναλλαγών πετρελαϊκών συμβολαίων, συμπεριλαμβανομένων αυτών της 23ης Μαρτίου και της 7ης Απριλίου, που πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από μεγάλες αλλαγές πολιτικής του Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει την υπόθεση.