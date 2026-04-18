ΥΠΕΞ Λιβάνου: Στη Δικαιοσύνη οι δράστες της επίθεσης κατά της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου καταδίκασε την επίθεση κατά της ειρηνευτικής αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία είχε ως συνέπεια τον θάνατο ενός Γάλλου στρατιώτη και τον τραυματισμό ακόμη τριών.

Σε επίσημη ανακοίνωση, το ΥΠΕΞ γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει σε πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, με στόχο τον εντοπισμό των υπευθύνων και την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, έκανε λόγο για επανειλημμένες παραβιάσεις και επιθέσεις εις βάρος της ειρηνευτικής δύναμης UNIFIL, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στον ισραηλινό στρατό όσο και σε στοιχεία της Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά τους, αξιωματούχοι της UNIFIL και της Γαλλία εκτιμούν ότι πίσω από την επίθεση ενδέχεται να βρίσκεται η τρομοκρατική οργάνωση, η οποία, ωστόσο, απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες».