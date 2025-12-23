Ο Ανάλγητος

«Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο», «ο άνθρωπος από την Μόσχα», «ο επίμονος κηπουρός», «από την Ρωσία με αγάπη», «ο χρυσοδάκτυλος», «ο πελάτης», «ο τρίτος άνθρωπος». Μερικοί μόνο σπουδαίοι και κλασικοί τίτλοι κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων για τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Οι πιο προχωρημένοι μπορούν να το ζήσουν από κοντά: «Ρώσοι και Κινέζοι αλώνουν τα ελληνικά media». Δεν είναι καταπληκτικός τίτλος;

Ρωσικά και κινεζικά κεφάλαια επεκτείνονται συστηματικά στα ελληνικά media. Όπως μου έλεγε άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά το παρασκήνιο εκτός από τους δύο μικρούς τηλεοπτικούς σταθμούς, σε αγαστή συνεργασία οι Ρώσοι με τους Κινέζους ετοιμάζονται να «χτυπήσουν» ραδιόφωνο, ενώ προσεγγίζουν ΜΜΕ για…χρηματοδότηση. Το «κόλπο» είναι μέσω εταιρειών που ελέγχουν να χρηματοδοτούν ορισμένα μέσα, ενώ την ίδια στιγμή ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια νέες ιστοσελίδες που εχθρεύονται τη Δύση, τον Μητσοτάκη και βεβαίως την πολιτική σταθερότητα. Το δίκτυο αυτό που έχει στηθεί – μου λένε- περιλαμβάνει και επιχειρηματίες που έχουν ανοικτές δουλειές με τη Μόσχα… Η κυβέρνηση από την πλευρά της δεν κάνει όσα θα έπρεπε, καθώς τα στελέχη της αναλώνονται στην ήσσονος αξίας μάχη του σταυρού…

Κι όπως είναι γνωστό αυτήν ειδικά την περίοδο οι υπηρεσίες ασχολούνται με τον χριστουγεννιάτικο χορό τους. Σκέφτομαι απλά αν θα μπορούσε κάποιος να κάνει την ίδια δουλειά στην Μόσχα ή αν θα μέτραγε τους ορόφους, καθώς θα δοκίμαζε την τύχη του στο πουτινικό άθλημα «ελεύθερη πτώση από ουρανοξύστη».

Την ίδια στιγμή επιχειρηματίες των Αθηνών αναζητούν άκρες στο περιβάλλον Τραμπ προκειμένου να στήσουν, κατά πως λένε, το δικό τους δίκτυο ΜΜΕ στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Τι κάνουν; Ενώ έχουν φάει…πόρτα «αρμοδίως» διαρρέουν δεξιά και αριστερά πως έχουν άκρες στην Ουάσιγκτον και ότι ο Τραμπ θα τους στηρίξει για να επεκταθούν στα Βαλκάνια. Το παιχνίδι δεν παίζεται έτσι πάντως. Παραμύθια της Χαλιμάς! Δεν υπάρχει καν σενάριο στο τραπέζι. Το λέμε επειδή τα «παιδιά» αυτά δεν έχουν συνηθίσει να βάζουν δικά τους λεφτά στις δουλειές και έχουν βγει περατζάδα για να μαζέψουν τα απαραίτητα … επενδυτικά κεφάλαια και να στήσουν κάπου κάποτε ένα δίκτυο με μέσα ενημέρωσης.

Στο Μαξίμου έχουν ρίξει όλο τους το βάρος στο αγροτικό. Το θέμα του αρχισυνδικαλιστή που ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις εξέθεσε την «ηγετική πρωτοπορία του αγροτικού κινήματος». Μία φιλική συμβουλή προς εκείνους που αναλαμβάνουν καταδρομική δράση στα διόδια. Μπορούν να ρωτήσουν τα μέλη του «δεν πληρώνω» για το πώς τους άδειασαν οι πολιτικοί τους καθοδηγητές όταν άρχισαν να τους έρχονται τα ραβασάκια της εφορίας στα σπίτια τους. Το λέω αυτό διότι οι πρωτεργάτες των επεισοδίων ήδη ταυτοποιούνται και θα κληθούν από τον αρμόδιο εισαγγελέα για τις ποινικές και αστικές τους ευθύνες…

Η ανάλυση που κάνουν στην κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αφορά τα νέα κόμματα. Η Καρυστιανού, σύμφωνα με τις έρευνες, ξεπερνά τον Αλέξη, ενώ δεν αγγίζει τη ΝΔ… Ο Αλέξης τρίτος, το ΠΑΣΟΚ τέταρτο. Τι άλλο θα δούμε!

