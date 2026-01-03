Guardian, ΑΠΕ

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στη Βενεζουέλα από τη νύχτα της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Βενεζουελάνο ομόλογό του, Νικολάς Μαδούρο.

Υπενθυμίζεται πως ο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως μια συνέντευξη Τύπου στις 18:00 ώρα Ελλάδας έχει ανακοινωθεί ότι θα δοθεί για τις εξελίξεις.

Πότε ξεκίνησαν οι επιθέσεις;

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν για πρώτη φορά λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα (8:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας και τη γύρω περιοχή. Συνεχίστηκαν μέχρι τις 5:15 (9:15 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυραύλους να σχίζουν τον ουρανό και στη συνέχεια να χτυπούν τους στόχους τους.

AIR RAID SIRENS SOUND ACROSS VENEZUELAN CAPITAL



Air raid sirens are audible over Caracas following earlier explosions and rising smoke plumes.



The alerts come amid speculation of possible airstrikes, with no official explanation yet provided.





Ελικόπτερα εθεάθησαν επίσης στον ουρανό πάνω από το Καράκας.

Λίγο πριν τις 13:00 ώρα Ελλάδας ο Αμερικανός Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μάικ Λι επικαλούμενος τηλεφωνική συνομιλία του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είπως οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους επιχείρηση στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Ποιοι ήταν οι στόχοι αυτών των επιθέσεων;

Οι εκρήξεις, μερικές από τις οποίες ήταν πολύ ισχυρές, φαίνεται πως σημειώθηκαν στα νότια και στα ανατολικά της πρωτεύουσας και πιθανόν στο Φουέρτε Τιούνα, το τεράστιο στρατιωτικό συγκρότημα στην πόλη. Αυτό στεγάζει το υπουργείο Άμυνας και τη Στρατιωτική Ακαδημία.

Τεράστιο σε μέγεθος, περιλαμβάνει όχι μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και κατοικίες για στρατεύματα, όπου ζουν χιλιάδες οικογένειες. Σε μία από τις πύλες εισόδου - που φυλάσσεται ακόμη - ένα μικρό θωρακισμένο όχημα και ένα φορτηγό έφεραν ορατές τρύπες από σφαίρες, τόνισαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Κάτοικοι εγκατέλειψαν την περιοχή νωρίς το πρωί με βαλίτσες και τσάντες.

Άλλες εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο αεροναυτικό συγκρότημα Carlota, ένα στρατιωτικό και ιδιωτικό αεροδρόμιο πτήσεων, στο ανατολικό Καράκας. Ένα μικρό τεθωρακισμένο όχημα καμμένο και ένα καμμένο λεωφορείο ήταν ορατά, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στα δυτικά της χώρας, στη Λα Γκουάρια (διεθνές αεροδρόμιο και λιμάνι του Καράκας), στο Μαρακάι, την πρωτεύουσα της πολιτείας Αράγκουα (100 χλμ. νοτιοδυτικά του Καράκας), και στο Χιγκουερότε (100 χλμ. ανατολικά του Καράκας) στην πολιτεία Μιράντα, στις ακτές της Καραϊβικής.

🔴 #URGENTE | Explosiones en el sur de Caracas, Venezuela.





Συνελήφθη και μεταφέρθηκε εκτός χώρας ο πρόεδρος Μαδούρο;

«Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του (Σίλια Φλόρες) συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της χώρας», έγραψε ο Τραμπ με ανάρτηση Truth Social.

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι δήλωσε αργότερα ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του θα αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες μετά την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος τους σε δικαστήριο στη Νέα Υόρκη.

Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές πώς συνελήφθη ο πρόεδρος της Βενεζουέλας. Αμερικανικά ελικόπτερα εθεάθησαν στον ουρανό πάνω από το Καράκας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News ότι ο Μαδούρο αιχμαλωτίστηκε από κομάντος της Δύναμης Δέλτα (Delta Force), μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού.

Δεν ήταν γνωστό που διέμενε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, καθώς φημολογείτο ότι άλλαζε συχνά κατοικία τους τελευταίους μήνες.

Την Πέμπτη, η τηλεόραση μετέδωσε μια συνέντευξη του Μαδούρο στην οποία φαίνεται να οδηγεί στο Καράκας.

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες απαίτησε από την κυβέρνηση Τραμπ «απόδειξη ζωής» για το προεδρικό ζεύγος. Η Ρωσία ζήτησε «άμεσες διευκρινίσεις» σχετικά με την τύχη του Μαδούρο.

NYT: Πηγή της CIA εντός της κυβέρνησης της Βενεζουέλας εντόπισε τον Μαδούρο

Οι New York Times επισημαίνουν ότι ο Νικολάς Μαδούρο εντοπίστηκε μέσω συνεργάτη της CIA και ότι με τη χρήση drones προσδιορίστηκε εχθές η τοποθεσία όπου διέμενε.

Η ίδια «πηγή» αναμένεται να λάβει τα 50 εκατομμύρια δολάρια της επικήρυξης. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν λεπτομέρειες της επιχείρησης, πράκτορας της CIA στο εσωτερικό της βενεζουελάνικης κυβέρνησης παρακολουθούσε τις κινήσεις του Μαδούρο τόσο τις προηγούμενες ημέρες όσο και κατά τις κρίσιμες ώρες πριν από τη σύλληψή του από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών παρείχε το καθοριστικό υλικό που οδήγησε στη σύλληψη, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο τη θέση και τις μετακινήσεις του.

Η παρακολούθηση γινόταν με στόλο μη επανδρωμένων drones χαμηλής ανιχνευσιμότητας, εξασφαλίζοντας σχεδόν συνεχή κάλυψη στη Βενεζουέλα, σε συνδυασμό με πληροφορίες από εσωτερικές πηγές του κρατικού μηχανισμού.

