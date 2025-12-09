Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ ακύρωσε την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου την Τρίτη με την φετινή νικήτρια του Βραβείου Ειρήνης, τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα, πριν από την τελετή απονομής των βραβείων την Τετάρτη στο Όσλο.

Η 58χρονη Ματσάδδο υπόκειται σε απαγόρευση ταξιδιού που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση του προέδρου Νικολά Μαδούρο πριν από μια δεκαετία και κρύβεται για περισσότερο από ένα χρόνο. Τ

«Γνωρίζω ότι θέλει να έρθει και ότι βρίσκεται καθ' οδόν, αλλά αυτό είναι το μόνο που ξέρω», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, διευθυντής του ινστιτούτου και μόνιμος γραμματέας της επιτροπής απονομής του βραβείου.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν θα φτάσει στο Όσλο εγκαίρως για την τελετή απονομής, πρόσθεσε.

«Θα φροντίσουμε να είναι μια αξιοπρεπής τελετή που θα τιμήσει τη φετινή νικήτρια, ρίχνοντας φως στην κατάσταση στη Βενεζουέλα και στη σημασία της δημοκρατίας για την ειρήνη», δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 14:00 (ώρα Ελλάδας) στο Δημαρχείο του Όσλο, παρουσία του Βασιλιά Χάραλντ, της Βασίλισσας Σόνια και τουλάχιστον τεσσάρων αρχηγών κρατών της Λατινικής Αμερικής, μεταξύ των οποίων ο Χαβιέρ Μιλέι της Αργεντινής και ο Ντανιέλ Νομπόα του Ισημερινού.

Αρχικά είχε προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου στο Όσλο την Τρίτη, αλλά αρχικά αναβλήθηκε για αόριστο χρόνο. Αργότερα, το ινστιτούτο ανακοίνωσε ότι η εκδήλωση ακυρώθηκε.

Η βραβευθείσα «έχει δηλώσει η ίδια σε συνεντεύξεις πόσο δύσκολο θα είναι το ταξίδι στο Όσλο της Νορβηγίας», ανέφερε το ινστιτούτο Νόμπελ στην ανακοίνωσή του.

Ευθυγραμμισμένη με τον Τραμπ

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ απένειμε το βραβείο στη Ματσάδο για τον αγώνα της ενάντια σε αυτό που αποκάλεσε δικτατορία.

Έχει συμφωνήσει με τους σκληροπυρηνικούς που είναι κοντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Μαδούρο έχει δεσμούς με εγκληματικές συμμορίες που αποτελούν άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, παρά τις αμφιβολίες που έχουν εκφραστεί από την αμερικανική κοινότητα πληροφοριών.

Όταν κέρδισε το βραβείο τον Οκτώβριο, η Ματσάδο το αφιέρωσε εν μέρει στον Τραμπ, ο οποίος ο ίδιος δήλωσε ότι της άξιζε η τιμή αυτή.

Η ίδια αποκλείστηκε από τις προεδρικές εκλογές του 2024, παρά το γεγονός ότι κέρδισε με μεγάλη διαφορά τις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης. Κρύφτηκε τον Αύγουστο του 2024, μετά την επέκταση των συλλήψεων αντιπολιτευόμενων από τις αρχές, σε συνέχεια των αμφισβητούμενων εκλογών.

Η εκλογική αρχή και το ανώτατο δικαστήριο ανακήρυξαν νικητή τον Μαδούρο, αλλά οι διεθνείς παρατηρητές και η αντιπολίτευση υποστηρίζουν ότι ο υποψήφιος τους κέρδισε άνετα, και η αντιπολίτευση έχει δημοσιεύσει τα αποτελέσματα των ψηφοδελτίων ως απόδειξη της νίκης της.