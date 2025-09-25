Με λιγότερο από μία εβδομάδα να απομένει μέχρι την κρίσιμη προθεσμία, η Ουάσινγκτον βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο, καθώς Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί αρνούνται να μετακινηθούν από τις θέσεις τους: οι πρώτοι επιμένουν σε ένα «καθαρό» επταεβδομαδιαίο προσωρινό χρηματοδοτικό πακέτο και οι δεύτεροι ζητούν διασφάλιση των επιδοτήσεων του Affordable Care Act.

Σύμφωνα με το The Hill, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες εμφανίζονται αποφασισμένοι να κάνουν μια πιθανή αναστολή όσο πιο «επώδυνη» γίνεται για τους Δημοκρατικούς.

«Θα ανησυχούσα πολύ περισσότερο αν ήμουν μπλε πολιτεία», προειδοποίησε ο γερουσιαστής Ρότζερ Μάρσαλ (Ρεπουμπλικάνος – Κάνσας). «Ο πρόεδρος έχει μεγάλη διακριτική ευχέρεια στο τι θα κηρύξει απαραίτητο».

Οι Ρεπουμπλικάνοι πιστεύουν ότι έχουν πλέον το πάνω χέρι, εμφανίζοντας ενότητα γύρω από το σχέδιο του επταεβδομαδιαίου continuing resolution, υπό την καθοδήγηση του ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τζον Θουν και του προέδρου της Βουλής Μάικ Τζόνσον.

Παράλληλα, δηλώνουν έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν εργαλεία που στο παρελθόν είχαν στραφεί εναντίον τους, θυμίζοντας την αναστολή του 2013, όταν η κυβέρνηση Ομπάμα εκμεταλλεύθηκε πολιτικά την προσπάθεια των Ρεπουμπλικάνων να στερήσουν χρηματοδότηση από το ObamaCare.

Ο Τραμπ διαθέτει επιπλέον μοχλούς πίεσης: μπορεί να αναγκάσει ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς μισθό, αλλά και να κλείσει τμήματα της κυβέρνησης, αφήνοντας υπηρεσίες όπως το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Βετεράνων ή IRS σε αδράνεια.

Στον αντίποδα, οι Δημοκρατικοί δηλώνουν ενωμένοι, ωστόσο ορισμένα στελέχη εκφράζουν ανησυχίες για το κατά πόσο μπορούν να αντέξουν σε μια μακρά αντιπαράθεση. «Δεν πιστεύω ότι οι Δημοκρατικοί είναι πραγματικά προετοιμασμένοι», σχολίασε πρώην ανώτερος σύμβουλος του κόμματος, προειδοποιώντας πως ο Τραμπ μπορεί να διακόψει βασικές υπηρεσίες και να τους φορτώσει την ευθύνη.

Η αντιπαράθεση οξύνθηκε περαιτέρω όταν ο Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τσακ Σούμερ και τον Χακίμ Τζέφρις, μετά την ενημέρωση που είχε από τους Ρεπουμπλικάνους ηγέτες. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «απειλούν να κλείσουν την κυβέρνηση» για «δωρεάν υγειονομική περίθαλψη σε μετανάστες» και «χειρουργικές επεμβάσεις αλλαγής φύλου σε ανηλίκους».