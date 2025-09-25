Το Ισραήλ εξουδετέρωσε δύο τρομοκράτες της Ισλαμικής Τζιχάντ στη Δυτική Όχθη

Οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν την Πέμπτη πως εξουδετέρωσαν δύο τρομοκράτες της Ισλαμικής Τζιχάντ στην Τανούμ της Δυτικής Όχθης.

Όπως ανέφεραν οι IDF, οι μυστικές υπηρεσίες εντόπισαν τους τρομοκράτες της Ισλαμικής Τζιχάντ, Αλάα Γκαούντατ Μπάνι Ούντα και Μοχάμαντ Κασέμ Σουλεϊμάν, οι οποίοι προωθούσαν επιθέσεις με πυροβολισμούς και εκρηκτικά από την Ταμούν.

Κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης, ισραηλινές δυνάμεις περικύκλωσαν το κτίριο όπου είχαν οχυρωθεί οι τρομοκράτες, τους επιτέθηκαν με ακριβή πυρά και τους εξόντωσαν.