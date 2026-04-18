Ισραήλ - Κανάλι 12: Σύσκεψη του Τραμπ με συνεργάτες του για το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να βρίσκεται σε σύσκεψη με στενούς συνεργάτες του, με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, καθώς και με Ιρανούς αξιωματούχους, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη φέρεται να προειδοποίησε πως ενδέχεται να επαναλάβει πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.