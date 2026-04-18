ΥΠΕΞ Ιράν: Κανένα εμπλουτισμένο υλικό δεν πρόκειται να αποσταλεί στις ΗΠΑ 

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, δήλωσε ότι το Ιράν δεν είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει νέο γύρο διαπροσωπικών συνομιλιών με Αμερικανούς αξιωματούχους, λόγω της άρνησης της Ουάσιγκτον να εγκαταλείψει τις «μαξιμαλιστικές» απαιτήσεις της σε θέματα όπως το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Χατιμπζαντέχ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Associated Press ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφερόμενος στις πρόσφατες απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες ανέφερε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να μεταβεί στο Ιράν για να «μαζέψει όλη την πυρηνική σκόνη».

«Μπορώ να σας πω ότι κανένα εμπλουτισμένο υλικό δεν πρόκειται να αποσταλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Χατιμπζαντέχ. «Αυτό είναι αδύνατο, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι, ενώ είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιεσδήποτε ανησυχίες έχουμε, δεν πρόκειται να δεχτούμε πράγματα που είναι αδύνατα».

Ακόμα είπε ότι έχουν γίνει πολλές ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιμένουν σε απαιτήσεις που το Ιράν θεωρεί υπερβολικές.

«Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο να προχωρήσουμε σε μια πραγματική συνάντηση, επειδή υπάρχουν ζητήματα στα οποία οι Αμερικανοί δεν έχουν ακόμα εγκαταλείψει τη μαξιμαλιστική τους θέση», δήλωσε ο Χατιμπζαντέχ. Το Ιράν επιδίωκε την οριστικοποίηση μιας «συμφωνίας-πλαίσιο» πριν προχωρήσει σε μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο, πρόσθεσε.

Ο Ιρανός αξιωματούχος δεν θέλησε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε να διευκρινίσει ποια ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα, αλλά κάλεσε την Ουάσιγκτον να λάβει υπόψη τις ανησυχίες του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα.

«Οι άλλες πλευρές πρέπει επίσης να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τις κύριες ανησυχίες μας, που είναι οι παράνομες μονομερείς κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί στους Ιρανούς και αυτή η οικονομική τρομοκρατία που έχει στοχεύσει τον ιρανικό λαό για να τον πνίξει και να τον ωθήσει να εξεγερθεί ενάντια στην πολιτική δομή στο εσωτερικό του Ιράν», δήλωσε ο Χατιμπζαντέχ.

Ερωτηθείς εάν το Ιράν θα ανταποκριθεί στις νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου παρά την κατάπαυση του πυρός, ο Χατιμπζαντέχ απάντησε: «Το Ιράν δεν έχει άλλη επιλογή από το να σταματήσει τους επιτιθέμενους μια για πάντα».