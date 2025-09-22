Κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ (ENISA) ανακοίνωσε σήμερα ότι τα προβλήματα που παρατηρούνται από την Παρασκευή στα συστήματα αυτόματου check-in ευρωπαϊκών αεροδρομίων οφείλονται σε κακόβουλο λογισμικό (ransomware).

«Ο τύπος του ransomware έχει εντοπιστεί. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έχουν ξεκινήσει έρευνα», επεσήμανε η ENISA σε ανακοίνωσή της.

Χάκερς πραγματοποίησαν την Παρασκευή κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα καταγραφής και ελέγχου επιβατών σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στο αεροδρόμιο Χίθροου της Βρετανίας -- το πιο πολυσύχναστο στην Ευρώπη--, όπως και σε αυτά των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Πάνω από ώρα οι καθυστερήσεις στο Βερολίνο

Στο αεροδρόμιο του Βερολίνου οι δυσλειτουργίες συνεχίζονται και σήμερα με αποτέλεσμα καθυστερήσεις άνω της μίας ώρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κίνηση είναι έντονη λόγω και των δρομέων που είχαν έρθει στην πόλη για τον Μαραθώνιο του Βερολίνου και πλέον προσπαθούν να επιστρέψουν σπίτια τους.

Περισσότεροι από 92.000 επιβάτες αναμένονταν στο αεροδρόμιο του Βερολίνου τη Δευτέρα, περισσότεροι από το κανονικό λόγω του μαραθωνίου, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα.

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν την υπηρεσία online check-in της αντίστοιχης αεροπορικής εταιρείας τους, ει δυνατόν, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η Collins δήλωσε σε ανακοίνωσή της νωρίς τη Δευτέρα ότι συνεργάζεται με τα αεροδρόμια και τους πελάτες των αεροπορικών εταιρειών που έχουν πληγεί και βρίσκεται στα τελικά στάδια ολοκλήρωσης των ενημερώσεων που απαιτούνται για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργικότητας.