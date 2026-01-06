Ξεκίνησε η συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθύμων στο Παρίσι για το ουκρανικό ζήτημα, με τη συμμετοχή 35 ηγετών, οι οποίοι μεταξύ άλλων θα εξετάσουν τη δημιουργία πολυεθνικής δύναμης για την Ουκρανία που θα ενισχυθεί από «μια δέσμευση των ΗΠΑ να υποστηρίξουν τη δύναμη σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης», ύστερα από μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, όπως αναφέρει το προσχέδιο της κοινής διακήρυξης που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τα διεθνή ΜΜΕ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν φιλοξενεί στο Παρίσι τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας - ανάμεσά τους και τον Κυριάκο Μητσοτάκη - καθώς και απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στο πλαίσιο της συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων», ενώ νωρίτερα είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, ο οποίος συμμετέχει στη συνάντηση.

Όπως αναφέρουν Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Reuters, Guardian και άλλα διεθνή ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτει προσχέδιο δήλωσης που συντάχθηκε από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας και αφορά το πλαίσιο ασφάλειας που θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή σε περίπτωση τερματισμού του πολέμου.

Το έγγραφο προβλέπει την παροχή κρίσιμων εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο, με στόχο την αποτροπή μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, «θα υπάρξει ένα συνεχές και αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός, υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και με διεθνή συμμετοχή».

Μετά την επίτευξη εκεχειρίας, προβλέπεται η ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης, η οποία θα παρέχει «μέτρα διαβεβαίωσης στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά» και θα συμβάλλει στην «αναγέννηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας». Όπως σημειώνεται, «τα στοιχεία αυτά θα καθοδηγούνται από την Ευρώπη».

Το προσχέδιο αναφέρει επίσης ότι θα υπάρχει συμμετοχή των ΗΠΑ στη δύναμη, «συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών δυνατοτήτων, όπως οι πληροφορίες και η εφοδιαστική», καθώς και «δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τη δύναμη σε περίπτωση επίθεσης» από τη Ρωσία.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για «δεσμευτικές υποχρεώσεις υποστήριξης της Ουκρανίας σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης από τη Ρωσία, με σκοπό την αποκατάσταση της ειρήνης». Οι δεσμεύσεις αυτές «ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση στρατιωτικών δυνατοτήτων, την παροχή πληροφοριών και υλικοτεχνικής υποστήριξης, διπλωματικές πρωτοβουλίες, καθώς και την υιοθέτηση πρόσθετων κυρώσεων».

Σύμφωνα με το AFP, που επικαλείται το προσχέδιο, οι ΗΠΑ θα ηγηθούν ενός «μηχανισμού παρακολούθησης και επαλήθευσης της κατάπαυσης του πυρός», με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, δεσμεύονται να «υποστηρίξουν» μια πολυεθνική δύναμη υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, η οποία θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά από ενδεχόμενη εκεχειρία, σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης.

Οι λεπτομέρειες της ρύθμισης παραμένουν προς το παρόν ασαφείς. Ωστόσο, βασικές γραμμές του προσχεδίου επιβεβαιώνουν ότι οι ΗΠΑ θα έχουν κεντρικό ρόλο τόσο στην παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός όσο και στη στήριξη μιας πολυεθνικής αμυντικής δύναμης, εφόσον η Ρωσία επιχειρήσει εκ νέου στρατιωτική επίθεση.

Ο Ζελένσκι συζήτησε το θέμα της άμυνας με τον Μακρόν

Ο Ζελένσκι έγραψε επίσης στο X πριν από περίπου 15 λεπτά ότι είχε συνάντηση με τον Μακρόν, κατά την οποία συζήτησαν περαιτέρω προμήθειες αμυντικών όπλων.

«Η διπλωματία και η ουσιαστική βοήθεια πρέπει να συμβαδίζουν. Η Ρωσία δεν σταματά τις επιθέσεις της εναντίον της χώρας μας, και αυτή τη στιγμή πρέπει να ενισχύσουμε την αεράμυνα για να προστατεύσουμε τον λαό μας, τις κοινότητές μας και τις κρίσιμες υποδομές μας».

«Κάθε παράδοση πυραύλων αεράμυνας σώζει ζωές και αυξάνει τις πιθανότητες για διπλωματία. Γι’ αυτό κάθε συνάντηση πρέπει να αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα: νέες αποφάσεις σχετικά με την αεράμυνα, νέα πακέτα βοήθειας και νέες δυνατότητες για την προστασία των ουρανών μας».

