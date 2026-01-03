Delta Force: Ποια είναι η μονάδα των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων που συνέλαβε τον Μαδούρο

Η Delta Force, επισήμως 1st Special Forces Operational Detachment–Delta (1st SFOD-D), αποτελεί την πιο μυστική και ταυτόχρονα μία από τις πιο ισχυρές μονάδες ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ.

Πρόκειται για την απόλυτη δύναμη άμεσης δράσης της Ουάσιγκτον, με βασικό αντικείμενο την αντιτρομοκρατία, την απελευθέρωση ομήρων, τις στοχευμένες συλλήψεις ή εξουδετερώσεις προσώπων υψηλής αξίας και την εκτέλεση επιχειρήσεων που σπάνια - αν ποτέ - αναγνωρίζονται επισήμως.

Η μονάδα υπάγεται στην Κοινή Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (JSOC) και λειτουργεί συχνά σε στενή συνεργασία με τη CIA. Πέρα από τις καθαρά στρατιωτικές αποστολές, αναλαμβάνει και την προστασία ανώτατων Αμερικανών αξιωματούχων σε περιοχές πολέμου ή ακραίας αστάθειας, όπου η συμβατική ασφάλεια θεωρείται ανεπαρκής.

Η δημιουργία της Delta Force συνδέεται άμεσα με μια περίοδο σοβαρών διεθνώβν εξελίξεων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η άνοδος της διεθνούς τρομοκρατίας και το σοκ της σφαγής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972 κατέδειξαν ότι οι παραδοσιακές στρατιωτικές δομές δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε τέτοιου τύπου απειλές.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο συνταγματάρχης Τσαρλς «Τσάρλι» Μπέκγουιθ, βετεράνος αξιωματικός με εμπειρία στη βρετανική SAS, ο οποίος πίεσε επίμονα το Πεντάγωνο για τη δημιουργία μιας αντίστοιχα ευέλικτης και απόλυτα επαγγελματικής μονάδας. Το 1977, το αίτημά του έγινε πραγματικότητα.

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία ήρθε το 1980 με την επιχείρηση Eagle Claw για τη διάσωση Αμερικανών ομήρων στο Ιράν. Η αποτυχία της αποστολής, με οκτώ νεκρούς στρατιωτικούς, αποκάλυψε σοβαρά προβλήματα συντονισμού και υποστήριξης. Όμως, παρά το βαρύ τίμημα, αποτέλεσε καταλύτη για ριζικές μεταρρυθμίσεις στις ειδικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και οδήγησε στη δημιουργία εξειδικευμένων δομών, όπως το 160ό Σύνταγμα Αεροπορίας Ειδικών Επιχειρήσεων και αργότερα η SOCOM.

Έκτοτε η Delta Force έδρασε σχεδόν αθόρυβα σε όλα τα μεγάλα μέτωπα των τελευταίων δεκαετιών: Γρενάδα, Παναμάς, Βαλκάνια, Ιράκ, Αφγανιστάν. Οι περισσότερες αποστολές της παραμένουν απόρρητες, αν και θεωρείται βέβαιο ότι συμμετείχε σε επιχειρήσεις-ορόσημα, όπως εκείνη του 2019 που κατέληξε στον θάνατο του Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντ (σ.σ. χαλίφης του Ισλαμικού Κράτους).

Κατά καιρούς, δημοσιεύματα αποδίδουν στη μονάδα ακόμη και συλλήψεις ή μυστικές επιχειρήσεις με έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.