Κάτι αλλάζει πάλι προς το καλύτερο σε ό,τι αφορά στην Πολιτική Προστασία. Το νέο νομοσχέδιο του αρμόδιου υπουργείου που θα παρουσιαστεί στο υπουργικό την επόμενη εβδομάδα έχει σημαντικές παρεμβάσεις, προληπτικές σε ό,τι αφορά το υφιστάμενο σύστημα πολιτικής προστασίας. Μαθαίνω πως θα δημιουργηθεί σχέδιο πρόληψης πυρκαγιών, πλημμυρών και διεύθυνση εγκλημάτων εμπρησμού. Μιλάμε για ολική αναδιάρθρωση του συστήματος που σίγουρα χρειάζονταν.

Μετά τις διαμαρτυρίες επιχειρηματιών που με το δίκιο τους έλεγαν πως δεν υπάρχει σύγχρονο χωροταξικό πλαίσιο ΑΠΕ, ήρθε η ώρα του … «ταμείου». Έρχεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο με στόχο δημόσια διαβούλευση τον Φεβρουάριο και έκδοση ΚΥΑ έως τις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το υπουργείο έχει στα χέρια του εδώ και μήνες το προσχέδιο των μελετητών και τώρα «κλειδώνει» τα τεχνικά φίλτρα, ώστε να παρουσιαστούν εναλλακτικά σενάρια προς αξιολόγηση στο Μέγαρο Μαξίμου και στον Πρωθυπουργό.

Σχεδόν το 70% των πολιτών στέκεται απέναντι στις πολιτικές «θέσεις» της Μάνας των Τεμπών για την υπερβατική μετακομματική πολιτική, την οποία θα υλοποιήσει με τη βοήθεια του Αρχαγγέλου, τη γερόντισσα με τα Αραμαϊκά και τη Χαβαρντιανή Αστρολόγα. Η ελληνική κοινωνία στέκεται με συντριβή μπροστά στο θάνατο ενός παιδιού και στη θέα ενός γονιού που σπαράζει αλλά τρομάζει μπροστά στην εκμετάλλευση της τραγωδίας. Κι αυτό είναι κάτι που υποτίμησε σφόδρα η Μ. Καρυστιανού.

Στο ΠΑΣΟΚ με άλλοθι τις γιορτινές μέρες ξεκίνησαν διάφορα τραπεζώματα και γεύματα για δυύ, σε συνθέσεις που δεν είναι και πολύ αναμενόμενες. Ο Ανδρουλάκης είναι στο μάτι του κυκλώνα, ατάραχος από τα σούρτα φέρτα και τις συζητήσεις για τη βελόνα που δεν κουνιέται. Για να μην τρέφουν αυταπάτες οι μνηστήρες, ο Ανδρουλάκης ακούνητος θα φτάσει στις κάλπες.

Μαλώνει ο Μπίστης τον Ανδρουλάκη επειδή ρίχνει ισοδύναμη την ευθύνη στον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα για την «κατάσταση της χώρας». Θεωρεί επιεικώς απαράδεκτη τη μισομοιρασιά της ευθύνης από πλευράς ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος ο Μπίστης, που έχει πάθει βέρτιγκο από τα πήγαινε- έλα στα κόμματα και τώρα βρίσκεται… προσωρινά στη Νέα Αριστερά, διαλαλεί ότι ο Τσίπρας επέστρεψε με δυναμισμό και θα σφραγίσει τον προοδευτικό χώρο. Εμείς, πάντως, θα κάνουμε πάρτι αν ο Αλέξης πάρει μαζί του τον Νίκο. Επειδή ξέρουμε ποια ακριβώς ήταν η τύχη των προηγούμενων που το αποτόλμησαν…

Ο Ανάλγητος