Λαβρόφ: Ζητάμε ένα πακέτο εγγράφων για βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία

Την επιθυμία της Μόσχας να παραλάβει ένα πακέτο εγγράφων για μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία εξέφρασε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

«Επιμένουμε σε ένα σύνολο συμφωνιών για μια διαρκή, βιώσιμη ειρήνη με εγγυήσεις ασφάλειας για όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Οι συνομιλίες μας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και την ομάδα του επικεντρώνονται ακριβώς στην εξεύρεση μιας μακροπρόθεσμης λύσης για την εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών αυτής της κρίσης», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Λαβρόφ σημείωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάνει γνήσιες προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης.

«Έχουμε μεταφέρει στους Αμερικανούς συναδέλφους μας επιπλέον προτάσεις αναφορικά με τις εγγυήσεις συλλογικής ασφάλειας», σημείωσε. «Κατανοούμε ότι, όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας, δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε μόνο στην Ουκρανία».

Ο Λαβρόφ υπογράμμισε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αποδεχθεί το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ η Μόσχα επιθυμεί να προστατευθούν οι ρωσόφωνοι της Ουκρανίας.

«Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι αποδεκτή για τη Ρωσία», πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

Εξάλλου ο Ρώσος υπουργός σημείωσε ότι η επίσκεψη που πραγματοποίησε στις 2 Δεκεμβρίου στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ βοήθησε να λυθούν οι παρανοήσεις μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσινγκτον.

Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει τότε ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ είχαν μια «εποικοδομητική» συνάντηση, αλλά δεν κατέληξαν σε συμβιβασμό αναφορικά με μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έπειτα από συνάντηση πέντε ωρών που είχε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Σήμερα ο Λαβρόφ σημείωσε ότι οι συνομιλίες αυτές επιβεβαίωσαν «τις αμοιβαίες συνεννοήσεις» στις οποίες κατέληξαν ο Πούτιν και ο Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

«Τώρα, εδώ, στις διαπραγματεύσεις μας με τους Αμερικανούς για το ουκρανικό ζήτημα, προσωπικά πιστεύω ότι έχουν λυθεί οι παρανοήσεις και η κακή επικοινωνία», εκτίμησε ο ίδιος.

CNN - Με 20 σημεία η πρόταση Ζελένσκι για τη λήξη του πολέμου

Νωρίτερα, η κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέβαλε τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) ένα σχέδιο 20 σημείων προς τις ΗΠΑ στο πλαίσιο των προσπαθειών ειρήνευσης για να λήξει ο πόλεμος με τη Ρωσία που συνεχίζει ακάθεκτος στην ανατολική Ευρώπη εδώ και σχεδόν 4 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, η κίνηση έρχεται καθώς συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μεταξύ του Κιέβου, της Ουάσινγκτον και των πρωτευουσών της Ευρώπης για να λήξει η σύγκρουση. Η πρόταση της Ουκρανίας έρχεται ως «απάντηση» στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι συζητήσεις συνεχίζονται και το τελικό κείμενο μπορεί να υποστεί περαιτέρω μεταβολές.

Χωρίς να έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις μέχρι στιγμής, Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανέφεραν στο CNN πως η πρόταση Ζελένσκι κάνει λόγο για τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης κατά μήκος της γραμμής επαφής.

Ακόμα, ζητά εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει την αμοιβαία άμυνα των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Προτείνει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2027.

Αφαιρεί τη διατύπωση που απαγορεύει στην Ουκρανία να ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, ενώ επιπλέον δεν αναφέρει την πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στην αμυντική συμμαχία.

Ζητά επίσης τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία – κάτι που έχουν θέσει τόσο ο Τραμπ όσο και το Κρεμλίνο. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι θα ήταν ανοιχτός στη διεξαγωγή εκλογών μέσα στους επόμενους 60 έως 90 ημέρες, εάν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Προβλέπει ακόμα η επίσημη αναγνώριση από τις ΗΠΑ των εδαφών που κατέχει η Ρωσία. Αυτό θα σηματοδοτούσε μια εντυπωσιακή ανατροπή της μακροχρόνιας πολιτικής των ΗΠΑ να αναγνωρίζουν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και να μην αναγνωρίζουν τις βίαιες αλλαγές στα εδάφη.

Η τελευταία πρόταση των ΗΠΑ ζητά επίσης ένα ανώτατο όριο 800.000 ατόμων για το στρατό της Ουκρανίας – μια μικρή αύξηση από το ανώτατο όριο των 600.000 ατόμων που προβλέπεται στο έγγραφο των 28 σημείων του Τραμπ που είχε καταρτιστεί προ εβδομάδων.

Αναφέρει ακόμα πως η Ουάσινγκτον και η Μόσχα θα ορίσουν την τύχη των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας.