Τριμερή Σύνοδο Κορυφής

Την αποφασιστικότητά τους να εμβαθύνουν τη στρατηγική συνεργασία τους στους τομείς της ασφάλειας και της ενέργειας εξέφρασαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Ισραηλινός ομόλογός του Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το πέρας των εργασιών της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής στην Ιερουσαλήμ.

Οι δηλώσεις των τριών ηγετών

«Σε όλους όσους φαντασιώνονται ότι θα εγκαθιδρύσουν την αυτοκρατορία τους και την κυριαρχία τους στη γη μας, λέω να το ξεχάσουν, δεν πρόκειται να συμβεί» διεμήνυσε αρχικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και πρόσθεσε: «Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Και είμαστε τρεις δημοκρατίες που προάγουν την ελευθερία, την ευημερία και την ασφάλεια».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σημείωσε ότι «οι χώρες συνεργάζονται και στον τομέα της άμυνας καθώς ο εχθρός είναι υπαρκτός» και δήλωσε ότι στο πλαίσιο αυτό το Ισραήλ συμφώνησε να εμβαθύνει τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας με την Ελλάδα και την Κύπρο.

«Η συμμαχία μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου αποτελεί πυλώνα ευθύνης, σταθερότητας και κοινών συμφερόντων σε μια πολύπλοκη περιοχή. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την ενίσχυση της ασφάλειας, την ανάπτυξη των οικονομιών μας και την εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ των λαών μας», υπογράμμισε.

Όπως γνωστοποίησε, οι τρεις χώρες σκοπεύουν να προωθήσουν τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης, μια πρωτοβουλία που συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη μέσω της Μέσης Ανατολής, τόσο δια θαλάσσης όσο και μέσω σιδηροδρόμων.

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε σημαντικό παίκτη στα ενεργειακά στην ανατολική Μεσόγειο

«Η συνεργασία αυτή δοκιμάστηκε και αποδείχθηκε ανθεκτική και συμβάλλει στην σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αρχικά και εξέφρασε την καταδίκη του στις τρομοκρατικές ενέργειες στην Αυστραλία με θύματα Εβραίους, τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων, και την αλληλεγγύη του στην εβραϊκή κοινότητα.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στη σημερινή κοινωνία και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το θρησκευτικό μίσος. Ο αγώνας αυτός πρέπει να είναι συνεχής» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Επισήμανε ότι η περιοχή μας βιώνει βαθιές αλλαγές, με σοβαρούς κινδύνους και πολλές ευκαιρίες για να διαμορφώσουμε αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή μας που θα εξασφαλίσει ειρήνη και ευημερία. Πρόσθεσε ότι το σχήμα της τριμερούς συνεργασίας έχει μεγάλη στρατηγική βαρύτητα, διέπεται από το διεθνές δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας, και η συμμαχία των τριών παράκτιων δημοκρατικών κρατών προάγει την ευημερία της περιοχής.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι συζητήθηκε το θέμα της Γάζας και έκανε έκκληση να επιστραφούν τα τελευταία θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς, ενώ σημείωσε ότι με τις πρωτοβουλίες Τραμπ αναδύεται μια νέα ευκαιρία, και η τήρηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε πρέπει να είναι ευθύνη και των δυο μερών.

«Πρέπει να εξουδετερώσουμε κάθε προσπάθεια τρομοκρατίας και να ενισχύσουμε την περιφερειακή ασφάλεια» είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε έτοιμη να συμβάλλει στην επόμενη μέρα μέσω της διπλωματίας και τις προσπάθειες σταθερότητας.

Εξέφρασε την στήριξη του στη σταθερότητα του Λιβάνου και την εδαφική του ακεραιότητα, επισήμανε ότι η ελληνική βοήθεια στο Λίβανο συνέβαλλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας, ενώ αναφερόμενος στη Συρία τόνισε ότι ένα χρόνο μετά την πτώση του καθεστώτος 'Ασαντ έχει αποκατασταθεί η ασφάλεια αλλά θα πρέπει να γίνονται σεβαστές όλες οι θρησκείες και εθνότητες, ενώ έδωσε έμφαση στην ανάγκη προστασίας των χριστιανών ορθόδοξων της Μέσης Ανατολής.

