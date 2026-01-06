Και αν μιλήσει ο «δεσμώτης» Μαδούρο;

Η σύλληψη Μαδούρο προφανώς είναι ένα θετικό βήμα, το όποιο όμως θα πρέπει να έχει συνέχεια. Τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης και τη διενέργεια αδιάβλητων εκλογών, ώστε να εγκαθιδρυθεί το δημοκρατικό πολίτευμα. Μόνον τότε θα δικαιωθεί ο τρόπος της σύλληψής του. Είναι πολύ νωρίς να διαπιστώσουμε τις προθέσεις του Αμερικανού προέδρου, ενώ οι πάγιες αντιλήψεις του για τις διεθνείς σχέσεις δε δικαιολογούν αισιοδοξία.

Έχοντας χάσει την αίσθηση του μέτρου - αν ποτέ την είχε - άρχισε να απειλεί συγχρόνως την Κολομβία, την Κούβα και να ανακινεί την προσάρτηση της Γροιλανδίας. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και οι πιο έγκυροι διεθνείς σχολιαστές, αρκούνται στη συγγραφή σεναρίων για τις προθέσεις του Ντ. Τραμπ. Διότι μπορεί να ισχυρίζεται πως διόρισε υπερ - κυβερνήτη της Βενεζουέλας τον Μάρκο Ρούμπιο, όμως από το σημείο αυτό μέχρι όντως αυτός να ασκεί, εν τοις πράγμασι, αυτά τα καθήκοντα η απόσταση είναι μεγάλη. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε με την απειλή άσκησης βίας είτε με τη συνεργασία των στενών συνεργατών του Μαδούρο.

Μπορεί να επηρεάσει έστω εμμέσως τις εξελίξεις στην Ελλάδα η σύλληψη του Μαδούρο; Ναι, αν αρχίσει να μιλά για να μειώσει την ποινή του. Γνωρίζει πως ο Νοριέγκα πέθανε στη φυλακή και δε χάρηκε τα όσα είχε κερδίσει από τη διακίνηση των ναρκωτικών. Συνεπώς είναι μέσα στη λογική των γεγονότων να δώσει στις Αρχές των ΗΠΑ τα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, πετρελαίου και χρημάτων. Οι διαδρομές είναι γνωστές, αυτό που μένει είναι η επιβεβαίωσή τους με ονοματεπώνυμα και λογαριασμούς.

Eίναι σίγουρο πως κάποιοι σε Ισπανία, Ελλάδα και Τουρκία - και πιθανώς και σε καθεστώτα της Μέσης Ανατολής - θα έχουν αρχίσει να ανησυχούν για το τι θα αποκάλυπτε ο Μαδούρο αν τελικά αποφάσιζε να ανοίξει το στόμα του. Για όλους αυτούς η καλύτερη προοπτική θα ήταν η χειραγώγηση τους μέσω του εκβιασμού και η χειρότερη, η δημόσια αποκάλυψη των πεπραγμένων τους.

Στην Ισπανία οι Ποντέμος κατηγορήθηκαν πως, μέσω ενός ινστιτούτου, χρηματοδοτήθηκαν από τη Βενεζουέλα μέσα σε μια πενταετία με εφτά εκατομμύρια δολάρια. Η κατηγορία δεν τεκμηριώθηκε στα δικαστήρια, όμως το ζήτημα παρέμεινε πολιτικά ανοικτό μέχρι την κατάρρευση του συγκεκριμένου κινήματος. Για την Ελλάδα δεν έχω να προσθέσω κάτι, πέραν των ελάχιστων γεγονότων που έχουν γίνει γνωστά, όμως να υπενθυμίσω πως το 2026 είναι μια προεκλογική χρονιά και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Μια και μιλάμε για την πατρίδα μας είναι αξιολύπητη η αγαστή συνεργασία μέρους της Αριστεράς με τουρκικές ιστοσελίδες που επιτίθενται στον Έλληνα πρωθυπουργό. Η δε πατριώτες της Δεξιάς έφτασαν στο έσχατο στάδιο ευτελισμού να δίνουν βαρύνουσα σημασία στη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Βενεζουέλας κατά της ελληνικής κυβέρνησης. Όπως έγραψα και χθες, η δήλωση Μητσοτάκη κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με τις δηλώσεις των περισσοτέρων πρωθυπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να συνοψίσω: πρώτον, στη Βενεζουέλα τα πάντα μπορεί να συμβούν και δεύτερον, στην Ελλάδα κάποιοι έχουν ήδη χάσει τον ύπνο τους.