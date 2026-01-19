Γροιλανδία- Δασμοί: Οι ευρωπαϊκές αγορές μπροστά στο χάος

Οι συνομιλίες μεταξύ της Δανίας, της Γροιλανδίας και των κορυφαίων αξιωματούχων των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα έληξαν χωρίς διπλωματική πρόοδο και έτσι ο Ντόναλτ Τραμπ αποφάσισε να κλιμακώσει το Σάββατο το βράδυ την ένταση και την πίεση για τη Γροιλανδία, ανακοινώνοντας ότι οκτώ Ευρωπαίοι σύμμαχοι, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, ο Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία, θα αντιμετωπίσουν κλιμακούμενους δασμούς στις εξαγωγές τους προς τις ΗΠΑ.

Οι δασμοί αυτοί θα ξεκινήσουν από το 10% την 1η Φεβρουαρίου και εαν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας από την Ουάσινγκτον, θα φτάσουν εως το 25% την 1η Ιουνίου.

Αν τελικά εφαρμόσει ο Ντόναλτ Τραμπ τις απειλές του, οι νέοι δασμοί θα προστεθούν σε δασμούς που αντιστοιχούν περίπου στο 15% για τα αγαθά από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περίπου στο 10% για τις εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο, με τους συντελεστές να ποικίλλουν ανά τομέα.

Υπενθυμίζουμε ότι σε ευαίσθητους τομείς όπως τα μέταλλα και ορισμένα αυτοκίνητα, τα συσσωρευμένα μέτρα έχουν ήδη ωθήσει τους δασμούς στο εύρος του 15%-20%, ενώ η επιβολή δασμών σε ένα ή περισσότερα μέλη της ΕΕ, σημαίνει ότι οι νέοι δασμοί θα ισχύουν για όλα.

Μέσα από αυτό το πρίσμα, οι νέες απειλές του Τραμπ απειλούν στην ουσία την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ που επιτεύχθηκε τον Αύγουστο.

Συντονισμένη και εύστοχη η πρώτη κοινή αντίδραση της Ευρώπης

Το νέο κεφάλαιο του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης ήταν μάλλον μια δυσάρεστη, μη αναμενόμενη έκπληξη, καθώς οι απειλές για τους νέους δασμούς εκτοξεύτηκαν από το στόμα του Αμερικανού Προέδρου λίγες μόλις ώρες μετά από μια εποικοδομητική συνάντηση του Δανού υπουργού Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αν και αιφνιδιάστηκαν και κάποιοι εξ’αυτών προχώρησαν σε μεμονωμένες δηλώσεις το Σάββατο, αντέδρασαν την Κυριακή σχετικά ψύχραιμα και ευτυχώς συντονισμένα, προχωρώντας σε κοινή δήλωση στην οποία χαρακτήρισαν τους δασμούς ως «λανθασμένους», καθώς «υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις» και «ενέχουν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής σπειροειδούς πορείας».

Τόνισαν επίσης ότι θα συνεχίσουν ενωμένοι και συντονισμένοι στις αντιδράσεις τους, ενώ παράλληλα ως μέλη του ΝΑΤΟ, δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον.

Η δέσμευση αυτή έχει εξαιρετική σημασία διπλωματικά, καθώς ήταν μια κίνηση της Ευρώπης να αποδείξει στις ΗΠΑ ότι αφουγκράζεται τις ανησυχίες τους και ως εκ τούτου λαμβάνει σχετική δράση ως ένας καλός και αποτελεσματικός σύμμαχος.

Μάλιστα ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας δήλωσε ότι μετά το Όσλο, θα επισκεφθεί το Λονδίνο και τη Στοκχόλμη τις επόμενες ημέρες για να συζητήσει την ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού, της παρουσίας και της αποτρεπτικής δύναμης των χωρών του ΝΑΤΟ στην Αρκτική.

Με λίγα λόγια, έμπρακτα η Ευρώπη υποδεικνύει στον Τραμπ ότι ακόμα και αν πράγματι η ασφάλεια της Γροιλανδίας βρίσκεται σε κίνδυνο, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εντός του ΝΑΤΟ. Οι δασμοί το μόνο που θα κάνουν είναι «να καταστήσουν την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες φτωχότερες και να κάνουν την Κίνα και τη Ρωσία να πανηγυρίζουν».

Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες με την κοινή δήλωση τους υπέδειξαν στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι δεν θα αντιδράσουν μόνο ως μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά και ως μέλη της Ευρώπης, σε απόλυτο συντονισμό και ενότητα μεταξύ τους.

Η στρατιωτική άσκηση τις προηγούμενες ημέρες στη Γροιλανδία σε συνδυασμό με την σκιαγράφηση από τους Ευρωπαίους ηγέτες των αδιαπραγμάτευτων κόκκινων γραμμών τους, έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα στις ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, πρότεινε επίσης τον διπλασιασμό των δαπανών της για τη Γροιλανδία στο τελευταίο προσχέδιο προϋπολογισμού της.

Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσουν οι ΗΠΑ μετά από όλες αυτές τις ενέργειες.

Πολύ ήπιες ή πολύ επιθετικές οι μεμονωμένες αντιδράσεις

Όσον αφορά τώρα τις μεμονωμένες δηλώσεις του Σαββάτου, πιο σκληρός ήταν ο Πρόεδρος Μακρόν χαρακτηρίζοντας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ το Σάββατο την επιβολή δασμών ως «απαράδεκτη» ενώ τόνισε ότι «οι Ευρωπαίοι θα διασφαλίσουν ότι η ευρωπαϊκή κυριαρχία θα τηρηθεί».

Πιο ήπια η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, οι οποίοι δήλωσαν ότι η ΕΕ «εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας» ενώ δεσμεύτηκαν για περαιτέρω διάλογο.

Ήπιοι και ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, οι οποίοι ζήτησαν ψυχραιμία και περαιτέρω συνομιλίες, με τον Στάρμερ να προειδοποιεί ωστόσο, ότι περαιτέρω δασμοί θα ήταν επιζήμιοι και ότι «Μεταξύ συμμάχων, τα ζητήματα επιλύονται καλύτερα μέσω συζήτησης και όχι μέσω πίεσης».

Η πιθανότητα ενός γενικευμένου οικονομικού πολέμου

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος εκφράζει την επιθυμία του να αγοράσει τη Γροιλανδία. Μια ανάλογη συζήτηση είχε ανοίξει και κατά την πρώτη του θητεία.

Όμως είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλτ Τραμπ δηλώνει ότι θα εξετάσει όλες τις επιλογές για την απόκτηση του νησιού, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικής βίας, καθώς η απόκτηση της Γροιλανδίας είναι κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και «μόνο μια αμερικανική ιδιοκτησία θα εμπόδιζε τη Ρωσία και την Κίνα να αποκτήσουν έδαφος στην περιοχή».

Η ρητορική αυτή του Τραμπ ασκεί περαιτέρω πίεση στο ΝΑΤΟ, τη στρατιωτική συμμαχία των 32 μελών που ιδρύθηκε μετά τον Β’Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει ως ακρογωνιαίο λίθο τη συμφωνία ότι μια επίθεση σε οποιοδήποτε μεμονωμένο μέλος, θεωρείται επίθεση σε όλα τα μέλη.

Αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε που μόλις ο Τραμπ υπαινίχθη στρατιωτικά μέσα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία με τη βία θα μπορούσε να σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ .

Το Πεκίνο και η Μόσχα έχουν κατακεραυνώσει τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι έχουν βλέψεις για την περιοχή, αποκαλώντας τους «πρόσχημα για «εγωιστικά κέρδη», ενώ η ίδια η Γροιλανδία έχει επανειλημμένα απορρίψει τις προτάσεις του Τραμπ.

Υπενθυμίζουμε ότι ενώ η πλειοψηφία του πληθυσμού της θα ήθελε την ανεξαρτησία της από τη Δανία σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, εντούτοις οι περισσότεροι Γροιλανδοί δεν θα ήθελαν να ενταχθούν στις ΗΠΑ.

Όπως και να έχει, μια εμπορική μετωπική σύγκρουση των ΗΠΑ με την Ευρώπη με φόντο τη Γροιλανδία έχει μόνο δύο κερδισμένους: Την Κίνα και τη Ρωσία, οι οποίες όπως εύστοχα ανήρτησε στο Χ η Κάγια Κάλλας, είναι οι μόνες που επωφελούνται από τις διαιρέσεις μεταξύ των Συμμάχων.

