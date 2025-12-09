Ο Πάπας Λέων προτρέπει για «συνέχιση του διαλόγου» μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι

Ο Πάπας Λέων υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου με στόχο μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» κατά τη συνάντησή του την Τρίτη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Ποντίφικας «επανέλαβε την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου και εξέφρασε την επείγουσα επιθυμία του οι τρέχουσες διπλωματικές πρωτοβουλίες να οδηγήσουν σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Το Βατικανό σημείωσε επίσης ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν «τα ζητήματα των αιχμαλώτων πολέμου και η ανάγκη να διασφαλιστεί η επιστροφή των Ουκρανών παιδιών στις οικογένειές τους», θέμα στο οποίο η Αγία Έδρα έχει μεσολαβήσει μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Πάπα στην παπική κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο, περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Βατικανού, και αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα να συναντήσει την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στη Ρώμη.

Οι συνομιλίες με τον Πάπα και τη Μελόνι πραγματοποιούνται εν μέσω προσπαθειών του Ζελένσκι, με τη στήριξη Ευρωπαίων συμμάχων, να εξισορροπήσει ένα προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ρωσίας, το οποίο θεωρείται ευρέως ευνοϊκό προς τη Μόσχα.