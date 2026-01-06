Ζελένσκι: Έτοιμες οι τεχνικές λεπτομέρειες για την ανάπτυξη πολυεθνικών δυνάμεων στην Ουκρανία

Οι ένοπλες δυνάμεις της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ουκρανίας έχουν ήδη επεξεργαστεί σε βάθος τις τεχνικές παραμέτρους για τη μελλοντική ανάπτυξη δυνάμεων στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέροντας ότι υπάρχουν πλέον σαφείς αποφάσεις για τον αριθμό των δυνάμεων, τους τύπους οπλισμού και τα επιμέρους στοιχεία των ενόπλων σχηματισμών που θα απαιτηθούν.

Σε ανάρτησή του, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι έχει διαμορφωθεί συγκεκριμένη εικόνα για το τι είναι διατεθειμένη να προσφέρει κάθε χώρα της «Συμμαχίας των Προθύμων», ευχαριστώντας όλους τους ηγέτες και τα κράτη που επιθυμούν να αποτελέσουν μέρος της ειρηνευτικής λύσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι οι συνομιλίες με την Αμερικανική πλευρά ήταν «πολύ ουσιαστικές» όσον αφορά τον μηχανισμό παρακολούθησης μιας μελλοντικής ειρήνης, ώστε να αποτραπούν παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η αποτροπή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του σχεδίου, καθώς πρόκειται για τα εργαλεία που θα εμποδίσουν νέα Ρωσική επιθετικότητα.