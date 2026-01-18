Bild, Reuters

Για αιφνίδια αποχώρηση των Γερμανών στρατιωτικών από τη Γροιλανδία κάνει λόγο η Bild, μόλις 44 ώρες μετά την άφιξή τους στο αρκτικό νησί.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, πάντως, πηγές από το Βερολίνο ανέφεραν ότι οι 15 στρατιωτικοί επρόκειτο να παραμείνουν στη Γροιλανδία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η απόφαση ελήφθη το πρωί της Κυριακής, χωρίς να δοθούν εξηγήσεις στους ίδιους τους στρατιωτικούς, όπως μεταδίδει η γερμανική εφημερίδα

Η εντολή ήταν ξεκάθαρη: «επιστρέψτε», σημειώνει η Bild, προσθέτοντας ότι όλες οι προγραμματισμένες συναντήσεις των Γερμανών για σήμερα στη Γροιλανδία ακυρώθηκαν εσπευσμένα.

Προς το παρόν, ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν η απόφαση του Βερολίνου συνδέεται με τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, το Σάββατο, για επιβολή δασμών σε 8 ευρωπαϊκές χώρες - μεταξύ των οποίων και η Γερμανία - που απέστειλαν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, ή αν οφείλεται σε διαφορετικούς λόγους.

Νωρίτερα, ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών και αντικαγκελάριος της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, σχολιάζοντας την απειλή του Αμερικανού προέδρου για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις οκτώ χώρες που έστειλαν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, δήλωσε ότι η Γερμανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της δεν θα επιτρέψουν για τους «εκβιάσει» ο Τραμπ.

Η Γερμανία «θα τείνει πάντα χείρα» στις ΗΠΑ με στόχο την εύρεση κοινών λύσεων, αλλά το Βερολίνο δεν μπορεί να συνταχθεί με την Ουάσινγκτον σε αυτό το σημείο, ανέφερε ο Κλίνγκμπαϊλ σε ανακοίνωσή του. «Και έτσι, το πολύ σαφές μήνυμα είναι: δεν θα εκβιαστούμε και θα υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση», πρόσθεσε.

Κοινή απάντηση των 8 Ευρωπαϊκών χωρών σε Τραμπ: Στηρίζουμε την ασφάλεια στην Αρκτική - Οι απειλές υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις

Στο μεταξύ, κοινή δήλωση στην οποία σημειώνουν ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ότι θα συνεχίσουν ενωμένοι και συντονισμένοι στην αντίδρασή τους εξέδωσαν οι 8 χώρες που απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με δασμούς λόγω της στάσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας, σύμφωνα με το Reuters.

Η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο - οι οκτώ χώρες που στοχοποιήθηκαν από την απειλή επιβολής δασμών του Ντόναλντ Τραμπ-, προέβησαν σε κοινή δήλωση, τονίζοντας ότι οι απειλές από την Ουάσινγκτον «υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο ενός επικίνδυνου καθοδικού σπιράλ».

«Η Ευρώπη θα συνεχίσει να παραμένει ενωμένη και συντονισμένη στην αντίδρασή της» και ότι είναι προσηλωμένη «στην προάσπιση της κυριαρχίας μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με το Βασίλειο της Δανίας και τον λαό της Γροιλανδίας. Βασιζόμενοι στη διαδικασία που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε σε έναν διάλογο που θα βασίζεται στις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, τις οποίες στηρίζουμε ακλόνητα», προσθέτουν.

«Οι πρόσφατες, προ-συντονισμένες ασκήσεις της Δανίας που διεξήχθησαν στη Γροιλανδία δεν αποτελούν απειλή για κανέναν».

Έκτακτη συνεδρίαση της ΕΕ - Εξετάζονται αντίποινα

Σημειώνεται πως έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί από το Σάββατο μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών μετά τις απειλές που εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ επιμένει ότι η αυτόνομη περιοχή της Δανίας είναι κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να την αποκτήσει ακόμη και διά της βίας.

«Έχουμε δει ασυνήθιστες και απρόσμενες οικονομικές απειλές από τον πρόεδρο Τραμπ τον τελευταίο χρόνο, ωστόσο είναι ασφαλές να πει κανείς ότι αυτή τις ξεπερνά όλες και μας μεταφέρει σε ένα πεδίο ταυτόχρονα σουρεαλιστικό και εξαιρετικά επικίνδυνο», αναφέρει στην ανάλυσή του το βρετανικό μέσο ενημέρωσης, BBC.

Ειδικότερα, η ανάλυση αναφέρει πως αν ληφθεί αυτό το μέτρο, τότε θα πρόκειται για μορφή οικονομικού πολέμου που εξαπολύεται από τον Λευκό Οίκο κατά των στενότερων συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Και αυτό διότι στοχοποιεί συμμάχους με ελάχιστη προειδοποίηση και για έναν σκοπό που θα μπορούσε ουσιαστικά να διαλύσει το ΝΑΤΟ και τη δυτική συμμαχία.

