Η ΔΕΘ και η Θεσσαλονίκη

Ο χώρος στον οποίο βρίσκεται σήμερα η ΔΕΘ, μαζί με τα εκθεσιακά της ακίνητα, μεταβιβάστηκε στη ΔΕΘ-ΑΕ με νόμο του 1977, ως καθολική διάδοχος της προηγούμενης ΔΕΘ (Ν.Π.Δ.Δ.). Η εταιρεία απέκτησε την κυριότητα των ακινήτων που περιλαμβάνονται στον τότε καθορισμένο χώρο (μέσω διαδικασίας μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο).

Η ΔΕΘ ΑΕ είχε το νόμιμο δικαίωμα να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται την περιουσία της, να εισπράττει έσοδα από μισθώματα, να ρυθμίζει τις χρήσεις εντός του χώρου, να διορίζει πρόσωπα και να θεσπίζει κανονισμούς για τη λειτουργία, την κυκλοφορία, την ασφάλεια και τις χρήσεις.

