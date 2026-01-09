Ιράν: Οι απειλές Χαμενεΐ, η οργισμένη εξέγερση και το καθεστώς των μουλάδων «τρίζει»

Εκρηκτική είναι η κατάσταση στο Ιράν καθώς ενισχύονται οι φόβοι στο Ιράν για βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων, καθώς ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απείλησε νωρίτερα την Παρασκευή τους χιλιάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονται εδώ και 13 μέρες κατά του καθεστώτος, να αποκλιμακώσουν τις διαμαρτυρίες τους.

Παράλληλα οι Αρχές έχουν κόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες σε όλη τη χώρα, με πτήσεις

να ακυρώνονται και τις ιρανικές ιστοσελίδες ειδήσεων να ενημερώνονται μόνο κατά διαστήματα.

Την ίδια ώρα, δεν διαφαίνονται σημάδια κάμψης των διαδηλώσεων που ξεκίνησαν με αφορμή την οικονομική κρίση αλλά έχουν «απλωθεί» και στα ζητήματα των πολιτικών και κοινωνικών ελευθερίων για τους πολίτες του Ιράν.

Το καθεστώς της Τεχεράνης αγωνίζεται να πάρει τον έλεγχο της κατάστασης, η οποία έχει οδηγήσει στο θάνατο δεκάδων διαδηλωτών και τουλάχιστον τεσσάρων μελών των δυνάμεων ασφαλείας από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου.

Ένας Ιρανός εισαγγελέας και αρκετοί υπάλληλοι ασφαλείας σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ταραχών στην πόλη Εφσαραγιέν της επαρχίας του βορείου Χορασάν, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας της επαρχίας.

Στην τελευταία κλιμάκωση από την πλευρά της ιρανικής ηγεσίας, ο εισαγγελέας της Τεχεράνης δήλωσε ότι όσοι εμπλέκονται σε πράξεις σαμποτάζ, εμπρησμούς θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Περισσότεροι από 50 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων

Περισσότεροι από 50 διαδηλωτές σκοτώθηκαν στο Ιράν από την 28η Δεκεμβρίου, κατά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας εναντίον των κυβερνώντων, ανακοίνωσε σήμερα μια μη κυβερνητική οργάνωση.

«Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, εκ των οποίων 9 παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των 13 πρώτων ημερών του κινήματος αμφισβήτησης σε ολόκληρο το Ιράν», ανέφερε η ΜΚΟ Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία.

Ένας προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 45 νεκρούς.

Πάνω από 24 ώρες το μπλακάουτ στο διαδίκτυο

Στο μεταξύ, η «διακοπή του ίντερνετ σε εθνική κλίμακα», την οποία αποφάσισαν οι ιρανικές αρχές λόγω των διαδηλώσεων στο Ιράν διαρκεί ήδη 24 ώρες, ανέφερε σήμερα η ΜΚΟ που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια Netblocks.

«Συμπληρώθηκαν 24 ώρες που το Ιράν επέβαλε μια ολική διακοπή της λειτουργίας του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα, με τη συνδεσιμότητα να έχει μειωθεί στο 1% του συνηθισμένου επιπέδου της», γράφει η μη κυβερνητική οργάνωση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Χαμενεΐ: Ο αλαζόνας Τραμπ θα «πέσει» σαν τον Φαραώ και τον Σάχη, δείτε τι έκανε στην Βενεζουέλα

Την ίδια ώρα, περισσότερα αποσπάσματα της ομιλίας του δημοσίευσε στο X o ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Έπειτα από 13 ημέρες διαδηλώσεων στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων μεγάλων πόλεων του Ιράν ο 86χρονος ανώτατος ηγέτης του Ιράν επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και στον ίδιο του τον λαό, όσους διαμαρτύρονται κατά του καθεστώτος ζητώντας ελευθερία.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ που κρίνει αλαζονικά ολόκληρο τον κόσμο, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι τύραννοι και οι αλαζόνες ηγεμόνες του κόσμου, όπως ο Φαραώ, ο Νεμρώδ, ο Μοχάμεντ Ρεζά [Παχλαβί – ο σάχης] και άλλοι τέτοιοι ηγεμόνες έγιναν μάρτυρες της πτώσης τους όταν βρίσκονταν στο απόγειο της αλαζονείας τους. Κι αυτός θα πέσει» προέβλεψε.

«Μπορείτε να δείτε πώς πολιόρκησαν μια χώρα στη Λατινική Αμερική και έλαβαν κάποιες ενέργειες εκεί. Δεν ντρέπονται καν και δηλώνουν ρητά ότι αυτό έγινε για το πετρέλαιο. Για το πετρέλαιο! Λένε ότι το έκαναν αυτό για το πετρέλαιο!» ανέφερε για τη Βενεζουέλα.

