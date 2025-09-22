Η ΔΕΘ μετά τη ΔΕΘ, τα νέα μέτρα στήριξης και το «μυστικό» για να γίνει η Θεσσαλονίκη πιο ελκυστική

Η εβδομάδα που ξεκινά θα ξεδιαλύνει πολλά αναφορικά με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ, το οποίο αναμένεται να διευκρινιστεί αν θα είναι εννιαμελές ή δεκαμελές.Και αυτό γιατί μετά την προσθήκη εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι θα προστεθεί και εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ο οποίος θα λειτουργεί ως η «φωνή» των παραγωγικών φορέων της πόλης.

