Τι κρίνεται στην τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ -«Παρούσα» στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή η Αθήνα

Εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων, η Αθήνα συνεχίζει να ρίχνει το βάρος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, επιχειρώντας την ενίσχυση σχημάτων συνεργασίας στην περιοχή, αλλά και τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας προς πάσα κατεύθυνση.

Στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη, σήμερα, η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, σε μια κρίσιμη συγκυρία, όπου η ευρύτερη περιοχή, μετά τη συμφωνία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, επιδιώκει να επανέλθει σε γεωπολιτικές σταθερές.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι οι κύριοι Μητσοτάκης, Νετανιάχου και Χριστοδουλίδης προχωρούν στη σύνοδο αυτή για πρώτη φορά μετά τον Σεπτέμβριο του 2023 στη Λευκωσία. Στην τριμερή συνάντηση, ο πρωθυπουργός πηγαίνει, έχοντας συναντήσει κατ’ ιδίαν, νωρίτερα, τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπένζαμιν Νετανιάχου, αλλά και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, καθώς σε μια κίνηση με τη δική της σημασία, πρώτος σταθμός του επελέγη να είναι η Ραμάλα, με την ελληνική κυβέρνηση να διαμηνύει ότι πάγια θέση της χώρας παραμένει ο πολιτικός ορίζοντας στο Παλαιστινιακό και η λύση δύο κρατών.

Σε μια περίοδο που η περιφερειακή αρχιτεκτονική αναδιαμορφώνεται, η στρατηγική σχέση Ελλάδας - Ισραήλ παραμένει για την Αθήνα σημείο αναφοράς, με ξεκάθαρη επιδίωξη την ενίσχυσή της και την ελληνική κυβέρνηση να αναμένει αυτή η πορεία να επιβεβαιωθεί με την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην Ιερουσαλήμ.

Το ίδιο και η συνέχιση του τριμερούς άξονα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, σε κομβικά πεδία, όπως στην άμυνα, την ασφάλεια και την ενέργεια. Στο πλαίσιο συνεργασίας προστίθενται θέματα όπως η συνδεσιμότητα, η πολιτική προστασία και η καινοτομία, που μπορούν άμεσα να επιφέρουν περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των τριών χωρών.

Το Μέγαρο Μαξίμου υπογραμμίζει ότι η τριμερής σύνοδος στο ανώτατο επίπεδο θα εκπέμψει μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας και της συμπόρευσης για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και για τη σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι η Σύνοδος του τριμερούς σχήματος Ελλάδα, Κύπρου και Ισραήλ σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών στην Αθήνα, την περασμένη άνοιξη, είχε προσδώσει νέα δυναμική στη συνεργασία.

Σε μια περίοδο έντονων διεργασιών στον ενεργειακό χάρτη, έχει τη δική της σημασία και η αναθέρμανση του σχήματος 3+1, που πρόσφατα συνεδρίασε στην Αθήνα σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα στρέφει το βλέμμα της προς τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, προτίθεται ως έντιμος συνομιλητής των χωρών της περιοχής, όπως λένε χαρακτηριστικά στο Μέγαρο Μαξίμου, να συμβάλει στην επόμενη μέρα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, τόσο σε ανθρωπιστικό επίπεδο, όσο και μέσω της συμμετοχής της στην ανοικοδόμηση.

Στο «τραπέζι» για την Αθήνα και η εξέταση της συμμετοχής της στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης. Η Αθήνα επισημαίνει, με κάθε ευκαιρία, την ανάγκη διατήρησης της εκεχειρίας στη Γάζα και της παροχής μαζικής ανθρωπιστικής βοήθειας στους άμαχους Παλαιστίνιους, με τον υπουργό εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να χαρακτηρίζει στρατηγική επιλογή της χώρας να έχει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες ειρήνευσης στη Γάζα, στον ανθρωπιστικό τομέα και στην ανοικοδόμηση της περιοχής, εκφράζοντας τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής, ως αναγκαία προϋπόθεση για την εκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη δημιουργία δύο κρατών.

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Δυτική Όχθη, έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή, με μια εύθραυστη συμφωνία ειρήνης, μετά από δύο χρόνια ισραηλινών πολεμικών επιχειρήσεων.

«Ειδικού βάρους» και το ελληνικό ενδιαφέρον προς την ενίσχυση των σχέσεων με το Τελ Αβίβ. Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ, άλλωστε, είναι η δεύτερη μέσα στο 2025. Ο πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί το Ισραήλ και είχε συναντήσει τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, αλλά και τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, τον περασμένο Μάρτιο, ενώ ήταν από τους πρώτους ηγέτες που επισκέφθηκαν το Ισραήλ λίγες μέρες μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, κίνηση με μεγάλη συμβολική σημασία, όπως σημείωνε το κυβερνητικό επιτελείο.