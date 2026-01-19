Ο Σ. Φενέκος στα Μακεδονικά Νέα

Το αποτύπωμα των πρόσφατων ελληνικών εξοπλιστικών κινήσεων, με αιχμή τη φρεγάτα «Κίμων» και το πρόγραμμα των Belharra, τις επιπτώσεις στις ισορροπίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τις γεωπολιτικές αναταράξεις που εκτείνονται από τη Γάζα έως τη Γροιλανδία, αναλύει σε συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα ο Υποναύαρχος ε.α. Στέλιος Φενέκος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου «Αλέξανδρος Παπαναστασίου». Παράλληλα, σχολιάζει την τουρκική αντίδραση στα ελληνικά εξοπλιστικά βήματα και θέτει κρίσιμα ερωτήματα για τη συνοχή του ΝΑΤΟ και το διεθνές δίκαιο, υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων.

