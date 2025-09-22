Οι εξαγωγές ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

Πρόσφατα και πριν από τη ΔΕΘ, συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο οποίο πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας.

Παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο σχέδιο εθνικής εξωστρέφειας για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και υπουργείων, την προώθηση περαιτέρω συνεργασίας µε τον ιδιωτικό τομέα, την προσήλωση σε µετρήσιµους στόχους αποτελεσμάτων, τη χρηματοδοτική στήριξη της εξωστρέφειας και την απλοποίηση των διαδικασιών.

