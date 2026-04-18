Κίνα: Πτώση 11,5% στις εξαγωγές διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων τον Μάρτιο, μετά την απαγόρευση

Οι εξαγωγές διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων της Κίνας τον Μάρτιο μειώθηκαν κατά 11,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία των τελωνείων που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο, ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης εξαγωγών που επέβαλε η Κίνα.

Οι εξαγωγές διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων, οι οποίες περιλαμβάνουν ντίζελ, βενζίνη, καύσιμα αεροπορίας και ναυτιλιακά καύσιμα, ανήλθαν συνολικά σε 4,6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων.

Το Πεκίνο διέταξε την απαγόρευση των εξαγωγών διυλισμένων καυσίμων τον περασμένο μήνα, σταματώντας τα φορτία που δεν είχαν εκτελωνιστεί έως τις 11 Μαρτίου, μετέδωσε το Reuters.

Η απαγόρευση, η οποία δεν περιλαμβάνει το καύσιμο αεροσκαφών για ανεφοδιασμό, αναμένεται να επεκταθεί στον Απρίλιο, αν και ενδέχεται να ισχύσουν εξαιρέσεις για μικρές ποσότητες με προορισμό χώρες της περιοχής που έχουν ζητήσει βοήθεια.

Οι εξαγωγές ντίζελ αυξήθηκαν κατά 1,5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 760.000 τόνους τον Μάρτιο. Οι εξαγωγές βενζίνης μειώθηκαν κατά 67,9% σε 300.000 τόνους, ενώ οι εξαγωγές καυσίμων αεροπορίας υποχώρησαν κατά 11,2% σε 1,52 εκατομμύρια τόνους.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Κίνα εξήγαγε 12,74 εκατομμύρια τόνους διυλισμένου πετρελαίου, σημειώνοντας αύξηση 2,6% σε ετήσια βάση.

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι οι εισαγωγές LNG μειώθηκαν κατά 19,2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τους 3,95 εκατομμύρια τόνους τον Μάρτιο. Για το τρίμηνο, σημείωσαν πτώση 6,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.