Η ΕΕ καλεί τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία κυβερνοασφάλειας για τον τομέα μεταφορών

«Η Επιτροπή συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο της ENISA, καθώς και με τις εθνικές αρχές, τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες, για την αποκατάσταση των λειτουργιών και την υποστήριξη των επιβατών», δήλωσε τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν Τόμας Ρενιέ, αναφορικά με τις κυβερνοεπιθέσεις που έπληξαν συστήματα ελέγχου εισιτηρίων στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος αναφέρθηκε στις υβριδικές απειλές και στα πιθανά χτυπήματα στις μεταφορές της ΕΕ, τονίζοντας ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να θωρακιστούν με πυξίδα τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία κυβερνοασφάλειας.

«Αυτό που συνέβη υπογραμμίζει, για ακόμη μία φορά τη σημασία της πλήρους μεταφοράς της οδηγίας NIS2 στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η NIS2 (Network and Information Security Directive 2) είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία για την κυβερνοασφάλεια, η οποία έχει προσδιορίσει την αεροπορία και γενικότερα τις μεταφορές ως τομείς υψηλής κρισιμότητας, τόνισε.

«Ως εκ τούτου, καλούμε όλα τα κράτη - μέλη να μεταφέρουν γρήγορα και αποτελεσματικά την οδηγία NIS2 στα συστήματά τους», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι, η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ (ENISA) επιβεβαίωσε τελικά ότι τα προβλήματα που παρατηρούνται από την Παρασκευή στα συστήματα αυτόματου check-in ευρωπαϊκών αεροδρομίων οφείλονται σε επίθεση με ransomware.

«Αρχές επιβολής του νόμου εργάζονται για τη διερεύνηση» της επίθεσης με λυτρισμικό, που κλειδώνει δεδομένα μέχρι το θύμα να πληρώσει για να αποκατασταθεί η πρόσβαση, τόνισε η ENISA σε ανακοίνωσή της, χωρίς να αναφέρει την προέλευση της επίθεσης.

Η ENISA πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της ότι υπηρεσίες επιβολής της τάξης έχουν ξεκινήσει έρευνα.

Μάλιστα, σύγχυση προκλήθηκε νωρίτερα γύρω από ανακοίνωση της ENISA αναφορικά με τον τύπο της επίθεσης. Με νεότερη ανακοίνωσή της ωστόσο η υπηρεσία επιβεβαίωσε πως λυτρισμικό ευθύνεται για τα προβλήματα που υπάρχουν από την Παρασκευή.

Χάκερς πραγματοποίησαν την Παρασκευή κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα καταγραφής και ελέγχου επιβατών σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στο αεροδρόμιο Χίθροου της Βρετανίας - το πιο πολυσύχναστο στην Ευρώπη -, όπως και σε αυτά των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Πάνω από ώρα οι καθυστερήσεις στο Βερολίνο

Στο αεροδρόμιο του Βερολίνου οι δυσλειτουργίες συνεχίζονται και τη Δευτέρα με αποτέλεσμα καθυστερήσεις άνω της μίας ώρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κίνηση είναι έντονη λόγω και των δρομέων που είχαν έρθει στην πόλη για τον Μαραθώνιο του Βερολίνου και πλέον προσπαθούν να επιστρέψουν σπίτια τους.

Περισσότεροι από 92.000 επιβάτες αναμένονταν στο αεροδρόμιο του Βερολίνου τη Δευτέρα, περισσότεροι από το κανονικό λόγω του μαραθωνίου, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα.

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν την υπηρεσία online check-in της αντίστοιχης αεροπορικής εταιρείας τους, ει δυνατόν, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η Collins δήλωσε σε ανακοίνωσή της νωρίς τη Δευτέρα ότι συνεργάζεται με τα αεροδρόμια και τους πελάτες των αεροπορικών εταιρειών που έχουν πληγεί και βρίσκεται στα τελικά στάδια ολοκλήρωσης των ενημερώσεων που απαιτούνται για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργικότητας.