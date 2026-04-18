Το Ιράν διαψεύδει τα περί νέου γύρου διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

Το Ιράν δεν έχει συμφωνήσει για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται «αρμόδιες αρχές».

Η είδηση έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι επανακτά τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, αφού το είχε ανοίξει για σύντομο χρονικό διάστημα, επικαλούμενη τον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα του Σαββάτου το αμερικανικό CNN μετέδωσε πως ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να λάβει χώρα στο Πακιστάν τη Δευτέρα.