«Κατά τη συνάντησή μας με τον Πρόεδρο Μακρόν, αυτό ακριβώς συζητήσαμε: τις πραγματικές δυνατότητες της Ουκρανίας να αντιμετωπίσει τη ρωσική τρομοκρατία, την άμυνά μας και την υποστήριξη που μπορεί να ενισχύσει τη θέση μας στη διπλωματία».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στο Κίεβο

Το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, παρουσιάζει αυτή τη νέα συνάντηση του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων» ως την κατάληξη προσπαθειών που ξεκίνησαν πριν από περίπου έναν χρόνο, μετά την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην «αφήσουν την Ουκρανία».

«Πετύχαμε σε αυτήν την άσκηση σύγκλισης ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ευρώπη και την Αμερική», δήλωσε χθες, Δευτέρα, στους δημοσιογράφους ένας συνεργάτης του.

Οι Ευρωπαίοι επέλεξαν εμφανώς να μην καταδικάσουν σθεναρά την επίθεση που διέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, φροντίζοντας να μην τον εκνευρίσουν την ώρα που οι πολιτικές διαβουλεύσεις έχουν και πάλι ενταθεί από τον Νοέμβριο, με πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον, για την επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσία προκειμένου να τεθεί τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, που συναντήθηκε με τον Καναδό πρωθυπουργό, Μάικ Κάρνεϊ, στο χιονισμένο προεδρικό μέγαρο Ελιζέ, θα συναντήσει στη συνέχεια τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τον Αμερικανό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο τέλος της ημέρας, οι πρόεδροι Μακρόν και Ζελένσκι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, αναμένεται να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου.

Οι ΗΠΑ δεν είναι μέλη του συνασπισμού αυτού που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για να προσφέρει «εγγυήσεις ασφαλείας» στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης κατάπαυσης πυρός. Όμως η υποστήριξή τους στο Κίεβο παραμένει κρίσιμης σημασίας, μεταξύ άλλων και για να πεισθούν άλλοι σύμμαχοι να δεσμευθούν.

Είναι σε αυτό το σημείο που υπάρχει η «σύγκλιση» για την οποία περηφανεύεται το Παρίσι.

Στα μέσα Δεκεμβρίου στο Βερολίνο, πολλές ευρωπαϊκές χώρες οριστικοποίησαν την πρότασή τους για μία «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία» με την υποστήριξη της Ουάσινγκτον, που είπε από την πλευρά της πως προσφέρει «πολύ ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας.

Σήμερα οι ηγέτες θα αναλάβουν «συγκεκριμένες δεσμεύσεις», υποσχέθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Αναμένεται να αποσαφηνίσουν το κοινό όραμά τους για το πώς θα επιτευχθεί κατάπαυση πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί αυτή να επαληθευθεί από drone ή δορυφόρο μάλλον παρά από χερσαία στρατιωτική ανάπτυξη, αλλά και για την απάντησή τους σε περίπτωση που παραβιαστεί, εξήγησε η προεδρία.

Ένα άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με την ίδια πηγή: το πώς θα αναπτυχθεί επιχειρησιακά η πολυεθνική δύναμη προκειμένου να «διασφαλιστεί η Ουκρανία στους αιθέρες, στη θάλασσα και στο έδαφος» απέναντι στον κίνδυνο νέας ρωσικής επίθεσης έπειτα από μία πιθανή συμφωνία ειρήνης.

Μπορεί οι ηγέτες να επιδιώκουν συμβολή από διάφορες χώρες του συνασπισμού σε αυτήν τη στρατιωτική αποστολή, όμως έχουν αποκαλύψει μόνο αυτό που «το στρατιωτικό απόρρητο επιτρέπει να ειπωθεί», προειδοποίησε ο συνεργάτης του Εμανουέλ Μακρόν. Δεν πρέπει ως εκ τούτου να αναμένεται να γνωρίζουμε σχετικά με το προσωπικό αυτής της δύναμης ή τη συμβολή των κρατών που είναι έτοιμα να συμμετάσχουν, όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η σύγκλιση μοιάζει λιγότερο ολοκληρωμένη όσον αφορά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που διεξάγουν παράλληλα οι ΗΠΑ με την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Μία συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελέσνκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Δεκεμβρίου και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του Αμερικανού με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν επέτρεψαν την πρόοδο στο κύριο αγκάθι, τις εδαφικές παραχωρήσεις που απαιτεί η Μόσχα.

Έκτοτε, οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται σε επίπεδο διαπραγματευτών. Και το θέμα θα συζητηθεί και πάλι στο Παρίσι.

Το Κρεμλίνο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να «σκληρύνει» τη στάση του, αφού κατηγόρησε την Ουκρανία ότι θέλησε να θέσει στο στόχαστρο με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που το Κίεβο διαψεύδει.

Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε τις τελευταίες εβδομάδες πως η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της στην Ουκρανία είτε με διαπραγματεύσεις είτε με τα όπλα.