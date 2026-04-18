Oxford Economis για Μέση Ανατολή: Οι καταναλωτές δεν θα δουν άμεση μείωση στις τιμές καυσίμων

Για τη διατήρηση των υψηλών ενεργειακών τιμών εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή έκανε λόγο την Παρασκευή η Oxford Economics, με τη σχετική ανάλυση να προβλέπει πως τα πετρέλαιο Brent θα διαμορφωθεί στα 113 δολάρια ανά βαρέλι μέχρι τον Ιούνιο «παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για την κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή».

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης θα διαρκέσουν περισσότερο από οποιαδήποτε πιθανή κατάπαυση του πυρός.

«Το χρονοδιάγραμμα των στρατιωτικών εξελίξεων διαφέρει από το οικονομικό. Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστό και η βασική πρόβλεψη υποθέτει ότι η κατάσταση αυτή δεν θα αλλάξει μέχρι τα τέλη Απριλίου» ανέφερε η Oxford Economins.

Σημειώνεται πως το σχετικό report δημοσιεύτηκε πριν από την ανακοίνωση του Ιράν για το ότι η κίνηση των πλοίων από τα Στενά θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία για όσο διαρκεί η 10ημερη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, που τέθηκε σε ισχύ τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας).

Σημειώνεται πως παρά τις ανακοινώσεις, οι αγορές εκφράζουν ισχυρές επιφυλάξεις για το πως μπορεί να επανέλθει σε κανονική λειτουργία η ναυσιπλοΐα στα Στενά, μια ιδιαίτερα κρίσιμη για τη μεταφορά της παγκόσμιας ενέργειας περιοχή. Υπολογίζεται πως προ τις 28 Φεβρουαρίου και την έναρξη του πολέμου από το Ορμούζ διερχόταν περίπου το 1/5 του παγκοσμίου πετρελαίου.

Η Oxford Economics σημείωσε πως οι καταναλωτές δεν πρέπει να αναμένουν άμεση ανακούφιση στις τιμές των καυσίμων.

«Η πολιτική αποκλιμάκωση δεν θα μεταφραστεί γρήγορα σε χαμηλότερο κόστος καυσίμων, καθώς οι φυσικές και λογιστικές διαταραχές στις ροές πετρελαίου απαιτούν χρόνο για να επιλυθούν. Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν υψηλές ανεξάρτητα από το ενδεχόμενο βραχυπρόθεσμου τερματισμού των στρατιωτικών ενεργειών» τόνισε η Oxford Economis.

Την Παρασκευή τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Ιουνίου- έκλεισαν στα 90,38 δολάρια ανά βαρέλι, με πτώση 5% σε επίπεδο εβδομάδας.

Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά πιο ψηλά από τα 70 δολάρια που κινούνταν πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.