Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με τους Δημοκρατικούς: Ενισχύεται ο κίνδυνος για κυβερνητικό shutdown

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την Τρίτη μια συνάντηση με κορυφαίους ηγέτες των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο για να συζητηθεί η χρηματοδότηση της κυβέρνησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο μερικής αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Reuters, Δημοκρατικοί και ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος υιοθέτησαν στάση για να προσπαθήσουν να επιρρίψουν ο ένας στον άλλο την ευθύνη για μια ενδεχόμενη αναστολή λειτουργίας, η οποία θα παρεμπόδιζε μια σειρά από ομοσπονδιακές υπηρεσίες και πιθανότατα θα έθετε σε αργία εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

«Αποφάσισα ότι καμία συνάντηση με τους ηγέτες τους στο Κογκρέσο δεν θα μπορούσε να είναι παραγωγική», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις είχαν δηλώσει νωρίτερα την Τρίτη ότι ο Τραμπ είχε συμφωνήσει να συναντηθεί αυτή την εβδομάδα στον Λευκό Οίκο, πριν λήξει η χρηματοδότηση της κυβέρνησης στις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι νομοθέτες διαφωνούν σχετικά με τη λεγόμενη διακριτική χρηματοδότηση, που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού των 7 τρισ. δολαρίων.

«Οι Δημοκρατικοί είναι έτοιμοι να εργαστούν για να αποφευχθεί το κλείσιμο», είπε ο Σούμερ σε δήλωση που εξέδωσε σε απάντηση στο μήνυμα του Τραμπ. «Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι κρατούν την Αμερική όμηρο».

Το ζήτημα είναι πώς θα εξασφαλιστούν αρκετές ψήφοι στο βαθιά διχασμένο Κογκρέσο ώστε να περάσει ένα προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης που θα κρατήσει την κυβέρνηση σε λειτουργία στο νέο οικονομικό έτος που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου.

Ο Σούμερ είπε ότι είναι επίσης επείγον για το Κογκρέσο να επεκτείνει μια ενισχυμένη φορολογική πίστωση για ασφάλιστρα υγειονομικής περίθαλψης που υποστηρίζονται ομοσπονδιακά, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.

Το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα πολιτικής υγείας KFF εκτιμά ότι οι άμεσες πληρωμές ασφαλίστρων θα αυξηθούν πάνω από 75% για το έτος του προγράμματος Affordable Care Act που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου.

«Είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια οικογένεια που προσπαθεί να πληρώσει την υποθήκη και στο να έχει υγειονομική περίθαλψη», είπε ο Σούμερ σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ηγέτες λένε ότι δεν έχουν κλείσει την πόρτα στην παράταση της φορολογικής πίστωσης, αλλά υποστήριξαν ότι ένα προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης δεν ήταν το κατάλληλο μέσο για να επιτευχθεί αυτό.

Η Βουλή, με πλειοψηφία Ρεπουμπλικανών, ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα νομοσχέδιο για την παράταση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης έως τις 21 Νοεμβρίου, αλλά απέτυχε στη Γερουσία όπου οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν 53 από τις 100 έδρες.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να καλέσει τα μέλη της Βουλής πίσω στην Ουάσινγκτον πριν από την 1η Οκτωβρίου – ημερομηνία κατά την οποία η κυβέρνηση θα έχει κλείσει εάν δεν αναλάβει δράση η Γερουσία.

Ο Τζόνσον λέει ότι η Βουλή ολοκλήρωσε το έργο της όταν ενέκρινε το προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης την Παρασκευή, μια κίνηση που αφήνει επίσης στη Γερουσία – όπου τα νομοσχέδια χρειάζονται δικομματική στήριξη για να περάσουν – καμία δυνατότητα να τροποποιήσει το νομοσχέδιο της Βουλής.

Ο Τζέφρις είπε στους Δημοκρατικούς της Βουλής να επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον από την εβδομαδιαία διακοπή τους τη Δευτέρα.

Ασυνήθιστη θέση για τους Δημοκρατικούς

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς, αλλά είπε ότι θα συναντηθεί με τους ηγέτες των κομμάτων «αν σοβαρευτούν για το μέλλον του έθνους μας».

Χωρίς να διευκρινίσει συγκεκριμένα τις προϋποθέσεις του, ο Τραμπ είπε: «Όλοι οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο θέλουν να θεσπίσουν Ριζοσπαστικές Αριστερές Πολιτικές που κανείς δεν ψήφισε – Υψηλούς Φόρους, Ανοιχτά Σύνορα, Καμία Συνέπεια για Βίαιους Εγκληματίες, Άντρες στα Αθλήματα Γυναικών, Χειρουργικές επεμβάσεις 'ΔΙΕΜΦΥΛΩΝ' με χρήματα των φορολογουμένων, και πολλά άλλα».

Οι Δημοκρατικοί έχουν σε μεγάλο βαθμό υποστηρίξει τις προσπάθειες για τη θωράκιση των συνόρων των ΗΠΑ με το Μεξικό, αλλά έχουν επικρίνει τις μονομερείς τακτικές του Τραμπ να στοχοποιεί μετανάστες για απέλαση χωρίς τη δέουσα διαδικασία. Έχουν επίσης επικρίνει τη χρήση από τον Τραμπ δυνάμεων της Εθνοφρουράς ορισμένων πολιτειών σε πόλεις που ελέγχονται από Δημοκρατικούς, υποτίθεται για τη μείωση των ποσοστών εγκληματικότητας.

Η ψήφος κατά των νομοσχεδίων για τη διατήρηση της λειτουργίας της κυβέρνησης φέρνει τους Δημοκρατικούς σε μια ασυνήθιστη θέση, καθώς ο Σούμερ όλα αυτά τα χρόνια έχει επικρίνει τους Ρεπουμπλικανούς που ψήφιζαν κατά των παρατάσεων χρηματοδότησης, γνωστών ως συνεχείς αποφάσεις, όπως εκείνη που ψήφισε την περασμένη εβδομάδα η Βουλή.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μερική αναστολή λειτουργίας 14 φορές από το 1981, αλλά δεν είναι σαφές ποιες υπηρεσίες θα συνεχίσουν και ποιες θα κλείσουν την 1η Οκτωβρίου, αν εξαντληθεί η χρηματοδότηση, αφού το Γραφείο Διοίκησης και Προϋπολογισμού δεν έχει δημοσιοποιήσει τα σχέδια έκτακτης ανάγκης των υπηρεσιών.

Οι υποχρεωτικές δαπάνες, όπως τα επιδόματα της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Medicare, θα συνεχιστούν, όπως και οι πληρωμές τόκων για το ομοσπονδιακό χρέος ύψους 37,5 τρισ. δολαρίων.