«Κανείς στον κόσμο δεν θα υπέθετε ότι μια τέτοια απειλή — η οποία βασίζεται στην απόκτηση εδάφους συμμάχου — θα μπορούσε ποτέ να υλοποιηθεί. Διαθέτει πράγματι ο Τραμπ τη στήριξη στις ΗΠΑ, στο Κογκρέσο, ακόμη και εντός της ίδιας του της κυβέρνησης, για κάτι τέτοιο;», διερωτάται το BBC.

Η Γαλλία προτίθεται να ζητήσει οικονομικά αντίμετρα από την ΕΕ μετά τις δασμολογικές απειλές των ΗΠΑ

Ο Εμανουέλ Μακρόν προτίθεται να ζητήσει, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού που δίνει τη δυνατότητα στις Βρυξέλλες να λαμβάνουν οικονομικού χαρακτήρα αντίποινα κατά τρίτων κρατών που ασκούν οικονομικές πιέσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ για να επηρεάζουν τις πολιτικές τους αποφάσεις.

Αυτό ανέφεραν την Κυριακή κύκλοι προσκείμενοι στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, οι οποίοι σημείωναν ότι καθόλη τη διάρκεια της ημέρας ο Γάλλος πρόεδρος θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους ομολόγους του "με στόχο τον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης στις απαράδεκτες δασμολογικές απειλές του Αμερικανού προέδρου Τραμπ".

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως η αμερικανική προσέγγιση των πραγμάτων θέτει το ερωτήματα αναφορικά με την εγκυρότητα της συμφωνίας για τους δασμούς στην οποία κατέληξαν το περασμένο καλοκαίρι η ΕΕ και οι ΗΠΑ.

Τέλος, γαλλικές διπλωματικές πηγές σημειώνουν πως για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιποίνων δεν απαιτείται ομοφωνία των κρατών μελών - αλλά ειδική πλειοψηφία, και ότι μέσω αυτού του μηχανισμού μπορούν να υιοθετηθούν αποφάσεις σχετικές με επενδυτικού χαρακτήρα σχέδια, όπως και με τη συμμετοχή εταιρειών τρίτων κρατών στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών προμηθειών.

Μελόνι: Δεν συμμερίζομαι την κίνηση των ΗΠΑ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Σεούλ, στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι των ευρωπαϊκών χωρών που απέστειλαν στρατιώτες τους στη Γροιλανδία.

«Η πρόβλεψη να αυξηθούν οι δασμοί σε βάρος των χωρών που επέλεξαν να συμβάλουν στην ασφάλεια της Γροιλανδίας είναι λανθασμένη, δεν τη συμμερίζομαι», δήλωσε η Μελόνι.

Τόνισε, παράλληλα, ότι τις τελευταίες ώρες είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο και ότι «υπήρξε ένα πρόβλημα κατανόησης τις πρωτοβουλίας ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, η οποία δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως αντιαμερικανική». «Πρέπει να ξαναρχίσει ο διάλογος και να αποφευχθεί κορύφωση της έντασης», είπε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι η χώρα της είναι έτοιμη να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για την Γάζα «διαδραματίζοντας ρόλο κύριας σημασίας» και «συμβάλλοντας στον καθορισμό του ειρηνευτικού σχεδίου».

Βέμπερ: Αν ο Τραμπ πάει σε δασμούς, άκυρη η εμπορική συμφωνία

Την ίδια ώρα ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής του ΕΛΚ, ανέφερε πως αν ο Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή με τους δασμούς, τότε δεν θα επικυρωθεί η συμφωνία του περασμένου Ιουλίου για το εμπόριο, την οποία είχαν υπογράψει στη Σκωτία Τραμπ και Φον ντερ Λάιεν.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εγκρίνει τη συμφωνία υπό τις παρούσες συνθήκες, επικαλούμενος τις απειλές του Τραμπ που σχετίζονται με τη Γροιλανδία. Οι μηδενικοί δασμοί στα αμερικανικά προϊόντα δεν μπορούν να εφαρμοστούν όσο συνεχίζεται η πολιτική πίεση από την Ουάσινγκτον» τόνισε.

Αν και μέχρι πρότινος το ΕΛΚ εμφανιζόταν επιφυλακτικό απέναντι σε ένα «πάγωμα» της συμφωνίας, πλέον συντάσσεται με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου -τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, τους Renew και τους Πράσινους- που ζητούν αναστολή της διαδικασίας επικύρωσης. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να επιβεβαιώσουν επισήμως την απόφαση αυτή σε συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα.

