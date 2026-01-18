Η Αρκτική θερμαίνεται περίπου τέσσερις φορές πιο γρήγορα από ό,τι στον υπόλοιπο πλανήτη, εκθέτοντας τους φυσικούς πόρους, ανοίγοντας πιθανές ναυτιλιακές οδούς και προκαλώντας αύξηση της δραστηριότητας μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων.

Το μεταβαλλόμενο τοπίο έχει δημιουργήσει μια περιοχή ώριμη για ευκαιρίες - και πιθανές συγκρούσεις - παράγοντες που μπορεί να διαδραματίσουν ρόλο στην ξαφνική προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία, σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post.

Αν και έχει χαρακτηρίσει την κλιματική αλλαγή «φάρσα», μέρος της αξίας που έχει περιγράψει ο Τραμπ στην τοποθεσία της αυτόνομης περιοχής της Δανίας είναι αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών αλλαγών.



Όπως υποστηρίζει η Σέρι Γκούντμαν, ειδική στο Ινστιτούτο Ατλαντικού Συμβουλίου «η στρατηγική της θέση και η πρόσβαση σε αναξιοποίητους πόρους καθιστούν τη Γροιλανδία ακόμα πιο ελκυστική για τα αμερικανικά συμφέροντα».

Τις τελευταίες πέντε δεκαετίες περίπου, οι αλλαγές στην κάλυψη πάγου της Αρκτικής έχουν αποκαλύψει οδούς για τη ναυτιλία και το εμπόριο, καθώς τμήματα της περιοχής παραμένουν χωρίς πάγο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Υπάρχει η βόρεια θαλάσσια διαδρομή κατά μήκος των ακτών της Ρωσίας και το βορειοδυτικό πέρασμα κατά μήκος του βόρειου Καναδά. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι τα παγοθραυστικά, ή σκάφη με την ικανότητα να μασούν τον αραιότερο πάγο, έχουν αρχίσει να διέρχονται από μια «κεντρική διαδρομή», πάνω από την Αρκτική.

Τον Οκτώβριο, ένα κινεζικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χρησιμοποίησε τη βόρεια θαλάσσια διαδρομή για να μειώσει κατά περίπου 20 ημέρες το τυπικό του ταξίδι μέσω της Διώρυγας του Σουέζ προς την Ευρώπη.



Αν η περιοχή απαλλαγεί από πάγους τα επόμενα καλοκαίρια, αυτό θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο. Αυτή η πραγματικότητα απέχει μόλις δεκαετίες, αν και οι ακριβείς προβλέψεις εξαρτώνται από το ποιος μιλά και πόσο γρήγορα θερμαίνεται ο πλανήτης.

«Η κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε ο Γκούντμαν. «Τα ανοίγματα των θαλάσσιων οδών, οι μεταβαλλόμενες συνθήκες πάγου, συμβάλλουν στις έντονες γεωπολιτικές καταστάσεις που βιώνουμε».



