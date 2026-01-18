Πώς θα απαντήσει στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει βάλει εδώ και καιρό στο μάτι την Γροιλανδία.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, τα κράτη μέλη της ΕΕ συζητούν διάφορες επιλογές για το πώς θα ανταποκριθούν στην τελευταία απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής αντισταθμιστικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με άτομα με γνώση των συνομιλιών.

Οι πρέσβεις της ΕΕ συναντήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στις Βρυξέλλες, προσπαθώντας να καταρτίσουν μια κοινή απάντηση στην ανακοίνωση του Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμούς 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες την 1η Φεβρουαρίου, σε σχέση με τις ενέργειές τους στη Γροιλανδία.

Το εμπορικό «μπαζούκα» της ΕΕ

Μεταξύ των άλλων επιλογών που συζητήθηκε το λεγόμενο εμπορικό «μπαζούκα» της ΕΕ. Πρόκειται για να ισχυρό εργαλείο εμπορικών αντιποίνων που αρχικά σχεδιάστηκε για να αποτρέψει τον εκφοβισμό από την Κίνα και που θα επέτρεπε στην Ευρώπη να επιβάλει δασμούς και επενδυτικά όρια στα παραβατικά έθνη.

Πέρυσι, η ΕΕ ενέκρινε αντίποινα δασμολογικά μέτρα σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 93 δισ. ευρώ, αλλά ανέστειλε την εφαρμογή τους μετά την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες πρότειναν το Σαββατοκύριακο να αναβάλουν την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας, επικαλούμενοι την τελευταία κίνηση του Τραμπ.

Οι ηγέτες της ΕΕ και ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

«Μπορεί να είναι μια ευκαιρία για να συζητήσουν πρόσωπο με πρόσωπο και να δουν αν μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη», αναφέρει ανταποκριτής της ΕΕ για το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Κοινή απάντηση των 8 Ευρωπαϊκών χωρών σε Τραμπ: Στηρίζουμε την ασφάλεια στην Αρκτική - Οι απειλές υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις

Στο μεταξύ, κοινή δήλωση στην οποία σημειώνουν ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ότι θα συνεχίσουν ενωμένοι και συντονισμένοι στην αντίδρασή τους εξέδωσαν οι 8 χώρες που απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με δασμούς λόγω της στάσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας, σύμφωνα με το Reuters.

Η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο - οι οκτώ χώρες που στοχοποιήθηκαν από την απειλή επιβολής δασμών του Ντόναλντ Τραμπ-, προέβησαν σε κοινή δήλωση, τονίζοντας ότι οι απειλές από την Ουάσινγκτον «υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο ενός επικίνδυνου καθοδικού σπιράλ».

«Η Ευρώπη θα συνεχίσει να παραμένει ενωμένη και συντονισμένη στην αντίδρασή της» και ότι είναι προσηλωμένη «στην προάσπιση της κυριαρχίας μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με το Βασίλειο της Δανίας και τον λαό της Γροιλανδίας. Βασιζόμενοι στη διαδικασία που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε σε έναν διάλογο που θα βασίζεται στις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, τις οποίες στηρίζουμε ακλόνητα», προσθέτουν.

«Οι πρόσφατες, προ-συντονισμένες ασκήσεις της Δανίας που διεξήχθησαν στη Γροιλανδία δεν αποτελούν απειλή για κανέναν».

Η Γαλλία προτίθεται να ζητήσει οικονομικά αντίμετρα από την ΕΕ μετά τις δασμολογικές απειλές των ΗΠΑ

Ο Εμανουέλ Μακρόν προτίθεται να ζητήσει, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού που δίνει τη δυνατότητα στις Βρυξέλλες να λαμβάνουν οικονομικού χαρακτήρα αντίποινα κατά τρίτων κρατών που ασκούν οικονομικές πιέσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ για να επηρεάζουν τις πολιτικές τους αποφάσεις.

Αυτό ανέφεραν την Κυριακή κύκλοι προσκείμενοι στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, οι οποίοι σημείωναν ότι καθόλη τη διάρκεια της ημέρας ο Γάλλος πρόεδρος θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους ομολόγους του "με στόχο τον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης στις απαράδεκτες δασμολογικές απειλές του Αμερικανού προέδρου Τραμπ".

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως η αμερικανική προσέγγιση των πραγμάτων θέτει το ερωτήματα αναφορικά με την εγκυρότητα της συμφωνίας για τους δασμούς στην οποία κατέληξαν το περασμένο καλοκαίρι η ΕΕ και οι ΗΠΑ.

Τέλος, γαλλικές διπλωματικές πηγές σημειώνουν πως για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιποίνων δεν απαιτείται ομοφωνία των κρατών μελών - αλλά ειδική πλειοψηφία, και ότι μέσω αυτού του μηχανισμού μπορούν να υιοθετηθούν αποφάσεις σχετικές με επενδυτικού χαρακτήρα σχέδια, όπως και με τη συμμετοχή εταιρειών τρίτων κρατών στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών προμηθειών.

Μελόνι: Δεν συμμερίζομαι την κίνηση των ΗΠΑ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Σεούλ, στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι των ευρωπαϊκών χωρών που απέστειλαν στρατιώτες τους στη Γροιλανδία.

«Η πρόβλεψη να αυξηθούν οι δασμοί σε βάρος των χωρών που επέλεξαν να συμβάλουν στην ασφάλεια της Γροιλανδίας είναι λανθασμένη, δεν τη συμμερίζομαι», δήλωσε η Μελόνι.

Τόνισε, παράλληλα, ότι τις τελευταίες ώρες είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο και ότι «υπήρξε ένα πρόβλημα κατανόησης τις πρωτοβουλίας ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, η οποία δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως αντιαμερικανική». «Πρέπει να ξαναρχίσει ο διάλογος και να αποφευχθεί κορύφωση της έντασης», είπε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι η χώρα της είναι έτοιμη να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για την Γάζα «διαδραματίζοντας ρόλο κύριας σημασίας» και «συμβάλλοντας στον καθορισμό του ειρηνευτικού σχεδίου».

Βέμπερ: Αν ο Τραμπ πάει σε δασμούς, άκυρη η εμπορική συμφωνία

Την ίδια ώρα ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής του ΕΛΚ, ανέφερε πως αν ο Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή με τους δασμούς, τότε δεν θα επικυρωθεί η συμφωνία του περασμένου Ιουλίου για το εμπόριο, την οποία είχαν υπογράψει στη Σκωτία Τραμπ και Φον ντερ Λάιεν.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εγκρίνει τη συμφωνία υπό τις παρούσες συνθήκες, επικαλούμενος τις απειλές του Τραμπ που σχετίζονται με τη Γροιλανδία. Οι μηδενικοί δασμοί στα αμερικανικά προϊόντα δεν μπορούν να εφαρμοστούν όσο συνεχίζεται η πολιτική πίεση από την Ουάσινγκτον» τόνισε.

Αν και μέχρι πρότινος το ΕΛΚ εμφανιζόταν επιφυλακτικό απέναντι σε ένα «πάγωμα» της συμφωνίας, πλέον συντάσσεται με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου -τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, τους Renew και τους Πράσινους- που ζητούν αναστολή της διαδικασίας επικύρωσης. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να επιβεβαιώσουν επισήμως την απόφαση αυτή σε συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα.

Μερτς: Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις

Την στήριξή του στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι οι απειλές για δασμούς «υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις».

«Στέκουμε αποφασισμένοι και ενωμένοι στο πλευρό της Δανίας και του λαού της Γροιλανδίας. Ως μέλος του ΝΑΤΟ, έχουμε δεσμευτεί να ενισχύσουμε την ασφάλεια στην Αρκτική. Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης», δήλωσε πριν από λίγο ο Φρίντριχ Μερτς σε ανάρτησή του στο «Χ».

We stand united and coordinated with Denmark and the people of Greenland. As a member of NATO, we are committed to strengthening Arctic security as a shared transatlantic interest. Tariff threats undermine transatlantic relations and risk a dangerous downward spiral. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) January 18, 2026

Guardian: Θέλει ο Τραμπ να διχάσει την Ευρώπη;

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες — το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και έξι κράτη-μέλη της ΕΕ — εμφανίζεται ως καταστροφή για τις προσεκτικά διαμορφωμένες συμφωνίες που είχε συνάψει με τις χώρες αυτές το περασμένο καλοκαίρι.

