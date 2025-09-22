Ο Κ. Κυρανάκης στα Μακεδονικά Νέα

Για τον Δυτικό Προαστιακό της Θεσσαλονίκης, η πρώτη φάση του οποίου - που αφορά τη σύνδεση του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης με το ΔΙΠΑΕ Σίνδου - θα ξεκινήσει εντός του 2025, μιλά, μεταξύ άλλων, στη συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.Σχετικά με τη βελτίωση που καταγράφεται στις υπηρεσίες του ΟΑΣΘ, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, ο κ. Κυρανάκης τονίζει ότι στη Θεσσαλονίκη το 2019 κυκλοφορούσαν 262 λεωφορεία, αριθμός που μέχρι το τέλος του 2026 θα έχει υπερδιπλασιαστεί. «Δεν είναι πολυτέλεια να θες να πας στη δουλειά σου στην ώρα σου. Είναι δικαίωμα. Είναι κομμάτι μιας κανονικής, αξιοπρεπούς ζωής. Σε αυτόν τον άνθρωπο απευθυνόμαστε, στην Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς και αξίζει περισσότερα», λέει χαρακτηριστικά.

