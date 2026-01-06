Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθύμων στο Παρίσι για το ουκρανικό ζήτημα, με τη συμμετοχή 35 ηγετών, οι οποίοι μεταξύ άλλων δηλώνουν έτοιμοι να στηρίξουν μια συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία με αποστολές πολιτικού και στρατιωτικού χαρακτήρα επί του εδάφους, δήλωσε στο Παρίσι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο πλαίσιο της συνόδου της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων».

«Θα συνδράμουμε με τις πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ επί του πεδίου. Η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός», ανέφερε ο Κόστα, προσθέτοντας ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός συστήματος πολιτικά και νομικά δεσμευτικών εγγυήσεων ασφάλειας, που θα ενεργοποιηθούν μόλις τεθεί σε ισχύ εκεχειρία, σύμφωνα με το SkyNews.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χαρακτήρισε «παραγωγική και σημαντική» τη συνάντηση των συμμάχων της Ουκρανίας στο Παρίσι και σημείωσε ότι η Ένωση θα συμβάλει ώστε να εξασφαλιστούν οι εγγυήσεις ασφάλειας που απαιτούνται για μια «μακροχρόνια ειρήνη».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι «στεκόμαστε συλλογικά στο πλευρό της Ουκρανίας» και ότι από τη σημερινή συνάντηση προέκυψε «ισχυρή επίδειξη ενότητας», εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως «ένα ασφαλές, σταθερό και ευημερούν μέλλον βρίσκεται μπροστά».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι οι εταίροι που συζητούν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία δεν αναμένουν την παρουσία Πολωνικών στρατευμάτων στη χώρα.

Ανέφερε ότι το Κίεβο «συζητά σοβαρά για συμβιβασμό» στον πόλεμο με τη Ρωσία και ότι πρέπει να διατηρηθεί η αλληλεγγύη στη διατλαντική πίεση προς τη Μόσχα. Πρόσθεσε ότι η ενότητα μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών στο ουκρανικό ζήτημα «φαίνεται σήμερα να είναι διασφαλισμένη».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η «Συμμαχία των Προθύμων» προωθεί εγγυήσεις ασφάλειας τύπου ΝΑΤΟ για την Ουκρανία και ότι οι συνομιλίες στο Παρίσι ανέδειξαν ενότητα μεταξύ Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο ασφάλειας, με τα μέλη της συμμαχίας να συμφωνούν στην ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Ρωσία.

Από την πλευρά του, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η Ισπανία θα προτείνει τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεών της στην Ουκρανία για την εδραίωση της ειρήνης, εφόσον προηγηθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ανέφερε ότι «η Ισπανική κυβέρνηση θα προτείνει να ανοίξει ο δρόμος για στρατιωτική συμμετοχή στην Ουκρανία», προσθέτοντας ότι προτίθεται να συζητήσει το ενδεχόμενο αυτό με τα βασικά πολιτικά κόμματα της χώρας του.