Όπως είπε, τα παραπάνω είναι μια παράμετρος για μια διαρκή πολιτική επίλυση. Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι κατά τη συνάντηση οι τρεις ηγέτες αναφέρθηκαν στην ασφάλεια και την αμυντική συνεργασία των χωρών τους, είπε ότι μπορεί να γίνουν περισσότερα σε τομείς όπως η ετοιμότητα σε θέματα πολιτικής προστασίας και τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις άλλες χώρες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Αναφερόμενος στο θέμα της συνδεσιμότητας είπε ότι η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι πύλη εισόδου για το LNG κάτι που είναι επωφελές και για την Κύπρο και το Ισραήλ, όπως είπε, και πρόσθεσε ότι "μπορούμε να είμαστε εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειες και μπορούμε να συνεργαστούμε στον τομέα αυτό".

Τέλος, ο πρωθυπουργός είπε ότι αναφέρθηκαν στο θέμα της θαλάσσιας ασφάλειας που όπως είπε, είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα που είναι κορυφαία χώρα στη ναυτιλία, και πρόσθεσε ότι θα γίνουν κοινές ασκήσεις με τις ακτοφυλακές των τριών χωρών. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι συζητήθηκε η αναγκαιότητα κατασκευής του IMΕG και έκανε λόγο για «την ανάγκη να περάσουμε από αυτό που είναι σήμερα μια ασαφής έννοια, σε παραδοτέα συγκεκριμένα έργα που θα αναδείξουν τη μεγάλη σημασία της σύνδεσης με την Ινδία, την Κύπρο και την ηπειρωτική Ευρώπη».

Επανέλαβε πόσο γρήγορα κινήθηκαν οι ΗΠΑ να υπογράψουν συμφωνίες με την Ελλάδα για να ενεργοποιηθεί ο κάθετος διάδρομος για την αποστολή αμερικανικού υγροποιημένου αερίου μέσω του διαδρόμου, που όπως είπε είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας και οι ΗΠΑ δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον γι αυτό.

Καταλήγοντας εξήρε την σημασία της τριμερούς συνεργασίας, είπε ότι έχει αποδώσει απτά αποτελέσματα και θα αποδώσει περισσότερα σε αυτή την περιοχή προκλήσεων και ευκαιριών, και όπως είπε, προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας αυτής και στην ενίσχυσή της.

Νίκος Χριστοδουλίδης: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία των τριών χωρών

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επισήμανε τις συνεργασίες που αφορούν το ζήτημα της ενέργειας. «Επίσης, υπογραμμίσαμε τη σημασία του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ, για στρατηγική συνεργασία και διασύνδεση», σημείωσε και πρόσθεσε πως ταυτόχρονα «συζητήθηκε η άμυνα και η ασφάλεια, πάλι με το σχήμα 3+1».

«Η παρουσία μας δεν είναι συμβολική, αλλά ουσιαστική, η συνεργασία των τριών χωρών είναι στρατηγικής σημασίας όχι μόνο για τις τρεις χώρες, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή και την Ανατολική Ευρώπη», συμπλήρωσε και τόνισε πως «δεσμευόμαστε για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μας».

Συνάντηση Μητσοτάκη - Νετανιάχου

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ. Οι δύο πρωθυπουργοί επαναβεβαίωσαν ότι θα συνεχίσουν να ενισχύουν τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες τους.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τριμερούς διπλωματικής Συνόδου Κορυφής, την οποία διοργανώνει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου στο ξενοδοχείο David Citadel στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, η οποία επικαλείται ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, οι κ.κ. Νετανιάχου και Μητσοτάκης «πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, την οποία ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, καθώς και άλλων ανώτατων αξιωματούχων».

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ σε ανάρτησή του σημείωσε «μαζί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου σε συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον φίλο μου Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις σχέσεις Ισραήλ-Ελλάδας!».

Πηγή: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