Κύκλοι προσκείμενοι στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας ανέφεραν ότι ο Εμανουέλ Μακρόν μετά τις δασμολογικές απειλές του Τραμπ προτίθεται να προτείνει την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού που δίνει τη δυνατότητα στις Βρυξέλλες να λαμβάνουν οικονομικού χαρακτήρα αντίποινα κατά τρίτων κρατών που ασκούν οικονομικές πιέσεις στα κράτη μέλη της Ε.Ε. για να επηρεάζουν τις πολιτικές τους αποφάσεις.

Στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε ότι η ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιποίνων δεν απαιτεί ομοφωνία των κρατών μελών, αλλά ειδική πλειοψηφία. Επίσης μέσω αυτού του μηχανισμού μπορούν να υιοθετηθούν/καταργηθούν και αποφάσεις που αφορούν σχέδια επενδυτικού χαρακτήρα.

Τέλος, η αμερικανική προσέγγιση των πραγμάτων θέτει ερωτήματα αναφορικά με την εγκυρότητα της συμφωνίας για τους δασμούς στην οποία κατέληξαν το περασμένο καλοκαίρι η ΕΕ και οι ΗΠΑ.

Ήδη ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ανώτερο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δήλωσε στο Χ ότι η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις ΗΠΑ «δεν είναι εφικτή σε αυτό το στάδιο» και ως εκ τούτου «οι δασμοί 0% στα αμερικανικά προϊόντα πρέπει να ανασταλούν».

Όπως και να έχει, οι νέες δασμολογικές απειλές του Αμερικανού Προέδρου θα πρέπει να αποτελέσουν για την ΕΕ ένα καλό μάθημα για το μέλλον όσον αφορά την ευθραυστότητα της εξάρτησης της από μονομερείς συμφωνίες αντί για δεσμευτικές συνθήκες.

Η πιο πιθανή αντίδραση των αγορών

Ενώ ο Ντόναλτ Τραμπ δεν ανέφερε συγκεκριμένα νομικά διατάγματα στην ανακοίνωσή του για τους πιθανούς δασμούς, εντούτοις για άλλη μια φορά φαίνεται να προχωρά σε μια αμφιλεγόμενη χρήση του Διεθνούς Νόμου για τις Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης –ΙΕΕPA- ενός νόμου που παρέχει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ ευρείες εξουσίες κατά τη διάρκεια μιας «ασυνήθιστης και εξαιρετικής απειλής».

Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι αγορές αρχικά τουλάχιστον θα δείξουν ψυχραιμία δεδομένου ότι:

-Το Ανώτατο Δικαστήριο θα μπορούσε να αποφανθεί αυτή την βδομάδα σχετικά με το εάν θα καταργήσει τους δασμούς που επιβάλλονται βάσει του νόμου IEEPA.

Mια απόφαση κατά του Τραμπ θα σήμαινε ότι το Δικαστήριο αναγνωρίζει τα οικονομικά και γεωπολιτικά προβλήματα που δημιουργεί η απεριόριστη εκτελεστική εξουσία και θα

καθιστούσε αυτομάτως άκυρες τις νέες δασμολογικές απειλές του Αμερικανού Προέδρου, προκαλώντας ουσιαστικά τη δικαστική εξουσία να παρέμβει σε έναν νέο εμπορικό πόλεμο.

-Επίσης σημαντικό είναι ότι παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος αύξησε αυτό το Σαββατοκύριακο την πίεση, εντούτοις μια διακομματική αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη αντέκρουσε την αφήγηση του Τραμπ.

Μάλιστα ο γερουσιαστής Chris Coons, Δημοκρατικός από το Ντέιβερ, δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν πιεστικές απειλές για την ασφάλεια της Γροιλανδίας», και μαζί με τη γερουσιαστή Lisa Murkowski, Ρεπουμπλικανή από την Αλάσκα, ηγήθηκαν του ταξιδιού με στόχο την «αποκατάσταση του αισθήματος εμπιστοσύνης» με τη Γροιλανδία.

Μάλιστα η Murkowski τόνισε ότι παρά τις επιθέσεις του Προέδρου, η υποστήριξη προς τη Δανία παραμένει ισχυρή σε όλες τις κομματικές γραμμές.

Εξαιρετικά σημαντικό ότι και οι δύο γερουσιαστές αμφισβήτησαν τον αρχικό χαρακτηρισμό του Τραμπ για τις κινήσεις ευρωπαϊκών στρατευμάτων ως συνωμοσία για να εμποδιστεί η απόκτηση του νησιού από τις ΗΠΑ- στην ουσία όπως εξηγήσαμε πιο πάνω ήταν μια κίνηση της Ευρώπης να δείξει στις ΗΠΑ ότι μεριμνά σχετικά με τις ανησυχίες τους για προστασία της περιοχής από τη Ρωσία και την Κίνα- επαινώντας αντ′ αυτού τους εταίρους του ΝΑΤΟ που «ενισχύουν τις προσπάθειές τους για να ασφαλίσουν τον Απώτατο Βορρά από τη ρωσική επιθετικότητα» .