Μερτς: Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις

Την στήριξή του στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι οι απειλές για δασμούς «υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις».

«Στέκουμε αποφασισμένοι και ενωμένοι στο πλευρό της Δανίας και του λαού της Γροιλανδίας. Ως μέλος του ΝΑΤΟ, έχουμε δεσμευτεί να ενισχύσουμε την ασφάλεια στην Αρκτική. Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης», δήλωσε πριν από λίγο ο Φρίντριχ Μερτς σε ανάρτησή του στο «Χ».

We stand united and coordinated with Denmark and the people of Greenland. As a member of NATO, we are committed to strengthening Arctic security as a shared transatlantic interest. Tariff threats undermine transatlantic relations and risk a dangerous downward spiral. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) January 18, 2026

Έτοιμη για αντίποινα η Ευρώπη

Παράλληλα, εντείνεται η συζήτηση για τη χρήση του λεγόμενου εμπορικού «μπαζούκα» της ΕΕ, δηλαδή του Μέσου Αντι-Εξαναγκασμού. Πρόκειται για ένα εργαλείο που επιτρέπει την επιβολή στοχευμένων αντιμέτρων σε χώρες που χρησιμοποιούν το εμπόριο ως μοχλό πολιτικής πίεσης. Μεταξύ των πιθανών μέτρων περιλαμβάνονται περιορισμοί στις επενδύσεις, στην πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις και στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αρκετοί ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προετοιμαστεί για αντίποινα, εάν οι απειλές της Ουάσινγκτον υλοποιηθούν. Ωστόσο, η τελική απόφαση για την ενεργοποίηση του Μέσου Αντι-Εξαναγκασμού ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απαιτεί τη στήριξη ειδικής πλειοψηφίας των κρατών-μελών, κάτι που παραμένει αβέβαιο λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων εντός της Ένωσης.

Reuters: Έκτακτη σύσκεψη στην Κύπρο και σκέψεις για αντίποινα

Παράλληλα, οι πρέσβεις των 27 κρατών-μελών της ΕΕ θα συνεδριάσουν εκτάκτως την Κυριακή για να συζητήσουν τι μέλλει γενέσθαι, μετά τις ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εξάμηνη εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ανακοίνωσε αργά το Σάββατο ότι συγκάλεσε τη συνεδρίαση για την Κυριακή.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανέφεραν ότι η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει στις 17:00.

«Οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο ενός επικίνδυνου καθοδικού σπιράλ. Η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και προσηλωμένη στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της», ανέφεραν σε αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Territorial integrity and sovereignty are fundamental principles of international law.



They are essential for Europe and for the international community as a whole.



We have consistently underlined our shared transatlantic interest in peace and security in the Arctic, including… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2026

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας δήλωσε ότι οι δασμοί θα πλήξουν την ευημερία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ενώ θα αποσπάσουν την προσοχή της ΕΕ από το «βασικό της καθήκον», που είναι ο τερματισμός του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να πανηγυρίζουν. Αυτοί είναι που επωφελούνται από τις διαιρέσεις μεταξύ συμμάχων», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτησή της στο X.

China and Russia must be having a field day. They are the ones who benefit from divisions among Allies.



If Greenland’s security is at risk, we can address this inside NATO.



Tariffs risk making Europe and the United States poorer and undermine our shared prosperity.



We also… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 17, 2026

«Οι δασμοί κινδυνεύουν να καταστήσουν φτωχότερη τόσο την Ευρώπη όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες και να υπονομεύσουν την κοινή μας ευημερία. Εάν η ασφάλεια της Γροιλανδίας τίθεται σε κίνδυνο, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».

Μακρόν: Κανένας εκφοβισμός ή απειλή δεν θα μας επηρεάσει

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε το Σάββατο ότι η απειλή επιβολής δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη Γροιλανδία είναι απαράδεκτη και ότι, αν επιβεβαιωθεί, η Ευρώπη θα απαντήσει με συντονισμένο τρόπο.

«Κανένας εκφοβισμός ή απειλή δεν θα μας επηρεάσει, ούτε στην Ουκρανία, ούτε στη Γροιλανδία, ούτε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις», δήλωσε ο Μακρόν στο X.

«Οι απειλές δασμών είναι απαράδεκτες και δεν έχουν καμία θέση σε αυτό το πλαίσιο. Οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν με ενότητα και συντονισμό, αν αυτές επιβεβαιωθούν».

France is committed to the sovereignty and independence of nations, in Europe and elsewhere. This guides our choices. It underpins our commitment to the United Nations and to its Charter.



It is on this basis that we support, and will continue to support Ukraine… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η κίνηση για δασμούς είναι «εντελώς λανθασμένη».

