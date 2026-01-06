Στο Ελιζέ ο Κυρ. Μητσοτάκης, τον υποδέχτηκε ο Μακρόν - Η συνομιλία με τον Κούσνερ (pics)

Στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία στο Παρίσι έφτασε νωρίτερα το μεσημέρι και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο υποδέχτηκε θερμά ο Εμάνουελ Μακρόν, όπως και τους υπόλοιπους 33 ηγέτες που βρίσκονται στη διάσκεψη.

Η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», δηλαδή των Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου, ετοιμάζεται να επιβεβαιώσει ότι η μελλοντική «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία» θα ενισχυθεί από «μια δέσμευση των ΗΠΑ να υποστηρίξουν τη δύναμη σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης», μετά από μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο της κοινής διακήρυξης από τη σύνοδο κορυφής του Παρισιού που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου την Τρίτη.

Δεσμευτικές ρήτρες ασφάλειας για την Ουκρανία, με σαφή πρόβλεψη στήριξης σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης, περιλαμβάνει το σχέδιο ανακοινωθέντος της «Συμμαχίας των Προθύμων», σύμφωνα με το προσχέδιο που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

«Οι δεσμεύσεις αυτές δύναται να περιλαμβάνουν την χρήση στρατιωτικών ικανοτήτων, Πληροφοριών και επιμελητειακής συνδρομής, διπλωματικών πρωτοβουλιών και την υιοθέτηση επιπλέον κυρώσεων», αναφέρεται στο σχέδιο το οποίο ήρθε σε γνώση του Reuters και θα τεθεί προς έγκριση κατά τις εργασίες της διάσκεψης.

«Οι εταίροι της Συμμαχίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο, σε στενό συντονισμό, στην παροχή αυτών των εγγυήσεων ασφαλείας», προσθέτουν.

Ο πρωθυπουργός μάλιστα κατά την άφιξή του είχε και ένα τετ α τετ με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.