Το εύρος και η ακρίβεια της επιτήρησης αναδεικνύουν τον βαθμό διείσδυσης των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών στη χώρα και τον κεντρικό ρόλο της CIA στην επιχείρηση που κατέληξε στη σύλληψη του προέδρου.

Γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ: Ο Μαδούρο και η σύζυγός του θα δικαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, θα αντιμετωπίσουν σύντομα το μένος της αμερικανικής δικαιοσύνης για τις κατηγορίες ναρκοτρομοκρατίας που τους βαρύνουν δήλωσε το Σάββατο η γενική εισαγγελέας και υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Πάμελα Μπόντι, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ.

Όπως είπε, ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορείται για συνωμοσία ναρκο-τρομοκρατίας, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και μηχανισμών καταστροφής, καθώς και για συνωμοσία κατοχής πολυβόλων και μηχανισμών καταστροφής κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην ανάρτησή της προσθέτει ότι: «έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης» και «σύντομα θα αντιμετωπίσουν την πλήρη οργή της αμερικανικής δικαιοσύνης, σε αμερικανικό έδαφος και ενώπιον αμερικανικών δικαστηρίων».

«Εκ μέρους ολόκληρου του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος είχε το θάρρος να απαιτήσει λογοδοσία εκ μέρους του αμερικανικού λαού, καθώς και να απευθύνω ένα τεράστιο "ευχαριστώ" στους γενναίους στρατιωτικούς μας που πραγματοποίησαν την απίστευτη και εξαιρετικά επιτυχημένη αποστολή σύλληψης αυτών των δύο φερόμενων διεθνών διακινητών ναρκωτικών», υπογραμμίζει ακόμα στην ανάρτησή της.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess…

Ρούμπιο: Ο Μαδούρο δεν είναι πια πρόεδρος της Βενεζουέλας, θα λογοδοτήσει

«Ο Μαδούρο ΔΕΝ είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και το καθεστώς του ΔΕΝ είναι η νόμιμη κυβέρνηση.

Ο Μαδούρο είναι ο επικεφαλής του Cartel de Los Soles, μιας ναρκο-τρομοκρατικής οργάνωσης που έχει καταλάβει μια χώρα. Και βρίσκεται υπό κατηγορία για τη διοχέτευση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.», ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπο.

Guardian: Οι διεθνείς αντιδράσεις

«Οποιαδήποτε λύση να σέβεται το διεθνές δίκαιο», δήλωσε σχετικά με τη Βενεζουέλα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με ανάρτησή της στο «Χ», η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε: «Παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας και υποστηρίζουμε μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας και σε συντονισμό με τα κράτη μέλη της ΕΕ, διασφαλίζουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ στη χώρα μπορούν να βασίζονται στην πλήρη υποστήριξή μας».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά αποκλιμάκωση και μια λύση με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», τονίζει σχετικά με τη Βενεζουέλα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Με ανάρτησή του στο «Χ», ο Αντόνιο Κόστα δηλώνει ότι παρακολουθεί την κατάσταση στη Βενεζουέλα με μεγάλη ανησυχία και προσθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει μια ειρηνική, δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς λύση. «Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, για να διασφαλίσουμε για την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών στη χώρα», αναφέρει, τέλος, ο Αντόνιο Κόστα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, τόνισε ότι «ο λαός της Βενεζουέλας πρέπει να έχει μια ευκαιρία για μια φυσιολογική ζωή, ασφάλεια, ευημερία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια», γράφοντας στο X ότι η χώρα του δεν είχε αναγνωρίσει τη νομιμότητα του Μαδούρο μετά από «στημένες εκλογές και βία κατά διαδηλωτών». «Ευχαριστώ όλους σε όλο τον κόσμο που βοηθούν στην προστασία της ζωής», πρόσθεσε.

Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Στένεργκαρντ δήλωσε στο X ότι η χώρα της «έχει δηλώσει προηγουμένως ότι ο Νικολάς Μαδούρο στερείται νομιμότητας», αλλά σημείωσε: «Ωστόσο, όλα τα κράτη έχουν την ευθύνη να σέβονται και να ενεργούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελεί μακροπρόθεσμο συμφέρον της Σουηδίας στον τομέα της πολιτικής ασφαλείας».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας έγραψε στο Χ ότι ζητά «αποκλιμάκωση, αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου,, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης βίας και της αρχής του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας». Ανέφερε ότι πιστεύει πως κανένας Ελβετός υπήκοος δεν έχει επηρεαστεί από τις επιθέσεις και ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας δήλωσε ότι έχει συσταθεί ειδική ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων για να επικεντρωθεί στην ασφάλεια των πολιτών της στη Βενεζουέλα. «Έχει τεθεί σε ισχύ ταξιδιωτική προειδοποίηση για ολόκληρη τη χώρα!», δημοσίευσε στο Χ.

Το τσεχικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι είναι σημαντικό «να ηρεμήσει η κατάσταση και να ξεκινήσουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας». Προτεραιότητά του παραμένει «η ασφάλεια των Τσέχων πολιτών και η παροχή προξενικής βοήθειας», ανέφερε στο X.

Η πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου, Βιόσα Οσμάνι, δήλωσε ότι η χώρα της «στηρίζει σθεναρά» τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις επιθέσεις. «Όταν η Αμερική ηγείται, στεκόμαστε περήφανα μαζί - επειδή η συλλογική μας ελευθερία εξαρτάται από αυτό», δημοσίευσε στο X.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, χαρακτήρισε τις επιθέσεις «δραματική εξέλιξη», σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας σε ανάρτηση στο X. «Πρέπει να επανέλθουμε σε τροχιά αποκλιμάκωσης και διαλόγου. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνεται σεβαστό», πρόσθεσε.