Ομοίως, οι γερουσιαστές Jeanne Shaheen και Thom Tillis, και οι δύο μέλη της Διακομματικής Ομάδας Παρατηρητών του ΝΑΤΟ της Γερουσίας, προειδοποίησαν ότι οι απειλές για δασμούς στο ΝΑΤΟ θα αύξαναν το κόστος για τις αμερικανικές οικογένειες, ενώ παράλληλα θα ωφελούσαν αντιπάλους όπως η Ρωσία και η Κίνα. Ως εκ τούτου, κάλεσαν την κυβέρνηση των ΗΠΑ να «απενεργοποιήσει τις απειλές και να ενεργοποιήσει τη διπλωματία».

- Η στροφή του Τραμπ προς οικονομικές απειλές θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ότι εγκαταλείπει την απειλή στρατιωτικής δράσης για να επιτύχει τον μακροπρόθεσμο στόχο του να καταλάβει το νησί.

Η Ευρώπη έχει δείξει ότι δεν θα τα δεχτεί όλα, και έτσι η ανακοίνωση νέων δασμών αποτελεί ήδη ένα βήμα μπροστά, σε σύγκριση με την απειλούμενη στρατιωτική εισβολή, και αυτό είναι κάτι αναμφισβήτητα θετικό.

Άλλωστε η ιστορία έχει δείξει ότι οι δασμολογική πολιτική του Αμερικανού Προέδρου δεν είναι σταθερή και πολλές φορές βάζει δασμούς για να τους καταργήσει λίγες εβδομάδες αργότερα, και το αντίστροφο βέβαια.

-Το ενδιαφέρον των επενδυτών δεν το μονοπωλούν μόνο τα γεωπολιτικά, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει τα εταιρικά αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου και οι εταιρείες που ανακοίνωσαν αποτελέσματα και προσδοκίες για το 2026 την προηγούμενη εβδομάδα, εγκαινίασαν την περίοδο με «το δεξί». Μάλιστα όπως θα δούμε αύριο, η ΤSMC και η ASML έδωσαν τη δική τους δυναμική απάντηση στους φόβους για φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αν λοιπόν συνεχίσουν αυτή την εβδομάδα τα εταιρικά αποτελέσματα να είναι καλά, θα αποτελέσουν έναν καλό αντιπερισπασμό της επενδυτικής προσοχής από τα γεωπολιτικά.

Γιατί η Γροιλανδία είναι τόσο σημαντική

Το κεφάλαιο της Γροιλανδίας και γενικότερα της Αρκτικής δεν είναι ένα κεφάλαιο που θα κλείσει σύντομα. Ειδικά αν οι ΗΠΑ δεν αντιληφθούν εγκαίρως ότι αν ως Δύση θέλουμε να ενισχύσουμε την άμυνα στη Γροιλανδία και την Αρκτική ευρύτερα, τότε αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω συμμαχικών προσπαθειών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σαφώς θέλει να κρατήσει τους αντιπάλους του μακριά από αναδυόμενες εμπορικές οδούς και, ενδεχομένως, από την εξόρυξη ορυκτών που είναι κρίσιμα σε βιομηχανίες όπως η άμυνα, η Τεχνητή Νοημοσύνη κ.ο.κ.

Άλλωστε δεν είναι ο πρώτος Αμερικανός Πρόεδρος που επιθυμεί την προσάρτηση της Γροιλανδίας. Μια σειρά προέδρων των ΗΠΑ προσπάθησαν να αποκτήσουν τον έλεγχο για περισσότερο από έναν αιώνα.

Η εύκολη απάντηση στην ερώτηση γιατί οι ΗΠΑ επιθυμούν διακαώς να κάνουν τη Γροιλανδία μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι οι πλούσιοι πόροι της. Ειδικά τώρα που η κλιματική αλλαγή αναδιαμορφώνει τη χώρα και καθιστά πιο πιθανή την εκμετάλλευση τους.

Πράγματι, η Γροιλανδία διαθέτει πλούσιο ορυκτό πλούτο, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ουράνιο και χρυσό, ενώ σύμφωνα με έρευνα του 2023, 25 από τα 34 ορυκτά που θεωρήθηκαν «κρίσιμες πρώτες ύλες» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρέθηκαν στη Γροιλανδία.

Ωστόσο, υπενθυμίζουμε ότι η εξόρυξη δεν είναι εύκολη στη Γροιλανδία λόγω της απομακρυσμένης γεωγραφίας, των καιρικών συνθηκών, του γεωγραφικού ανάγλυφου και της έλλειψης βασικών υποδομών.

Πέραν του ορυκτού πλούτου λοιπόν, υπάρχουν άλλοι δύο βασικοί λόγοι που οι ΗΠΑ εδώ και χρόνια επιθυμούν τον έλεγχο της περιοχής:

- Oι ΗΠΑ πράγματι θέλουν την Γροιλανδία προκειμένου να διασφαλίσουν ότι καμία εχθρική μεγάλη δύναμη δεν θα την ελέγξει και δεν θα τη μετατρέψει σε βάση επίθεσης κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρά το γεγονός ότι ο στρατός των ΗΠΑ διατηρεί μόνιμη παρουσία στην αεροπορική Pituffik στα βορειοδυτικά της Γροιλανδίας - παλαιότερα γνωστή ως αεροπορική βάση Thule - την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ θέλουν να επεκτείνουν τη στρατιωτική τους παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης ραντάρ για την παρακολούθηση των υδάτων μεταξύ του νησιού, της Ισλανδίας και της Βρετανίας, δεδομένου ότι αυτά τα ύδατα αποτελούν πύλη για σκάφη του ρωσικού πολεμικού ναυτικού και πυρηνικά υποβρύχια.

Βλέπετε, η Γροιλανδία βρίσκεται στο μέσον της διαδρομής μεταξύ Μόσχας και Νέας Υόρκης. Αποτελεί λοιπόν το βορειότερο φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι εξοπλισμένο με σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για πυραύλους.

Εν ολίγοις, εάν η Ρωσία έστελνε πυραύλους προς τις ΗΠΑ, η συντομότερη διαδρομή για πυρηνικά όπλα θα ήταν μέσω του Βόρειου Πόλου και της Γροιλανδίας.

Γι’ αυτό η διαστημική βάση Pituffik είναι εξαιρετικά σημαντική για την υπεράσπιση των ΗΠΑ, ειδικά από τη στιγμή που η Κίνα και η Ρωσία έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν τις στρατιωτικές τους ικανότητες στην Αρκτική, σύμφωνα με έγγραφο του Arctic Institute.

-Η απώλεια πάγου καθώς εξελίσσεται η κλιματική αλλαγή έχει ανοίξει τις ναυτιλιακές διαδρομές, αυξάνοντας το εύρος πλοήγησης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Η ναυτιλία στην Αρκτική αυξήθηκε κατά 37% τη δεκαετία έως το 2024, σύμφωνα με το Αρκτικό Συμβούλιο, εν μέρει λόγω της τήξης των πάγων.

Η άνοδος της θερμοκρασίας λοιπόν και η υποχώρηση των πάγων δεν σηματοδοτεί μόνο ευκολότερη έρευνα και εξόρυξη του πλούσιου ορυκτού πλούτου του νησιού, αλλά και ευκολότερη πλοήγηση, καθιστώντας το ταξίδι μεταξύ Ευρώπης και Ασίας πολύ πιο σύντομο από ό,τι μέσω της Διώρυγας του Σουέζ (σ.σ: Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Καθώς αναδύονται νέοι εμπορικοί οδοί, το πολιτικό και εμπορικό ενδιαφέρον για την αυτοδιοικούμενη δανική επικράτεια θα βαίνει αυξανόμενο, με την Κίνα ήδη να οραματίζεται τον «Πολικό Δρόμο του Μεταξιού».

Η Ουάσινγκτον είναι αποφασισμένη να αρνηθεί τέτοιες «στρατηγικές τοποθεσίες» και πόρους στους αντιπάλους της και γι’αυτό ακριβώς πιστεύουμε ότι το κεφάλαιο «Γροιλανδία» δεν πρόκειται να λήξει σύντομα. Όπως αναφέραμε όμως και πιο πάνω, είναι σημαντικό η άμυνα στη Γροιλανδία και την Αρκτική ευρύτερα να ενισχυθεί μέσω συμμαχικών προσπαθειών.

