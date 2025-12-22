Αναλυτές: Γιατί το ξέφρενο ράλι σε χρυσό και ασήμι θα συνεχιστεί το 2026

Σε ένα εύρος από 4.400 ως 5.000 δολάρια η ουγγιά τοποθετούν οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης και οι τράπεζες την τιμή του χρυσού για το 2026. Το πολύτιμο μέταλλο στις 14 Μαρτίου του 2025 ξεπέρασε για πρώτη φορά το ψυχολογικό «φράγμα» των 3.000 δολαρίων η ουγγιά, για να διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες της χρονιάς στα 4.300 με 4.350 ευρώ ανά ουγγιά.

Η άνοδος στην τιμή του χρυσού οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αγορές του πολύτιμου μετάλου από τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες και έχουν καταστεί ο κύριος μοχλός της διαρθρωτικής ζήτησης. Η αυξημένη δραστηριότητα από τις τράπεζες άλλαξε, σχεδόν ριζικά, τη δυναμική της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του World Gold Council, οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν κατά 634 τόνους χρυσού τα αποθέματά τους έως το κλείσιμο του γ΄τριμήνου του 2025. Αν και ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μια μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα τρία χρόνια, παραμένει αρκετά πάνω από τους μέσους όρους πριν από το 2022.

Επιπλέον οι πληθωριστικές πιέσεις αλλά και η ανησυχία των επενδυτών για την ισχύ της αμερικανικής οικονομίας, τον εμπορικό πόλεμο, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα γεγονότα στη Βενεζουέλα έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να αναζητήσουν ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο στο πολύτιμο μέταλλο.

Ανοδική η πορεία και για το ασήμι

Θετικές είναι οι προβλέψεις τραπεζών και αναλυτών και για το ασήμι, το οποίο καταγράφει νέα άνοδο 0,53% στη spot αγορά στα 65,83 δολάρια, μετά το ιστορικό υψηλό των 66,88 δολαρίων.

Ο άργυρος έχει σημειώσει άνοδο 125% από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας σε ποσοστό τον χρυσό, που έχει σημειώσει ετήσια άνοδο 65% μέχρι στιγμής.

Μάλιστα, μέσα στο 2026, αναμένεται περαιτέρω άνοδος λόγω της αυξημένης βιομηχανικής ζήτησης (πράσινες τεχνολογίες, ηλιακή ενέργεια, ηλεκτροκίνηση), πιθανών μειώσεων επιτοκίων, πιο αδύναμου δολαρίου και υποστηρικτικού μακροοικονομικού κλίματος, με εκτιμήσεις τιμών που φτάνουν έως και τα 62 δολάρια ανά ούγια το επόμενο τρίμηνο. Ωστόσο, υπάρχουν και πιο συντηρητικές απόψεις, με ορισμένες τράπεζες όπως η Citi)να υποβαθμίζουν βραχυπρόθεσμα τις προβλέψεις τους μετά από πρόσφατες διακυμάνσεις.

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τις προβλέψεις είναι η βιομηχανική ζήτηση, όπως η χρήση του ασημιού σε ηλιακά πάνελ, ηλεκτρικά οχήματα και άλλες τεχνολογίες, οι μακροοικονομικές συνθήκες, όπως οι μειώσεις επιτοκίων από κεντρικές τράπεζες και εξασθενημένο δολάριο που θεωρούνται θετικά για την τιμή του ασημιού. Ακόμη υπάρχει και η επενδυτική ζήτηση, καθώς το ασήμι θεωρείται ως ο «χρυσός των φτωχών» και ελκυστική επένδυση σε περιόδους αβεβαιότητας.

Πολύτιμα μέταλλα: Μόδα ή ασφαλές καταφύγιο;

Η Goldman Sachs προβλέπει ότι οι τιμές του χρυσού θα ανέβουν κατά 14% στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά έως τον Δεκέμβριο του 2026, ενώ παράλληλα επισημαίνει τους ανοδικούς κινδύνους για αυτή την πρόβλεψη λόγω της πιθανής διεύρυνσης της διαφοροποίησης σε ιδιώτες επενδυτές.

«Τα πολύτιμα μέταλλα είναι στη μόδα, με την πλατίνα και το παλλάδιο να μπαίνουν τώρα στη δράση και να ακολουθούν τα βήματα του χρυσού και του αργύρου», πρόσθεσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

Αρκετά αισιόδοξοι είναι και οι αναλυτές της Bank of America που εκτιμούν ότι ο χρυσός θα φτάσει τα 5.000 δολάρια τον επόμενο χρόνο, μια αύξηση της τάξης του 19% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Οι ανοδικοί παράγοντες αναμένεται να παραμείνουν και το 2026, όπως η αυξανόμενη δημοσιονομική δαπάνη στις ΗΠΑ και οι «μη ορθόδοξες μακροοικονομικές πολιτικές» του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πάντως, παρά την πρόσφατη διόρθωση της τιμής του χρυσού, το πολύτιμο μέταλλο παραμένει «υποεπενδυμένο» μακροπρόθεσμα, πρόσθεσαν οι αναλυτές.

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και η Ευρώπη με τους αναλυτές της UBS να εκτιμούν ως επικρατέστερη τιμή για το 2026 χρυσό τα 5.000 δολάρια το 2026, γράφοντας ένα νέο ιστορικό υψηλό. «Οι βασικές θέσεις γίνονται όλο και πιο ανθεκτικές. Ο χρυσός θεωρείται ολοένα και περισσότερο ως μακροπρόθεσμο στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο και βασικό μέρος της κατανομής περιουσιακών στοιχείων», σημειώνουν.

Άνοδο του χρυσού «βλέπει» και η Ευρώπη

Για τους αναλυτές της Deutsche Bank η τιμή του χρυσού θα μπορούσε να φτάσει τα 4.950 δολάρια το 2026, σημειώνοντας άνοδο 18%. Η βασική εκτίμηση της τράπεζας είναι ότι ο χρυσός θα κλείσει το έτος περίπου στα 4.450 δολάρια ανά ουγγιά.

Παρά την πρόσφατη διόρθωση του χρυσού, οι ροές των επενδυτών φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί και το πολύτιμο μέταλλο έχει δώσει μερικές τεχνικές ενδείξεις ότι «έχει ολοκληρωθεί η διόρθωση της τοποθέτησης. Η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και τους επενδυτές ETF φαίνεται επίσης ότι θα μπορούσε να παραμείνει ισχυρή, πρόσθεσε.

Λιγότερο αισιιόδοξη είναι η πρόβλεψη της HSBC με τους αναλυτές της να εκτιμούν ότι οι τιμές του χρυσού θα διαπραγματεύονται στην περιοχή των 3.600-4.400 δολαρίων η ουγγιά το 2026. Στο ανώτερο άκρο, αυτό υποδηλώνει άνοδο 5% για τον χρυσό.

«Η πιθανότητα σεισμικών και ενδεχομένως μόνιμων αλλαγών στο γεωπολιτικό τοπίο, σε συνδυασμό με πιο βίαιες μορφές εθνικισμού, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού εθνικισμού, με τη μορφή δασμών, γεωπολιτικού κινδύνου, αναταραχών στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ερωτημάτων σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed και τη νομισματική πολιτική, φαίνεται ότι θα συνεχιστεί», σύμφωνα με τους αναλυτές πολύτιμων μετάλλων της HSBC Securities.

Η άνοδος θα μπορούσε να αρχίσει να επιβραδύνεται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, υποθέτει, αναφέροντας παράγοντες όπως η μεγαλύτερη προσφορά χρυσού, η πιθανή μείωση της φυσικής ζήτησης και η χαλάρωση των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες πέραν του ορίου των 4.000 δολαρίων.