Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ξένες κυβερνήσεις προσπαθούν να ανασυνταχθούν μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ αργά την Παρασκευή για την επιβολή τέλους 100.000 δολαρίων στις βίζες H-1B, που απειλεί να φέρει τα πάνω-κάτω στο πρόγραμμα που υποστηρίζει το τεχνολογικό εργατικό δυναμικό της Αμερικής.

Το τέλος θα ισχύει για τις νέες αιτήσεις H-1B, όχι για τις ανανεώσεις ή τους τρέχοντες κατόχους βίζας, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε επίσης ότι το νέο τέλος των 100.000 δολαρίων δεν αποτελεί ετήσια χρέωση, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από πολλά μέσα ενημέρωσης.

Η κίνηση αυτή μπορεί να αποτελέσει τεράστιο πλήγμα για τις εταιρείες - κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών - που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης, ιδίως από την Ινδία και την Κίνα.

Σοκ στις Big Tech και όχι μόνο

Η ανακοίνωση προκάλεσε σοκ σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών της χώρας:

Η ομάδα μετανάστευσης της Amazon συμβούλευσε τους κατόχους βίζας H-1B και H-4 να παραμείνουν στις ΗΠΑ και σε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό να επιστρέψουν πριν από τις στις 21 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το CNBC.

Η δικηγορική εταιρεία της JPMorgan έστειλε ένα υπόμνημα ζητώντας από τους κατόχους βίζας H-1B στην εταιρεία να παραμείνουν στις ΗΠΑ και να αποφύγουν τα διεθνή ταξίδια μέχρι νεωτέρας σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η Goldman Sachs είπε στους υπαλλήλους που κατέχουν βίζες H-1B να είναι προσεκτικοί όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, βάσει οδηγιών από την εταιρεία υπηρεσιών μετανάστευσης Fragomen.

Η Microsoft φέρεται επίσης να συμβούλευσε τους κατόχους βίζας H-1B να παραμείνουν στις ΗΠΑ και σε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό να επιστρέψουν, προειδοποιώντας ότι τα διεθνή ταξίδια θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το μεταναστευτικό τους καθεστώς.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επιβολή τέλους των 100.000 δολαρίων αντιπροσωπεύει την πιο επιθετική κίνηση της κυβέρνησης μέχρι στιγμής για τον περιορισμό της νόμιμης μετανάστευσης.