«Χθες το βράδυ στην Τεχεράνη και σε ορισμένες άλλες πόλεις, μια ομάδα ανθρώπων που είχαν ως στόχο την καταστροφή ήρθαν και κατέστρεψαν κτίρια που ανήκουν στη χώρα τους για να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να τον κάνουν ευτυχισμένο» δήλωσε ο Χαμενεΐ.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ‘’αν η ιρανική κυβέρνηση κάνει αυτό και το άλλο, θα πάρω το μέρος των εξεγερμένων’’. Οι εξεγερμένοι έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους σε αυτόν. Αν είναι τόσο ικανός, θα πρέπει να διαχειριστεί τη δική του χώρα» σημείωσε δηκτικά.

«Στον Πόλεμο των 12 Ημερών, περισσότεροι από χίλιοι πολίτες της χώρας μας μαρτύρησαν (νεκροί). Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι το διέταξε αυτός. Έτσι, ομολόγησε ότι το αίμα των Ιρανών ήταν στα χέρια του. Τώρα λέει ότι είναι στο πλευρό του ιρανικού έθνους!»

«Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία ιδρύθηκε με τη θυσία εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων ανθρώπων, δεν θα υποχωρήσει μπροστά σε εκείνους που προκαλούν καταστροφή. Ο ιρανικός λαός δεν θα ανεχθεί τους μισθοφόρους ξένων δυνάμεων» διεμήνυσε ο Χαμενεΐ.

Παχλαβί προς Τραμπ: Να είσαι έτοιμος να παρέμβεις για να βοηθήσεις τον λαό του Ιράν

Παράλληλα, να τηρήσει τον λόγο του και να παρέμβει στο Ιράν ζητεί από τον Ντόναλντ Τραμπ ο διάδοχος του θρόνου του Ιράν Ρεζά Παχλαβί σε νέο μήνυμά του στο X.

«Έχετε αποδείξει και ξέρω ότι είστε άνθρωπος της ειρήνης και άνθρωπος του λόγου σας. Παρακαλώ να είστε έτοιμοι να παρέμβετε για να βοηθήσετε τον λαό του Ιράν» αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ οι ταραχές στο Ιράν κλιμακώνονται και οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις δεν σταματούν παρά την καταστολή.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ρεζά Παχλαβί:

Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι μια επείγουσα και άμεση έκκληση για την προσοχή, την υποστήριξη και τη δράση σας. Χθες βράδυ είδατε τα εκατομμύρια γενναίων Ιρανών στους δρόμους να αντιμετωπίζουν πραγματικές σφαίρες. Σήμερα, δεν αντιμετωπίζουν μόνο σφαίρες αλλά και πλήρη διακοπή των επικοινωνιών. Χωρίς Διαδίκτυο. Χωρίς σταθερά τηλέφωνα.

Ο Αλί Χαμενεΐ, φοβούμενος το τέλος του εγκληματικού του καθεστώτος στα χέρια του λαού και με τη βοήθεια της ισχυρής σας υπόσχεσης να υποστηρίξετε τους διαδηλωτές, απείλησε τον λαό στους δρόμους με μια βάναυση καταστολή. Και θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη διακοπή για να δολοφονήσει αυτούς τους νεαρούς ήρωες.

Έχω καλέσει τον λαό στους δρόμους να αγωνιστεί για την ελευθερία του και να κατακλύσει τις δυνάμεις ασφαλείας με τεράστιο αριθμό. Χθες το έκαναν αυτό. Η απειλή σας προς αυτό το εγκληματικό καθεστώς κράτησε επίσης τους κακοποιούς του καθεστώτος μακριά. Αλλά ο χρόνος είναι κρίσιμος. Ο λαός θα είναι ξανά στους δρόμους σε μια ώρα. Σας ζητώ να βοηθήσετε.

Έχετε αποδείξει και ξέρω ότι είστε άνθρωπος της ειρήνης και άνθρωπος του λόγου σας. Παρακαλώ να είστε έτοιμοι να παρέμβετε για να βοηθήσετε τον λαό του Ιράν.

Τραμπ: Θα πλήξω πολύ δυνατά το Ιράν

Χθες, Πέμπτη, ο Τραμπ απείλησε εκ νέου «να πλήξει πολύ δυνατά» το Ιράν, αν οι αρχές αντιδράσουν στις κινητοποιήσεις σκοτώνοντας διαδηλωτές. «Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε» υπογράμμισε, ενώ χαιρέτισε «τον απίστευτο ενθουσιασμό του λαού να ανατρέψει το καθεστώς».

Στο μεταξύ, παρατείνεται και σήμερα στο Ιράν η διακοπή στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά χθες, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

«Το Ιράν είναι πλέον αποσυνδεδεμένο εδώ και 12 ώρες» επισήμανε η ΜΚΟ στον λογαριασμό της στο Χ, «σε μια προσπάθεια να καταπνιγεί το κίνημα διαμαρτυρίας».

