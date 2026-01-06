Οι ηγέτες της Βρετανίας της Γαλλίας και της Ουκρανίας υπέγραψαν δήλωση πρόθεσης για τη μελλοντική ανάπτυξη πολυεθνικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ως εγγυήσεις ασφαλείας, σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός. «Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της συμφώνησαν στις εγγυήσεις ασφαλείας», ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της συνεδρίασης της Συμμαχίας των Προθύμων, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι με τη συμμετοχή 35 ηγετών - ανάμεσά τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - και κυβερνήσεων.

«Σήμερα έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, όπως αντικατοπτρίζεται στη Διακήρυξη του Παρισιού, η οποία παρέχει ισχυρές εγγυήσεις για διαρκή ειρήνη. Η διακήρυξη του συνασπισμού των Προθύμων αναγνωρίζει, για πρώτη φορά, την επιχειρησιακή σύγκλιση μεταξύ των 35 χωρών που αποτελούν τον συνασπισμό, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ, καθορίζοντας τα στοιχεία των εγγυήσεων ασφαλείας», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι οι εγγυήσεις αυτές διασφαλίζουν πως η Ουκρανία δεν θα εξαναγκαστεί σε παράδοση και ότι οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης δεν θα παραβιαστεί στο μέλλον.

Όπως ο ίδιος εξειδίκευσε, αυτές περιλαμβάνουν:

Τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, με συνεισφορές από διάφορα έθνη.

Τη συγκρότηση ουκρανικής δύναμης 800.000 ανδρών, με την εκπαίδευση, τις δυνατότητες και όλους τους απαραίτητους πόρους ώστε να διασφαλίζεται η ικανότητά της να αποτρέπει οποιαδήποτε νέα επιθετικότητα.

Την περαιτέρω προώθηση της δημιουργίας πολυεθνικής δύναμης σε αέρα, θάλασσα και ξηρά, για την παροχή διαβεβαίωσης μετά την κατάπαυση του πυρός.

Τη νομική δέσμευση των συμμάχων της Ουκρανίας να υποστηρίξουν τη χώρα σε περίπτωση νέας επίθεσης από τη Ρωσία.

Η υπό σύσταση «Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία» προβλέπεται να λειτουργήσει ως δύναμη διασφάλισης, με αποστολή την ενίσχυση των εγγυήσεων ασφαλείας και τη στήριξη της επιστροφής της χώρας σε συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανασυγκρότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Διακήρυξη ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία του αναγκαίου νομικού πλαισίου που θα επιτρέψει σε βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος, με αποστολή την προστασία του εναέριου και θαλάσσιου χώρου, καθώς και τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Στα σχέδια περιλαμβάνονται η δημιουργία μονάδας συντονισμού και η εγκατάσταση στρατιωτικών κόμβων σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, καθώς και η κατασκευή προστατευμένων εγκαταστάσεων για όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η δήλωση πρόθεσης για ανάπτυξη δυνάμεων

Η Βρετανική κυβέρνηση δημοσίευσε την ακόλουθη δήλωση, αφού Στάρμερ, Μακρόν και Ζελένσκι υπέγραψαν τη δήλωση προθέσεων, πριν από τη συνέντευξη Τύπου:

«Πρόκειται για Δήλωση Πρόθεσης για την ανάπτυξη δυνάμεων στην Ουκρανία σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας. Αυτό αποτελεί ζωτικό μέρος της ακλόνητης δέσμευσής μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας μακροπρόθεσμα.

Η “Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία” θα λειτουργήσει ως δύναμη διαβεβαίωσης, ενισχύοντας τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ικανότητα της Ουκρανίας να επιστρέψει στην ειρήνη και τη σταθερότητα, υποστηρίζοντας παράλληλα την αναγέννηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η υπογραφή της διακήρυξης ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία του νομικού πλαισίου που θα επιτρέψει στις γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος, διασφαλίζοντας τον ουρανό και τις θάλασσες της Ουκρανίας και συγκροτώντας ένοπλες δυνάμεις έτοιμες για το μέλλον.

Στις σημερινές συζητήσεις, αναλύσαμε επίσης πιο διεξοδικά τους μηχανισμούς ανάπτυξης της δύναμης επί του πεδίου. Παράλληλα με τα σχέδιά μας για μια μονάδα συντονισμού μετά την κατάπαυση του πυρός, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα δημιουργήσουν “στρατιωτικούς κόμβους” σε όλη την Ουκρανία, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη δυνάμεων και να κατασκευαστούν προστατευμένες εγκαταστάσεις για όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό, προς υποστήριξη των αμυντικών αναγκών της χώρας.»