Τα δύο μεγαλύτερα πολιτικά μπλοκ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και οι Σοσιαλιστές & Δημοκράτες (S&D), δήλωσαν το βράδυ του Σαββάτου ότι η συμφωνία με την ΕΕ δεν μπορεί να εγκριθεί υπό τις παρούσες συνθήκες.

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, η απειλή του Τραμπ αγνοεί επίσης το γεγονός ότι τα επιμέρους κράτη-μέλη δεν διαθέτουν ξεχωριστές εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Όλες οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ διαπραγματεύονται κεντρικά μέσω των Βρυξελλών, όπως ακριβώς συνέβη και το περασμένο καλοκαίρι.

Τόσο η ΕΕ όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται αυτή την περίοδο στη μέση ευαίσθητων διαπραγματεύσεων για τη μείωση των δασμών που έχει ήδη επιβάλει ο Τραμπ, ιδίως στον χάλυβα, οι οποίοι ανέρχονται στο 25% για τις βρετανικές εξαγωγές και στο 50% για τα προϊόντα της ΕΕ.

Η τελευταία απειλή θα εκληφθεί ως ακόμη μία προσπάθεια στην αγωνιώδη προσπάθεια του Τραμπ να κερδίσει μια αντιπαράθεση, καταφεύγοντας σε ένα από τα αγαπημένα του όπλα. Θα θεωρηθεί επίσης ως απόπειρα διαίρεσης της Ευρώπης και φίμωσης της αντίθεσής της στα σχέδιά του για την κατάληψη της Γροιλανδίας.

Η απειλή του Σαββάτου υπογραμμίζει την ασταθή φύση οποιασδήποτε συμφωνίας με τον Τραμπ, αλλά φαίνεται επίσης να έχει ενεργοποιήσει την ΕΕ, την οποία πολλοί θεωρούσαν αδύναμη απέναντι σε επανειλημμένα επεισόδια εκφοβισμού από τις ΗΠΑ.

Ο Μίκελ Ρούνγκε Όλεσεν, ανώτερος ερευνητής στο Δανικό Ινστιτούτο Διεθνών Μελετών, δήλωσε ότι η τελευταία απειλή του Τραμπ αποτελεί ένδειξη πως η ευρωπαϊκή αντίδραση στα σχέδιά του για την κατάληψη της Γροιλανδίας αποδίδει.

«Νομίζω ότι πρόκειται για αντίδραση στην αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία, γιατί αν κοιτάξει κανείς τους δασμούς, αντιστοιχούν στις χώρες που έστειλαν στρατεύματα», δήλωσε στο Sky News.

«Δεν πρόκειται ποτέ να δούμε αμερικανικά στρατεύματα επί του εδάφους στη Γροιλανδία — πρόκειται για διαπραγματευτική τακτική».

Ο Τραμπ επιβάλλει νέους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκά κράτη για τη Γροιλανδία

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες συμμάχους των ΗΠΑ με αφορμή το ζήτημα της Γροιλανδίας, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία θα επιβαρύνονται με δασμό 10% για όλα τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δασμοί ύψους 10% θα τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Οι δασμοί αυτοί θα αυξηθούν στο 25% την 1η Ιουνίου και θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί συμφωνία που θα επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία, ανέφερε ο Τραμπ.

Και επαναλαμβάνει ότι η Γροιλανδία είναι άκρως απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και για την ορθή λειτουργία του Χρυσού Θόλου, του αντιαεροπορικού συστήματος για την προστασία των ΗΠΑ.

«Παίζουν επικίνδυνο παιχνίδι στη Γροιλανδία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι παίζουν «πολύ επικίνδυνο παιχνίδι» στη Γροιλανδία - έδαφος που θέλει να αποκτήσει - λέγοντας ότι «διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη».

«Η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία πήγαν στη Γροιλανδία για άγνωστο σκοπό. (...) Οι χώρες αυτές, οι οποίες επιδίδονται σε αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν πάρει ένα απαράδεκτο ρίσκο", έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Έπειτα από αιώνες, ήρθε η ώρα για τη Δανία να το παραδώσει - διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη! Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία και η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό», πρόσθεσε ο Τρα