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν από την Τεχεράνη και τους καταστηματάρχες στο Μεγάλο Παζάρι, που διαμαρτύρονταν για τη μεγάλη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Πλέον, στις κινητοποιήσεις, που έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες ιρανικές πόλεις, συμμετέχουν άνθρωποι από διάφορους χώρους, στην πλειονότητά τους νεαροί άνδρες.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχουν ξεσπάσει στο Ιράν μετά από αυτές που πραγματοποιήθηκαν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί το 2022, έπειτα από τη σύλληψή της από την Αστυνομία Ηθών.

Το Human Rights Activists News Agency, με έδρα τις ΗΠΑ, έχει μεταδώσει ότι τουλάχιστον 34 διαδηλωτές και 4 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί, ενώ 2.200 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Οι αρχές του Ιράν δηλώνουν μεν ότι οι διαμαρτυρίες για την οικονομική κατάσταση είναι νόμιμες και θα αντιμετωπιστούν με διάλογο, όμως παράλληλα επεμβαίνουν με δακρυγόνα για να αντιμετωπίσουν κάποιους διαδηλωτές εν μέσω ταραχών και συγκρούσεων.

Χθες, πλήθος ανθρώπων βγήκε ξανά στον δρόμο σε πολλές λεωφόρους της Τεχεράνης, φωνάζοντας «θάνατο στον δικτάτορα», αναφερόμενοι στον Χαμενεΐ, σύμφωνα με βίντεο, την αυθεντικότητα των οποίων έχει επιβεβαιώσει το AFP.

Τα Ηνωμένα Έθνη ζητούν τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τους θανάτους κατά τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Την ίδια ώρα, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή ταχείας και ανεξάρτητης έρευνας μετά τους θανάτους στη διάρκεια των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν το Ιράν εδώ και πολλές ημέρες.

«Είμαι πολύ ανήσυχος για τις πληροφορίες σχετικά με βία κατά τις εθνικές διαδηλώσεις του Ιράν τις 13 τελευταίες ημέρες, μεταξύ των οποίων για θανάτους και καταστροφή περιουσιών, ανέφερε σε μια ανακοίνωση, ζητώντας τον σεβασμό του δικαιώματος των πολιτών να διαδηλώνουν ειρηνικά που «κατοχυρώνεται στο διεθνές δίκαιο».

«Μια ταχεία, ανεξάρτητη και διαφανής έρευνα πρέπει να διεξαχθεί. Οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις δικαιωμάτων πρέπει να λογοδοτήσουν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τα πρότυπα», πρόσθεσε.

Ο Τουρκ εξέφρασε επίσης ανησυχία για τη διακοπή του διαδικτύου στη χώρα. «Τέτοιες ενέργειες διαβρώνουν την ελευθερία της έκφρασης και την πρόσβαση στην πληροφόρηση, και επηρεάζουν την εργασία όσων τεκμηριώνουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», επέμεινε.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του «δεν θα υποχωρήσει» απέναντι στο κύμα της αμφισβήτησης που διευρύνεται και αποτελεί σοβαρή πρόκληση στην Ισλαμική Δημοκρατία που ιδρύθηκε το 1979.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις κατηγόρησαν τις αρχές ότι άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων αφότου ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στις 28 Δεκεμβρίου.

Κτίρια και οχήματα στις φλόγες

Στην Τεχεράνη, το μπλακάουτ στο διαδίκτυο έχει περιορίσει δραστικά τη ροή πληροφοριών προς τα έξω. Τηλεφωνικές κλήσεις προς το Ιράν δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν, ενώ τουλάχιστον 17 πτήσεις μεταξύ Ντουμπάι και Ιράν ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου.

Ζώνη πολέμου και «θάνατος στον Χαμενεΐ»

Σημειώνεται ακόμα πως οργανώσεις από το εξωτερικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 45 νεκροί και πάνω από 2.000 συλλήψεις ατόμων τις τελευταίες 13 μέρες.

Οι εικόνες που δημοσίευσε η κρατική τηλεόραση κατά τη διάρκεια της νύχτας έδειχναν, όπως είπε, καμένα λεωφορεία, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, καθώς και πυρκαγιές σε σταθμούς του μετρό και τράπεζες.

Ακόμα, η κρατική τηλεόραση υποστηρίζει πως η Οργάνωση Μουτζαχεντίν του Λαού -μια αντιπολιτευτική φατρία που αποσχίστηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και είναι επίσης γνωστή ως MKO- βρίσκεται πίσω από τις αναταραχές.

