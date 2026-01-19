Γροιλανδία: Δεν εκβιαζόμαστε, το μήνυμα της Ευρώπης στον Τραμπ - Το «μπαζούκα» των αντιμέτρων

Οι υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας και της Γαλλίας δήλωσαν τη Δευτέρα ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν θα εκβιαστούν και ότι θα υπάρξει μια σαφής και ενιαία απάντηση στις απειλές για αύξηση των αμερικανικών δασμών επί της Γροιλανδίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε το Σάββατο να εφαρμόσει μια σειρά αυξήσεων των δασμών επί των εισαγωγών από τους Ευρωπαίους συμμάχους έως ότου επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία, εντείνοντας τη διαμάχη για το μέλλον του τεράστιου νησιού της Δανίας στην Αρκτική.

«Η Γερμανία και η Γαλλία συμφωνούν: δεν θα επιτρέψουμε να μας εκβιάσουν», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ στο υπουργείο του, όπου δέχθηκε τον Γάλλο ομόλογό του.

«Ο εκβιασμός μεταξύ συμμάχων 250 ετών, ο εκβιασμός μεταξύ φίλων, είναι προφανώς απαράδεκτος», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκούρ.

Το «μπαζούκα» πάνω στο τραπέζι

Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν τις επιλογές σε μια έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Μια επιλογή είναι ένα πακέτο δασμών ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί αυτόματα σε ισχύ στις 6 Φεβρουαρίου μετά από εξάμηνη αναστολή.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε: το όριο έχει φτάσει», δήλωσε ο Κλίνγκμπεϊλ. «Έχουμε τεντώσει το χέρι μας, αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε εκβιασμούς».

Η άλλη επιλογή είναι το μέχρι στιγμής αχρησιμοποίητο «Μέσο κατά της εξαναγκαστικής πίεσης», το οποίο θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση σε δημόσιες προσφορές, επενδύσεις ή τραπεζικές δραστηριότητες ή να περιορίσει το εμπόριο υπηρεσιών, στον οποίο οι ΗΠΑ έχουν πλεόνασμα έναντι της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών.

Ο Λεσκούρ δήλωσε ότι, αν και το μέσο κατά του εξαναγκασμού της ΕΕ είναι πάνω απ' όλα αποτρεπτικό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις τρέχουσες συνθήκες.

«Η Γαλλία θέλει να εξετάσουμε αυτή την πιθανότητα, ελπίζοντας, φυσικά, ότι θα επικρατήσει η αποτροπή» είπε και πρόσθεσε ότι ελπίζει οι διατλαντικές σχέσεις να επιστρέψουν σε ένα «φιλικό κλίμα βασισμένο στη διαπραγμάτευση, αντί για σχέσεις βασισμένες σε απειλές και εκβιασμούς».

Ο Κλίνγκμπεϊλ δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται για κλιμάκωση, καθώς αυτό θα γινόταν σε βάρος των οικονομιών και των δύο πλευρών του Ατλαντικού.