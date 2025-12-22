Συνάντηση Χριστοδουλίδη με Νετανιάχου και Χέρτζογκ: Στο επίκεντρο οι στρατηγικές σχέσεις Κύπρου - Ισραήλ

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έχει διμερή συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εστιάζοντας σε ενέργεια, άμυνα, καινοτομία και τουρισμό, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Τριμερή Σύνοδο Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ.



Νωρίτερα, στις στρατηγικές σχέσεις ανάμεσα σε Κύπρο και Ισραήλ, αναφέρθηκαν ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ

Σύμφωνα με τα κυπριακά ΜΜΕ, κατά τη συνάντηση τους, ο Πρόεδρος του Ισραήλ τόνισε ότι οι σχέσεις Ισραήλ - Κύπρου έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, προσθέτοντας ότι οι Ισραηλινοί είναι μεγάλοι θαυμαστές της Κύπρου. Υπογράμμισε, επίσης, ότι οι προοπτικές συνεργασίας με την Κύπρο, την Ελλάδα και άλλες χώρες της ανατολικής Μεσογείου είναι μεγάλες, επισημαίνοντας τον καίριο ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας ειρήνης στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι βρίσκεται στο Ισραήλ για διμερείς επαφές και για τη 10η Τριμερή Σύνοδο Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ, προσβλέποντας στις αποφάσεις που θα ενισχύσουν τις στρατηγικές σχέσεις των τριών χωρών.

Τόνισε τη στρατηγική συνεργασία Κύπρου–Ισραήλ σε άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια, οικονομία, εμπόριο, καινοτομία και τουρισμό, σημειώνοντας τις 186 εβδομαδιαίες πτήσεις που συνδέουν τα δύο κράτη ως ένδειξη των σχέσεων των λαών.

Αναφορικά με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η ΕΕ να προσεγγίσει περισσότερο την περιοχή. Στο ζήτημα των Ισραηλινών, τόνισε την ξεκάθαρη θέση της Κύπρου και δεσμεύθηκε ότι θα γίνουν προσπάθειες επιστροφής όλων των ομήρων. Τέλος, προσκάλεσε τον Πρόεδρο του Ισραήλ να επισκεφθεί την Κύπρο, πρόσκληση που έγινε αποδεκτή, με τον κ. Χέρτζογκ να εύχεται στους Κύπριους Καλά Χριστούγεννα.