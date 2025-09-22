ΗΠΑ: Οι γιατροί ενδέχεται να εξαιρεθούν από το τέλος των 100.000 δολαρίων για την εξασφάλιση βίζας εργασίας

Οι γιατροί ενδέχεται να εξαιρεθούν από τα τέλη προκειμένου να αποκτήσουν βίζα εργασίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Συγκεκριμένα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες ότι θα επιβληθεί τέλος 100.000 δολαρίων για τους αλλοδαπούς που θέλουν να εξασφαλίσουν βίζα Η-1Β (αφορά κυρίως επιστήμονες, μηχανικούς, προγραμματιστές και άλλα άτομα με ειδικά προσόντα) ώστε να εργαστούν στις ΗΠΑ, ωστόσο θα υπάρξουν και κάποιες «εξαιρέσεις ανά περίπτωση» εφόσον κριθεί ότι αυτό είναι προς το «εθνικό συμφέρον».

Οι γιατροί ενδέχεται να περιλαμβάνονται σε αυτές τις εξαιρέσεις, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ένας δημοσιογράφος του Bloomberg, επικαλούμενος την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς.

Την ίδια ώρα, μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ξένες κυβερνήσεις προσπαθούν να ανασυνταχθούν μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ αργά την Παρασκευή για την επιβολή τέλους 100.000 δολαρίων στις βίζες H-1B, που απειλεί να φέρει τα πάνω-κάτω στο πρόγραμμα που υποστηρίζει το τεχνολογικό εργατικό δυναμικό της Αμερικής.

Το τέλος θα ισχύει για τις νέες αιτήσεις H-1B, όχι για τις ανανεώσεις ή τους τρέχοντες κατόχους βίζας, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε επίσης ότι το νέο τέλος των 100.000 δολαρίων δεν αποτελεί ετήσια χρέωση, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από πολλά μέσα ενημέρωσης.

Η κίνηση αυτή μπορεί να αποτελέσει τεράστιο πλήγμα για τις εταιρείες - κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών - που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης, ιδίως από την Ινδία και την Κίνα.