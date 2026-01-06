Μακρόν: 35 κράτη, μεταξύ τους και οι ΗΠΑ, δεσμεύτηκαν να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους λίγο μετά τη λήξη της σημερινής συνάντησης κορυφής για το Ουκρανικό, στο Παρίσι, δήλωσε ότι «αυτή η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς μια σταθερή και διαρκή ειρήνη», στον βαθμό που 35 κράτη του δυτικού κόσμου, των ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων, δήλωσαν διατεθειμένα να παράσχουν στην Ουκρανία, μετά την επίτευξη ειρήνης με τη ρωσική πλευρά, ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλεια της.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υπέγραψαν μια δήλωση πρόθεσης για την ανάπτυξη της πολυεθνικής δύναμης μετά την κατάπαυση του πυρός

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία ενός επιχειρησιακού κέντρου, αποστολή του οποίου θα είναι ο συντονισμός των ενόπλων δυνάμεων των κρατών που έχουν δηλώσει διατεθειμένα να συνδράμουν την Ουκρανία, με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Ακόμη, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε τη συνέχιση «των προετοιμασιών για την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης στον αέρα, στη θάλασσα και στο έδαφος» η οποία θα παράσχει, όπως είπε «μια μορφή καθησυχασμού τις ημέρες που θα ακολουθήσουν την κατάπαυση του πυρός και μακριά από τη γραμμή επαφής».

Ανέφερε επίσης ότι «οι μηχανισμοί παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός θα τεθούν υπό αμερικανική ηγεσία», ενώ σημείωσε και τον ιδιαίτερο ρόλο που θα διαδραματίσει η Τουρκία αναφορικά με την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες.