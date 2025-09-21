Θεσσαλονίκη: Η εμβληματική υποδομή που στήνει γέφυρες με την έρευνα και τη βιομηχανία- Πόλος έλξης επενδύσεων

Σε μια νέα εποχή εισέρχεται το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με κομβικό σταθμό την εγκατάστασή του στο Thess INTEC, το Διεθνές Τεχνολογικό Πάρκο της Θεσσαλονίκης που φιλοδοξεί να αποτελέσει τη «Silicon Valley» της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.Η χωροθέτηση και διαμόρφωση οικοδομικού τετραγώνου για τις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ, συνολικής έκτασης 20.246 τ.μ. σηματοδοτεί μια στρατηγική μετακίνηση: η έρευνα μεταφέρεται σε ένα οικοσύστημα όπου θα συνυπάρχουν πανεπιστήμια, startups, βιομηχανία και διεθνείς εταίροι.

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr