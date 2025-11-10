Ο Ανάλγητος

Δεν την παλεύουμε εύκολα! Η Ελλάδα κατάφερε μια μεγάλη συμφωνία με τις ΗΠΑ και 11 βουλευτές της ΝΔ κάνουν επερώτηση για την ακρίβεια στο ρεύμα. Σύντροφοι ψυχραιμία. Και αν έχετε ανησυχίες μπορείτε να διαβάσετε το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Το οποίο θα το περιμένουν με αγωνία οι κκ. Παππάς και Πολάκης. Αν και θα έχουν πολύ χρόνο να το διαβάσουν, αφού ο κ. Τσίπρας δεν φαίνεται ότι θα τους χρησιμοποιήσει στις επόμενες εκλογές. Έχουμε και τις αποκαλύψεις για το κόμμα Καρυστιανού. Που πήγε να το κάνει με τον Νίκο Καραχάλιο! Γέροντα η ευχή σου!

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι το απόλυτο αφεντικό. Τα πάντα περνάνε από το χέρι της. Έχει άποψη, έχει σχέδιο και είναι καλά προετοιμασμένη.

Η συνάντηση Μητσοτάκη με Τραμπ είναι μία πολυ πιθανή εξέλιξη. Ίσως και στην Αθήνα, όπως είχατε διαβάσει πριν μερικές εβδομάδες στο Liberal.



Ο κ. Τσίπρας δεν θα συμπορευτεί παρά με ελάχιστα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για μια συνειδητή προσπάθεια του Αλέξη να αποδεσμευτεί από τα πρόσωπα εκείνα που με την παρουσία τους σφράγισαν την πορεία των κυβερνήσεών του, όπως ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης. Θα προσπαθήσει, δηλαδή, να πει ότι δεν ευθύνεται αυτός για το... έργο της δικής του κυβέρνησης, αλλά οι παραπλανημένοι σύντροφοί του που είχαν μείνει προσκολλημένοι και εγκλωβισμένοι στο μετεμφυλιακό περιβάλλον της μεταπολεμικής Ελλάδας. Το «ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν» είναι βέβαια δικό του. Αυτός το είπε! Όλα αυτά θα μας τα εξηγήσει, φανταζόμαστε, στο βιβλίο του, το οποίο και εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Θα δούμε, δηλαδή, έναν Τσίπρα αποφασισμένο να αποδείξει στο κοινό ότι έχει αλλάξει, ότι έχει μάθει από τα λάθη του και ότι αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν θα είναι έτσι εύκολος αντίπαλος για τη ΝΔ, όπως πιστεύουν μερικοί. Την ώρα που στη ΝΔ θα προσπαθούν να επουλώσουν τις πληγές τους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσίπρας θα λέει ότι αυτός τους δικούς του «κακούς» τους έχει «καθαρίσει». Πόσους θα πείσει; Άγνωστο! Η επιτυχία του δεν είναι δεδομένη. Κάθε άλλο! Αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν θα μπορούσε να επιστρέψει με ένα διαφορετικό αφήγημα. Τότε δεν θα είχε την παραμικρή πιθανότητα.

Τα συμφέροντα παίζουν τα ρέστα τους σχολιάζουν στο Μαξίμου. Τη στιγμή που η Ελλάδα μπαίνει γερά στον ενεργειακό χάρτη και απομονώνει την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσα ενημέρωσης που έπαιζαν όλο το προηγούμενο διάστημα τις «ανησυχίες» των πρώην και της αντιπολίτευσης για τα εθνικά, αποφάσισαν να συνεχίσουν στο ίδιο τέμπο.

Έντεκα βουλευτές της ΝΔ κάνουν επερώτηση για την ακρίβεια στο ρεύμα. Δύο μέρες πριν τις μεγάλες εξελίξεις στην Αθήνα για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και με εργαλείο την αγορά Ενέργειας. Τυχαίο; Μοιάζει με τα σχόλια που διαβάσαμε ότι «εμάς δεν μας νοιάζουν αυτά τα γεωπολιτικά του Κυριάκου. Μας νοιάζει να μην πέφτουν οι ... σοβάδες στα σχολεία»!

Ο Νίκος Καραχάλιος των κυβερνήσεων Καραμανλή και ο «γέροντα η ευχή σου» πίσω από το κόμμα Καρυστιανού! Κι ύστερα μας είπαν ότι η Μαρία ψήφιζε στο παρελθόν ΝΔ. Ίσως, σε λίγο μας πουν ότι ήταν και φανατική ψηφοφόρος του Πανίκα. Η αποκαθήλωση της κας Καρυστιανού είναι βίαιη και όλοι καταλαβαίνουμε ποιοι έχασαν τον ύπνο τους με την προοπτική να φτιάξει το δικό της κόμμα και έχουν έτσι κάθε λόγο να θέλουν να την δουν να χάνει την αξιοπιστία της. Πίσω από την ιστορία της τραγωδίας των Τεμπών παίχτηκαν και συνεχίζουν να παίζονται πολιτικά παιχνίδια.

Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνούν ούτε πώς θα πληρωθούν οι συνάδερφοι στα κομματικά μέσα που βαράνε διάλυση. Ο Πολάκης διαφωνεί (και σε αυτό) με τον Φάμελλο.

Αυτές τις μέρες κανονίστηκε συνάντηση του Έλληνα και του Κύπριου υπουργών Ενέργειας στις 12 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Φαίνεται πως ξεκολλάει και αυτό το μεγάλο project.

Ο Ανάλγητος