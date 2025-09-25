Οι ΙDF ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έπληξε περισσότερους από 170 στόχους σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας το τελευταίο 24ωρο, ανάμεσά τους τρομοκράτες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες όπλων και θέσεις τους.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η Jerusalem Post, οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις συνέχισαν να καταστρέφουν υποδομές και να εξουδετερώνουν τρομοκράτες στην Πόλη της Γάζας, το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς.

Επίσης, επλήγησαν στόχοι που χρησιμοποιούνταν για ενέδρες κατά ισραηλινών στρατιωτών καθώς και πρόσθετες αποθήκες όπλων.

Την Τετάρτη, ισραηλινοί στρατιώτες εντόπισαν και σκότωσαν έναν ένοπλο που έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και επιχειρούσε να πραγματοποιήσει άμεσα επίθεση.

📍Gaza City: An operating terrorist cell, planting explosive devices intended to harm IDF soldiers, was identified and rapidly eliminated in an IAF strike.



The IDF will continue to operate against terrorist organizations in Gaza. pic.twitter.com/PWDg5QDEUc — Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2025

Επιχειρήσεις σε βόρεια και νότια Γάζα

Στον βόρειο τομέα της Λωρίδας, στρατιώτες κατέστρεψαν υπέργειες και υπόγειες υποδομές, περιλαμβανομένου ενός σημείου ενέδρας όπου βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός. Στον νότο, εξουδετέρωσαν αρκετούς τρομοκράτες που πλησίασαν και απείλησαν άμεσα τους στρατιώτες.

Δράση της Ταξιαρχίας Ετζιόνι

Ταυτόχρονα, η 6η Εφεδρική Ταξιαρχία των IDF, γνωστή ως Ταξιαρχία Ετζιόνι, πραγματοποίησε τις τελευταίες εβδομάδες επιχειρήσεις στην περιοχή Ράφα, εξουδετερώνοντας «δεκάδες» τρομοκράτες και καταστρέφοντας υποδομές υπόγειες και υπέργειες.

Μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων στη Ράφα, η ταξιαρχία μετακινήθηκε στη Χαν Γιούνις, όπου κατέστρεψε παρατηρητήρια, επιπλέον υποδομές και σκότωσε «δεκάδες» ακόμα τρομοκράτες, σύμφωνα με τον στρατό.

Υπενθυμίζεται ότι, στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 σε κοινότητες κοντά στα σύνορα με τη Γάζα σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, ενώ 252 Ισραηλινοί και ξένοι πολίτες απήχθησαν. Από τους 48 που παραμένουν όμηροι, εκτιμάται ότι περίπου 20 βρίσκονται εν ζωή.

Το Ισραήλ εξουδετέρωσε δύο τρομοκράτες της Ισλαμικής Τζιχάντ στη Δυτική Όχθη

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν την Πέμπτη πως εξουδετέρωσαν δύο τρομοκράτες της Ισλαμικής Τζιχάντ στην Τανούμ της Δυτικής Όχθης.

Όπως ανέφεραν οι IDF, οι μυστικές υπηρεσίες εντόπισαν τους τρομοκράτες της Ισλαμικής Τζιχάντ, Αλάα Γκαούντατ Μπάνι Ούντα και Μοχάμαντ Κασέμ Σουλεϊμάν, οι οποίοι προωθούσαν επιθέσεις με πυροβολισμούς και εκρηκτικά από την Ταμούν.

Κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης, ισραηλινές δυνάμεις περικύκλωσαν το κτίριο όπου είχαν οχυρωθεί οι τρομοκράτες, τους επιτέθηκαν με ακριβή πυρά και τους εξόντωσαν.