Η χούντα Κούλη ξανακτύπησε

Καλά φωνάζουν πως «η χούντα δεν τελείωσε το 73!», ακούς εκεί να ελέγχουν αγροτοσυνδικαλιστή για 122.000 ευρώ; Από πού κι ως πού ο έλεγχος ακουμπά λαϊκό αγωνιστή που δηλώνει πως «είναι καθαρός σαν αστραπή»! Και σαν να μην έφτανε αυτό η χούντα Κούλη έστειλε την ΑΑΔΕ να ελέγξει τα οικονομικά ενός συλλόγου που διακινεί τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ της συναυλίας των Τεμπών. Οι αριστερές και προοδευτικές ψυχούλες ανατρίχιασαν με αυτή την είδηση. Ο συγκεκριμένος σύλλογος βρίσκεται υπεράνω του νόμου, όπως και οι αγύρτες πραγματογνώμονες του ξυλολίου.

Αν θέλουμε λίγο να το σοβαρέψουμε -όχι πολύ- θα μιλήσουμε για κατάντια του πολιτικού λόγου όσων θέλουν να απαλλάξουν από κάθε έλεγχο δημόσια πρόσωπα. Το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και εφόσον ο αγροτοσυνδικαλιστής είναι «καθαρός σαν αστραπή» δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Το ίδιο και όλοι οι εμπλεκόμενοι με το σύλλογο των Τεμπών. Αν διέθεσαν τα χρήματα της συναυλίας όπως προέβλεπε το συμφωνητικό που υπέγραψαν με την Ολυμπιακή Επιτροπή για τη χρήση του Καλλιμάρμαρου, θα πρόκειται για έναν έλεγχο ρουτίνας. Άλλωστε τον προκάλεσε επώνυμη καταγγελία πατέρα που κήδεψε τις δύο κόρες του στην τραγωδία των Τεμπών και η ΑΑΔΕ όφειλε να παρέμβει.

Άρα τζάμπα όλος αυτός ο θόρυβος. Οι ελεγχόμενοι θα μπορούσαν να αρκεστούν σε μια δήλωση πως κάθε έλεγχος είναι καλοδεχούμενος-- χωρίς διαμαρτυρίες και κραυγές.

Φυσικά, το «καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται» μπορεί να μετατραπεί στο «δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά» και από εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, καθώς οι ελεγχόμενοι είναι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πολιτικά πρόσωπα. Ο αγροτοσυνδικαλιστής κάνει τα κουμάντα στο μπλοκ των Μαλγάρων και η κυρία Καρυστιανού με την επιτροπή των «σοφών» ετοιμάζεται να μπει δυναμικά στην πολιτική.

Θα έλεγα πως ο έλεγχος, στον βαθμό που και οι δύο είναι καθαροί, θα αποτελέσει ένα ατού στα χέρια τους και απορώ που δεν το καταλαβαίνουν. Θα είναι ένα πιστοποιητικό πως ο ένας καλώς εισέπραξε τα 122.000 ευρώ και η άλλη διαχειρίζεται τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ του ταμείου του συλλόγου με τρόπο σύννομο. Τούτων δοθέντων, οι αυτόκλητοι υπερασπιστές τους μόνον ζημία τους κάνουν.

Και η χούντα Κούλη; Η χούντα Κούλη αφού δεν μπόρεσε με τον Πιερρακάκη να κλέψει τα assets του Πούτιν -να μην λησμονούμε ότι για αυτόν τον λόγο τον εξέλεξαν πρόεδρο του Eurogroup- επέτρεψε σε έναν ουκρανικό δρόνο αυτοκτονίας, μετά την αυτοκτονία του επί ρωσικού πλοίου, στη συνέχεια να προσγειωθεί σε ένα ελληνικό αεροδρόμιο. Τέτοια κάνει η χούντα Κούλη, νεκρούς ανασταίνει, βάλτε και λίγο predator στο μπλέντερ και δικαίως ανησυχούν οι ανησυχούντες.

Χρονιάρες μέρες, να είναι καλά οι άνθρωποι, μας διασκεδάζουν.