Ζελένσκι: Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις δυνάμεις του συνασπισμού των Προθύμων

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι περιέγραψε τη νέα Διακήρυξη του Παρισιού ως «πολύ συγκεκριμένη». «Αυτό καταδεικνύει την προθυμία του συνασπισμού και των ευρωπαϊκών χωρών να εργαστούν για την ειρήνη», τόνισε.

«Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, ώστε όταν η διπλωματία καταλήξει σε ειρήνη, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις δυνάμεις του συνασπισμού των Προθύμων».

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ουκρανία διαθέτει ήδη αρκετές λεπτομέρειες για τη συμφωνία και γνωρίζει ποιες χώρες θα συμμετάσχουν, καθώς και το τι θα συνεισφέρει η καθεμία ξεχωριστά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρξαν «συγκεκριμένες συζητήσεις» με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την παρακολούθηση μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός και ότι η Ουκρανία προσβλέπει στην υπογραφή εγγυήσεων ασφάλειας «πολύ σύντομα».

Σημείωσε ακόμη ότι συζητήθηκαν ορισμένες ιδέες γύρω από το εδαφικό ζήτημα και ότι η Ουκρανική αντιπροσωπεία θα παραμείνει στο Παρίσι για περαιτέρω διαβουλεύσεις.

Στάρμερ: Τα πιο δύσκολα μέτρα είναι μπροστά μας»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι «είναι σημαντικό» οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί σύμμαχοι να συνεργάζονται στενά για την ειρήνη.

«Είμαστε πιο κοντά σε αυτόν τον στόχο από ποτέ», είπε ο Στάρμερ προειδοποιώντας όμως ότι «τα πιο δύσκολα μέτρα είναι ακόμα μπροστά μας».

Ο Στάρμερ περιέγραψε ορισμένες λεπτομέρειες της δήλωσης προθέσεων που υπέγραψε μαζί με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τον Εμανουέλ Μακρόν - συμπεριλαμβανομένων των «στρατιωτικών κόμβων» - και επανέλαβε μια προειδοποίηση που έχει ακουστεί εδώ και καιρό από την Ευρώπη: ότι ο Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για ειρήνη».

«Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει το αντίθετο: περαιτέρω φρικιαστικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με θύματα αμάχους και διακοπή της ηλεκτροδότησης για εκατομμύρια ανθρώπους εν μέσω χειμώνα», τόνισε.

Ο Στάρμερ δεσμεύτηκε επίσης να συνεχιστεί η πίεση στη Ρωσία και η υποστήριξη προς την Ουκρανία, ενώ επιβεβαίωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετάσχει στην παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Μερτς: «Ως Συνασπισμός των Προθύμων, θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, χαρακτήρισε τη νέα συμφωνία ως «κοινή επιτυχία» μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ.

«Αυτή η νέα χρονιά ξεκινά ακριβώς όπως τελείωσε η προηγούμενη - με εντατική ειρηνευτική διπλωματία για την Ουκρανία», δήλωσε.

«Στο τρίγωνο Ευρώπης, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, χτίζουμε πάνω στην πρόοδο που σημειώσαμε πέρυσι στο Βερολίνο. Αυτή είναι μια κοινή επιτυχία».

Ο Μερτς επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ και ο συνασπισμός μοιράζονται τον ίδιο στρατηγικό στόχο. «Σήμερα επικεντρωθήκαμε στη συμβολή που μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη και οι εταίροι της στην Ουκρανία μετά από μια κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.

«Ως Συνασπισμός των Προθύμων, θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας», κατέληξε.

Γουίτκοφ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη ειρήνης

Ο Γουίτκοφ αποκάλεσε τον Γάλλο ηγέτη «απίστευτο άνθρωπο» και ανέφερε ότι μαζί με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθεί ξανά απόψε με την ουκρανική αντιπροσωπεία και ότι «έχουν σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας».

Παράλληλα, δηλώνει ότι βρίσκονται κοντά σε αυτό που περιγράφει ως «συμφωνία ευημερίας» για το Κίεβο.

Όπως πρόσθεσε: «Θέλω να πω το εξής: Είμαστε εδώ για να μεσολαβήσουμε και να βοηθήσουμε στην ειρηνευτική διαδικασία, και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ο Πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ακράδαντα ότι αυτή η δολοφονία πρέπει να σταματήσει, ότι η σφαγή πρέπει να σταματήσει».

Να σημειωθεί ότι σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ συμφωνούν με τη «Συμμαχία των Προθύμων» πως οι διαρκείς εγγυήσεις ασφάλειας και οι ισχυρές δεσμεύσεις για ευημερία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ειρήνη στη χώρα. Και πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες με την Ουκρανική αντιπροσωπεία θα συνεχιστούν.