Our position on Greenland is very clear – it is part of the Kingdom of Denmark and its future is a matter for the Greenlanders and the Danes.



We have also made clear that Arctic Security matters for the whole of NATO and allies should all do more together to address the threat… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 17, 2026

Guardian: Θέλει ο Τραμπ να διχάσει την Ευρώπη;

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες — το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και έξι κράτη-μέλη της ΕΕ — εμφανίζεται ως καταστροφή για τις προσεκτικά διαμορφωμένες συμφωνίες που είχε συνάψει με τις χώρες αυτές το περασμένο καλοκαίρι.

Τα δύο μεγαλύτερα πολιτικά μπλοκ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και οι Σοσιαλιστές & Δημοκράτες (S&D), δήλωσαν το βράδυ του Σαββάτου ότι η συμφωνία με την ΕΕ δεν μπορεί να εγκριθεί υπό τις παρούσες συνθήκες.

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, η απειλή του Τραμπ αγνοεί επίσης το γεγονός ότι τα επιμέρους κράτη-μέλη δεν διαθέτουν ξεχωριστές εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Όλες οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ διαπραγματεύονται κεντρικά μέσω των Βρυξελλών, όπως ακριβώς συνέβη και το περασμένο καλοκαίρι.

Τόσο η ΕΕ όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται αυτή την περίοδο στη μέση ευαίσθητων διαπραγματεύσεων για τη μείωση των δασμών που έχει ήδη επιβάλει ο Τραμπ, ιδίως στον χάλυβα, οι οποίοι ανέρχονται στο 25% για τις βρετανικές εξαγωγές και στο 50% για τα προϊόντα της ΕΕ.

Η τελευταία απειλή θα εκληφθεί ως ακόμη μία προσπάθεια στην αγωνιώδη προσπάθεια του Τραμπ να κερδίσει μια αντιπαράθεση, καταφεύγοντας σε ένα από τα αγαπημένα του όπλα. Θα θεωρηθεί επίσης ως απόπειρα διαίρεσης της Ευρώπης και φίμωσης της αντίθεσής της στα σχέδιά του για την κατάληψη της Γροιλανδίας.

Η απειλή του Σαββάτου υπογραμμίζει την ασταθή φύση οποιασδήποτε συμφωνίας με τον Τραμπ, αλλά φαίνεται επίσης να έχει ενεργοποιήσει την ΕΕ, την οποία πολλοί θεωρούσαν αδύναμη απέναντι σε επανειλημμένα επεισόδια εκφοβισμού από τις ΗΠΑ.

Ο Μίκελ Ρούνγκε Όλεσεν, ανώτερος ερευνητής στο Δανικό Ινστιτούτο Διεθνών Μελετών, δήλωσε ότι η τελευταία απειλή του Τραμπ αποτελεί ένδειξη πως η ευρωπαϊκή αντίδραση στα σχέδιά του για την κατάληψη της Γροιλανδίας αποδίδει.

«Νομίζω ότι πρόκειται για αντίδραση στην αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία, γιατί αν κοιτάξει κανείς τους δασμούς, αντιστοιχούν στις χώρες που έστειλαν στρατεύματα», δήλωσε στο Sky News.

«Δεν πρόκειται ποτέ να δούμε αμερικανικά στρατεύματα επί του εδάφους στη Γροιλανδία — πρόκειται για διαπραγματευτική τακτική».

Ο Τραμπ επιβάλλει νέους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκά κράτη για τη Γροιλανδία

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες συμμάχους των ΗΠΑ με αφορμή το ζήτημα της Γροιλανδίας, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία θα επιβαρύνονται με δασμό 10% για όλα τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δασμοί ύψους 10% θα τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Οι δασμοί αυτοί θα αυξηθούν στο 25% την 1η Ιουνίου και θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί συμφωνία που θα επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία, ανέφερε ο Τραμπ.

Και επαναλαμβάνει ότι η Γροιλανδία είναι άκρως απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και για την ορθή λειτουργία του Χρυσού Θόλου, του αντιαεροπορικού συστήματος για την προστασία των ΗΠΑ.

«Παίζουν επικίνδυνο παιχνίδι στη Γροιλανδία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι παίζουν «πολύ επικίνδυνο παιχνίδι» στη Γροιλανδία - έδαφος που θέλει να αποκτήσει - λέγοντας ότι «διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη».

«Η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία πήγαν στη Γροιλανδία για άγνωστο σκοπό. (...) Οι χώρες αυτές, οι οποίες επιδίδονται σε αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν πάρει ένα απαράδεκτο ρίσκο", έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Έπειτα από αιώνες, ήρθε η ώρα για τη Δανία να το παραδώσει - διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη! Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία και η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό», πρόσθεσε ο Τραμπ.