Ένας δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης που στεκόταν μπροστά από τις φωτιές στην οδό Σαριάτι στο λιμάνι της Κασπίας Θάλασσας στο Ραστ είπε: «Αυτό μοιάζει με ζώνη πολέμου – όλα τα καταστήματα έχουν καταστραφεί».

Η ιρανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw ανέφερε ότι μια διαδήλωση μετά την προσευχή της Παρασκευής στο Ζαχεντάν, όπου κυριαρχεί η μειονότητα των Μπαλούχ, αντιμετωπίστηκε με πυροβολισμούς που τραυμάτισαν αρκετούς ανθρώπους.

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από το Reuters ως τραβηγμένα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη έδειχναν εκατοντάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν. Σε ένα από τα βίντεο, ακουγόταν μια γυναίκα να φωνάζει «Θάνατος στον Χαμενεΐ!».

Οι αρχές έχουν υιοθετήσει μια διπλή προσέγγιση: περιγράφουν τις διαμαρτυρίες για την οικονομία ως νόμιμες, ενώ καταδικάζουν όσους αποκαλούν βίαιους ταραξίες και καταστέλλουν τις διαμαρτυρίες με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ είπε στους βουλευτές ότι οι φωνές των διαμαρτυρομένων πρέπει να ακουστούν, αλλά ότι οι υποθέσεις που συνδέονται με «ξένα δίκτυα κατασκοπείας» πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά.

Τι σημαίνει για το καθεστώς

Οι συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες αποτελούν τη μεγαλύτερη δημόσια πρόκληση για το καθεστώς από τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο.

Οι ειδικοί λένε ότι χωρίς μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στο τρέχον σύστημα διακυβέρνησης, οι διαμαρτυρίες είναι απίθανο να οδηγήσουν σε αλλαγή καθεστώτος, αλλά η εκτεταμένη αναταραχή υπογραμμίζει τις βαθιές κρίσεις που αντιμετωπίζει η ιρανική κυβέρνηση.

«Κανένας από τους πολιτικούς ηγέτες του Ιράν δεν έχει ένα σχέδιο για να βγάλει το Ιράν από τις κρίσεις», δήλωσε στο CNN ο Αράνγκ Κεσαβαρζιάν, αναπληρωτής καθηγητής Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

«Το μόνο εργαλείο που έχει πραγματικά απομείνει στην Ισλαμική Δημοκρατία είναι ο εξαναγκασμός και η βία. Οι άνθρωποι έχουν δοκιμάσει διάφορες μεθόδους για να εκφράσουν τις απόψεις τους», πρόσθεσε. «Ωστόσο, τα τελευταία 15 χρόνια, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο καθεστώς και δεν πιστεύουν ότι αυτό είναι ικανό και πρόθυμο να τους ακούσει και να ανταποκριθεί στα παράπονά τους και τα συμφέροντά τους», είπε.

Ο Άλεξ Βατάνκα, διευθυντής του Προγράμματος για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής στην Ουάσινγκτον είπε στο Reuters ότι το ιρανικό κληρικό σύστημα είχε επιβιώσει από επαναλαμβανόμενους κύκλους διαμαρτυριών μέσω καταστολής και τακτικών παραχωρήσεων, αλλά η στρατηγική αυτή είχε φτάσει στα όριά της.

«Η αλλαγή φαίνεται πλέον αναπόφευκτη. Η κατάρρευση του καθεστώτος είναι πιθανή, αλλά όχι σίγουρη», δήλωσε.

Σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως η Συρία, η Λιβύη και το Ιράκ, οι μακροχρόνιοι ηγέτες έπεσαν μόνο μετά από μια συνδυαστική δράση διαμαρτυριών και στρατιωτικής επέμβασης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου εξήρε τις διαδηλώσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «αποφασιστική στιγμή κατά την οποία ο ιρανικός λαός παίρνει το μέλλον του στα χέρια του».

Μέσα στο Ιράν, οι απόψεις διίστανται ως προς το αν η ξένη στρατιωτική επέμβαση είναι επικείμενη ή πιθανή, και ακόμη και οι σκληροί επικριτές της κυβέρνησης αμφισβητούν αν είναι επιθυμητή.

«Αρκετά πια. Εδώ και 50 χρόνια αυτό το καθεστώς κυβερνά τη χώρα μου. Κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Είμαστε φτωχοί, απομονωμένοι και απογοητευμένοι», δήλωσε ένας 31χρονος άνδρας στην κεντρική πόλη Ισφαχάν, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Όταν ρωτήθηκε αν υποστηρίζει την ξένη επέμβαση, απάντησε: «Όχι. Δεν θέλω η χώρα μου να υποστεί ξανά στρατιωτικές επιθέσεις. Ο λαός μας έχει υποφέρει αρκετά. Θέλουμε ειρήνη και φιλία με τον κόσμο — χωρίς την Ισλαμική Δημοκρατία».