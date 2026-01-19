Τραμπ σε Νορβηγό πρωθυπουργό: «Χωρίς Νόμπελ, δεν σκέφτομαι μόνο την ειρήνη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε τη Δευτέρα τη μεγάλη δυσαρέσκεια του προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, για το ότι η Νορβηγική Επιτροπή των βραβείων Νόμπελ δεν το πρότεινε για το Νόμπελ Ειρήνης.

Στην επιστολή του, ο Τραμπ «δένει» το ζήτημα με την πρόθεση των ΗΠΑ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία, επικαλούμενος τις απειλές από τη Ρωσία και την Κίνα».

Πέρα από τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, η επιστολή του Τραμπ εστάλη και στις πρεσβείες αρκετών ακόμα ευρωπαϊκών χωρών στην Ουάσινγκτον.

«Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής αν δεν έχουμε τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αναλυτικά, η επιστολή:

«Αγαπητέ Τζόνας: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σου αποφάσισε να μην μου απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης για το ότι σταμάτησα 8 πολέμους ΠΛΈΟΝ, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και αυτή θα είναι πάντα κυρίαρχη, αλλά τώρα μπορώ να σκεφτώ τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα, και γιατί έχουν "δικαίωμα ιδιοκτησίας" ούτως ή άλλως; Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα, απλώς ένα πλοίο προσάραξε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, αλλά και εμείς είχαμε πλοία που προσάραζαν εκεί. Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλο από την ίδρυσή του, και τώρα, το ΝΑΤΟ πρέπει να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής αν δεν έχουμε τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας. Ευχαριστώ».

Την επιστολή του Τραμπ επιβεβαίωσε αργότερα το πρωί της Δευτέρας το γραφείο του Νορβηγού πρωθυπουργού.

Υπενθυμίζεται πως σε ανάρτηση του στο Truth Social τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), ο Τραμπ σημείωσε πως «το ΝΑΤΟ λέει στη Δανία εδώ και 20 χρόνια ότι "πρέπει να απομακρύνετε τη ρωσική απειλή από τη Γροιλανδία". Δυστυχώς, η Δανία δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα για αυτό».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι δεν θα συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας, ενός αυτόνομου εδάφους της Δανίας.