Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με Νετανιάχου: «Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις σχέσεις Ισραήλ - Ελλάδας»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, πριν από την τριμερή Σύνοδο Κορυφής μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τριμερούς διπλωματικής Συνόδου Κορυφής, την οποία διοργανώνει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου στο ξενοδοχείο David Citadel στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, η οποία επικαλείται ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, οι κ.κ. Νετανιάχου και Μητσοτάκης «πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, την οποία ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, καθώς και άλλων ανώτατων αξιωματούχων».

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ σε ανάρτησή του σημείωσε «μαζί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου σε συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον φίλο μου Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις σχέσεις Ισραήλ-Ελλάδας!».

Together with @IsraeliPM Netanyahu in a meeting with @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis and my friend Greek FM Giorgios Gerapetritis. We'll continue strengthening Israel-Greece relations!

🇮🇱🇬🇷 pic.twitter.com/HIGixIJNeJ — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 22, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στην Παλαιστινιακή Αρχή ως τη μόνη νομιμοποιημένη εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού, στάση που πιστοποιείται από το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στη Ραμάλα από το 2015 και την πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίου ηγέτη μετά την έναρξη της πρώτης φάσης του Σχεδίου Ειρήνης για τη Γάζα, τον Οκτώβριο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Γάζας και την εμπέδωση των συνθηκών ασφαλείας, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία παλαιστινιακής συμμετοχής στην υλοποίηση του Σχεδίου ειρήνευσης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η Ελλάδα συνεισφέρει σταθερά στην αρωγή προς τους κατοίκους της Γάζας, έχοντας μονίμως ως προτεραιότητα την προστασία των αμάχων, και έχει μεριμνήσει για την περίθαλψη σε ελληνικά νοσοκομεία παιδιών που διασώθηκαν από τον πόλεμο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως η Ελλάδα, ως εταίρος και φίλος όλων των κρατών της περιοχής, ενεργεί πάντοτε ως συνεπής και έντιμος συνομιλητής και είναι σταθερά έτοιμη να συνεισφέρει στον διάλογο. Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε ότι η χώρα μας, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τάσσεται σταθερά υπέρ της επανεκκίνησης της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση των δύο κρατών.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης τη σημασία του μεταρρυθμιστικού προγράμματος που έχει θέσει σε εφαρμογή η Παλαιστινιακή Αρχή, προσθέτοντας πως η επιτυχής υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων θα ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητές της και θα συμβάλλει καθοριστικά στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών.