Με αυτήν την Ελλάδα πρέπει να «ξαναμιλήσει» ο Κυριάκος

Το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης να επιστρέψει ο έλεγχος των επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι απόδειξη του αμοραλισμού που διέπει το πολιτικό σύστημα. Οι αρχάγγελοι της κάθαρσης ψέγουν την κυβέρνηση και ορθώς για το γεγονός ότι συνέχισε τις δικές τους πολιτικές στις επιδοτήσεις. Αλλά θέλουν την ίδια ώρα να παραμείνει ο μηχανισμός της διαφθοράς! Δεν τους πιάνεις πουθενά! Κοροϊδεύουν τον κόσμο με τα ξυλόλια και τις χαμένες αμαξοστοιχίες. Ανίκανοι να ασκήσουν πολιτική, μετατρέπονται σε πολιτικούς απατεώνες, κάνοντας την κυβέρνηση να μοιάζει με εκστρατευτικό σώμα του στρατού της σωτηρίας.

Στον αγροτικό τομέα ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει τα πολλά τελευταία χρόνια. Η αγροτική τάξη της χώρας κλέβει συστηματικά την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ανοχή του εγχώριου πολιτικού συστήματος που εξασφαλίζει με αυτόν τον τρόπο ψήφους και επιρροή. Οι κατά δήλωση αγρότες είναι οι περισσότεροι σε αναλογία πληθυσμού στην Ευρώπη. Λόγω των επιδοτήσεων, φυσικά. Η παραγωγή από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Λόγω της λανθάνουσας κουλτούρας και της έλλειψης κυβερνητικών πολιτικών για την αγροτική οικονομία.

Η χώρα καταστρέφεται συστηματικά από εμάς τους ίδιους. Δεν χρειάζεται κάποιος εξωτερικός εχθρός να μας επιτεθεί και να μας καταστρέψει. Κάνουμε μόνοι μας την δουλειά αυτή μια χαρά. Καλύτερα και φθηνότερα.

Και μην πει κανείς ότι υπάρχουν πέντε φραπέδες και γι' αυτό συμβαίνουν αυτά. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις - για να το πούμε ευγενικά - ότι το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο έχει ελάχιστη σχέση με το πραγματικό. Κι αυτό δεν έγινε επειδή δήλωσαν παραπάνω ζώα από αυτά που έχουν οι «Φραπέδες». Αλλά διότι ο ένας μιμήθηκε τον άλλον και το φαινόμενο απέκτησε έτσι… διαστάσεις. Πολύ φοβόμαστε ότι οι «Φραπέδες» και οι φρέντο καπουτσίνο δεν είναι η εξαίρεση…

Και φτάνουμε στην ιστορία των μπλόκων. Δεκέμβρη μήνα κάθε χρόνο οι αγρότες βγαίνουν στις εθνικές οδούς και κλείνουν τους δρόμους. Τι ζητούν; Στην πραγματικότητα το αίτημα διαχρονικά είναι το ίδιο: Να συνεχιστεί το αμαρτωλό σύστημα των επιδοτήσεων. Όλα τα άλλα αιτήματα είναι σαν τη σκόνη στον κουραμπιέ, για να καμουφλαριστεί το μπισκότο.

Αυτό ζητάνε και φέτος. Με μία μικρή διαφορά σε σχέση με το παρελθόν: Φέτος βρήκε ευκαιρία το ΚΚΕ να κάνει την επανάστασή του. Ελπίζουν οι άνθρωποι ότι θα ρίξουν τώρα την κυβέρνηση, αφού δεν τα κατάφεραν με τα Τέμπη. Τα στελέχη του ΚΚΕ είναι στα μπλόκα και μας διδάσκουν πόσο καλά περνούσαν οι αγρότες στη Σοβιετία. Διότι αυτά που ζητάνε ισοδυναμούν με την ανακήρυξη της Ελλάδας σε… σοσιαλιστική δημοκρατία. Στα όνειρά τους συμβαίνουν αυτά. Στον πραγματικό κόσμο κάποιοι κόπτονται να υπάρξει κλίμα αναταραχής στην χώρα. Τελεία. Παράγραφος.

Και η υπόλοιπη αντιπολίτευση; Ψαρεύει στα θολά, αποδεικνύοντας ότι δεν έχει πολιτική πρόταση για το μέλλον. Καμία πρόταση. Λάθος! Έχουν μία πρόταση: Να παραμείνει το αμαρτωλό καθεστώς του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβέρνηση από την δική της πλευρά βρίσκει ευκαιρία να κρυφτεί πίσω από την αλλοπρόσαλλη πολιτική της αντιπολίτευσης και να κρύψει τις δικές της ευθύνες. Όχι μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά και για το γεγονός ότι τα τελευταία έξι χρόνια δεν έκανε κάτι για να αλλάξει τις συνθήκες. Δεν έχει υπάρξει αγροτική πολιτική. Η επανεκκίνηση που έπρεπε να γίνει δεν έγινε ποτέ. Και πολύ φοβόμαστε ότι αν δεν γίνει και τώρα δεν θα γίνει στο ορατό μέλλον.

Η Ελλάδα που αντιστέκεται; Όχι! Η Ελλάδα στα μπλόκα είναι η Ελλάδα που κοροϊδεύει, εξαπατά. Η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα του μόχθου, βρίσκεται κρυμμένη στα σπίτια της, προσπαθώντας να βγάλει τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Αυτή η Ελλάδα ψήφισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και νιώθει σήμερα εγκαταλελειμμένη. Με αυτήν την Ελλάδα πρέπει να «ξαναμιλήσει» ο Κυριάκος του 2019. Την Ελλάδα του μόχθου και της δημιουργίας.

Δεν μπορεί να αρνηθεί η κυβέρνηση ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα στον αγροτικό τομέα. Και χρειάζεται να καταγγείλει τους προβοκάτορες των μπλόκων που αποπροσανατολίζουν και σαμποτάρουν κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού. Αλλά την επόμενη ημέρα να αφήσει πίσω της όλα όσα μας πλήγωσαν και να ξεκινήσει μια πραγματική επανάσταση στην περιφέρεια. Την έχει ανάγκη η Περιφέρεια, η πατρίδα μας, αλλά και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]